https://ukraina.ru/20241105/1058621596.html

Готовить к войне детей с 5-6 класса. Украинские эксперты и волонтёры о катастрофической ситуации в стране

Готовить к войне детей с 5-6 класса. Украинские эксперты и волонтёры о катастрофической ситуации в стране - 05.11.2024 Украина.ру

Готовить к войне детей с 5-6 класса. Украинские эксперты и волонтёры о катастрофической ситуации в стране

На Украине задумались над тем, удастся ли обойтись без мобилизации женщин и детей. Вопрос о всеобщей мобилизации мужчин, похоже, уже решён. Но этого режиму Зеленского мало.

2024-11-05T06:25

2024-11-05T06:25

2024-11-05T06:25

украина

запад

россия

владимир зеленский

соскин

леонид кучма

вооруженные силы украины

верховный суд

нато

эксклюзив

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Украине (киевскому режиму — Ред.) нужна мобилизация женщин, иначе "нам (киевскому режиму — Ред.) придется сдаться", заявила глава волонтерского проекта "Victory drones" Мария Берлинская в эфире единого телемарафона.Она также сказала, что необходимо начинать подготовку детей для войны с 5-6 класса."Дети уже могут летать на дронах, учиться программировать, именно для того, чтобы они не воевали", - цитирует Берлинскую издание "Страна" в своем телеграм-канале. И напоминает, что тема мобилизации женщин, равно как и снижение мобилизационного возраста для мужчин, время от времени поднимается различными военными и волонтерами."Но в случае с Берлинской тема прозвучала в эфире подконтрольного властям телемарафона", - отмечает "Страна". Другими словами, тема "прогревается".И "прогревается" не только эта тема. Заместитель председателя Верховного суда, майор ВСУ Александр Мамалуй заявил, что "война очень надолго", и что Украина находится в шаге от введения трудовой повинности. Тогда, по его словам, никаких зарплат ни у кого не будет - "будут пайки, какие-то деньги на сигареты, бензин по талонам".И не на кого обижаться — сами же выбрали эту власть, этих депутатов…Что на фронте? На линии боевого соприкосновения не хватает пехоты, в то же время в тылу "геройствуют" сотни тысяч силовиков, ТЦК, ряженых военных, ни разу не побывавших на передовой.Уже и некоторые лидеры Евроайдана в открытую заявляют, что Украина проиграла войну, а элита просто зарабатывает деньги на конфликте и жизнях простых украинцев, отмечает популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Апатия многих вызвана не только ходом боевых действиях, но тем, что война используется украинской элитой как коммерческий проект, тут проблема в самой системе власти, пишут авторы канала.Украинские паблики распространяют пост активиста одесского евромайдана, одного из "героев" кровавых событий 2 мая в Одессе Марка Гордиенко, который признаёт, что киевский режим уже проиграл эту войну на истощение, и никакая бусификация этого не исправит.По его словам, "впереди у нас кровь, пот и слезы, только это не тема героев, героев поубивали, а пот и слезы дебилов… Проголосовавшим за дебила…".Но шанс ещё есть, считает Гордиенко, указывая, что "не всех ещё убили", а Запад якобы "ненавидит эту украинскую власть".Обсуждают, однако, и возможность (и даже необходимость для Киева) переговоров с Россией. Причины для этого есть. ВСУ оставляют города, темпы продвижения ВС РФ увеличились, заявил украинский военный аналитик Дмитрий Снегирёв. По его словам, его очень беспокоит тот факт, что на этом фоне на Западе снова начались разговоры о начале мирных переговоров при условии территориальных уступках со стороны Киева.Военный эксперт также отметил в интервью Александру Шелесту*, что его настораживает и такой факт - ВСУ оставляют русским промышленную инфраструктуру "в практически нетронутом виде", оставляют шахты с коксующимся углем, оставляют литиевые месторождения. Он предположил, что и Кураховскую ТЭС оставят в рабочем состоянии.Вообще, по словам Снегирёва, сама Украина остается без промышленности. Сценарием может быть выход ВС РФ в ближайшее время на административные границы Донецкой области – а там можно вспомнить об обещании Трампа закончить войну за два дня. Украинский эксперт при этом отметил, что он очень хотел бы ошибиться, но…Всё могло быть совсем по-другому. Выступая на XVI Ассамблее Русского мира, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: "Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима". Министр напомнил, что, если бы в феврале 2014 года Украина выполнила все договоренности, то в её составе остался бы Крым, а при выполнении договоренностей от февраля 2015-го — остался бы и Донбасс.Комментируя это заявление, экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин согласился с тем, что действительно, выполнив договоренности, Украина ничего бы не потеряла."Они (русские – Ред.) возвращали полностью всю территорию (которая была) до 2014 года – это что, плохо было? Да, нейтральный статус, да, сокращение вооружений, да, нету перехлёстов в эту фашистскую, нацистскую сторону, да, русский язык… Но все же остальное, все остальное было бы", - сказал экс-советник в эфире ютуб-канала Politeka. Он добавил, что "НАТО и так нет", членство в ЕС тоже "в зелёной дымке"."То есть, что мы теряли? Мы все приобретали", - подчеркнул Соскин, напомнив, что, например, Армения в свое время ради мира и стабильности отдала Карабах, и теперь там все нормально, хотя тоже могла бы быть гражданская война. Сумел избежать гражданской войны Казахстан. А вот "этот актёр больших и малых театров (Зеленский) бросил Украину в кровавый котел", сказал эксперт.По его мнению, переговоры с Россией вполне возможны, но Москва не рассматривает Зеленского и его режим как переговорщиков.Нынешняя власть себя исчерпала по всем направлениям, да и сроки у них закончились, подчеркнул Соскин. Он добавил, что Запад выискивает нарушения в выборах в Грузии, следит за молдавским референдумом, тогда как "в Украине вообще нет выборов, в Украине вообще диктатура, в Украине вообще людей ловят…", но Запад этого в упор не видит, тут Запад все устраивает."Но это же лицемерие, это двурушничество, это означает, что никаких стандартов у Запада нет, что просто они пользуются моментом для того, чтобы реализовывать свои цели по разрушению руками Украины Российской Федерации, вот и все. А социум Украины согласился с этим, а верхушка, будучи полностью зависимы от Запада, Зеленский и его окружение, они выполняют это задание", - констатировал экс-советник Кучмы.Он также прокомментировал проект "Вовина тысяча". По мнению эксперта, это приманка, таким образом власть намерена верифицировать людей. В целом украинской власти придётся сложно: ни денег, ни оружия киевскому режиму более не дадут, у Запада назревают свои серьёзные проблемы.Соскин посоветовал тем украинцам, кто может, уезжать – так как "бить будут, будут лететь стаи БПЛА", сбивать их уже нечем. Киев в течение ближайших недель будет полностью пробиваем, как и другие крупные города, предрёк эксперт. И призвал к немедленной заморозке по линии фронта – "а там будет видно".* Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале "Что будет, если Зеленского убьет ракета? Украинские эксперты и политики о перспективах своей страны" https://ukraina.ru/20241103/1058588280.html

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Сергей Зуев

украина, запад, россия, владимир зеленский, соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины, верховный суд, нато, эксклюзив