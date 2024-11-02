https://ukraina.ru/20241102/1058548549.html

Выталкивают друг друга на фронт и ищут, кого еще мобилизовать. Чем занимается украинская элита

Выталкивают друг друга на фронт и ищут, кого еще мобилизовать. Чем занимается украинская элита - 02.11.2024 Украина.ру

Выталкивают друг друга на фронт и ищут, кого еще мобилизовать. Чем занимается украинская элита

На текущей неделе представители украинской элиты часто спорили о том, кто из них должен первым пойти на фронт. Дело в том, что с конца прошлой недели на Украине активизировалась насильственная мобилизация, а представители ТЦК устраивали показательные облавы на концертах и в торговых центрах

2024-11-02T05:33

2024-11-02T05:33

2024-11-02T07:17

эксклюзив

михаил порошенко

курская область

украина

александр дубинский

владимир зеленский

слуга народа

вооруженные силы украины

элита

мобилизация

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Простые украинцы часто заявляют, что представители элиты и их дети должны сами показать пример патриотизма, но никого из них на фронте не видно.Глава гуманитарного комитета Рады "Слуга народа" Никита Потураев одобрил действия военкомов, устроивших облаву на концерте группы "Океан Эльзы". При этом его сын Валентин Потураев 1995 г. р. и близко не был в ВСУ.Сторонники Порошенко в ответ призвали фракцию Зеленского отправиться на фронт. Им ответил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, заявив, что все его депутаты готовы, но мобилизуются они только после членов фракции "Евросолидарность" Петра Порошенко."Арахамия идет на фронт, только если пойдет Порошенко. А вы, лохи, пойдете прямо сейчас, перед ними, потому что вас и спрашивать никто не будет", — комментирует их заявления нардеп Александр Дубинский.Пикировка украинских депутатов чем-то напоминает споры первоклассников, кто первым должен заходить на прививку, жмущихся к стенке и выталкивающих друг друга к двери. Впрочем, если бы все украинские депутаты лично с домочадцами отправились на фронт, то вскоре отпала бы необходимость проводить мобилизацию и продлевать конфликт. Однако этого не произойдет. Некоторые разве что попиарятся в военной форме на фотосессии.Одесский анархист Вячеслав Азаров пишет, что о справедливой мобилизации можно будет говорить не раньше, чем появится достоверная статистика, сколько состоятельных граждан попало после таких рейдов в армию — и не в тылу отъедаться, а конкретно на фронт.Украинский писатель-националист Сергей Жадан недавно, например, с помпой заявил, что мобилизовался в ВСУ. На днях же стало известно, что "служит" он на харьковском радио "Хартия", где является креативным директором, хотя формально числится в военном подразделении.Впрочем, рядовые деятели культуры предпочитают бежать из страны, чтобы вместо народного украинского хора не оказаться на минном поле в Курской области. По данным нового министра культуры Украины Николая Точицкого, каждый пятый деятель культуры с зарубежных гастролей не возвращается.Бросать на фронт как в топку представители украинской элиты будут отловленных простых работяг. Украинский журналист Виталий Портников на днях, комментируя облавы на концертах, сообщил, что придется призывать женщин и снижать возраст мобилизации, если конфликт будет продолжаться."Если война продлится еще два-три года, будет уменьшаться призывной возраст, если продлится пять лет — будут призывать женщин", — заявил Портников, бывший комментатор "Радио Свобода"*, который нигде не служил, но по возрасту вполне подходит для мобилизации.Не дожидаясь снижения возраста мобилизации, матери с детьми снова побежали из страны. Нардеп Нина Южанина на днях заявила, что 300 000 детей выехали с Украины накануне начала учебного года.Украинский политолог Ростислав Балабан рассказывает, что 4 миллиона украинцев на самом деле готовы к мобилизации и уже обладают необходимыми навыками для боевых действий. Только эта готовность у них прячется где-то в глубине души, о чем они сами не подозревают. Он рассказывает на украинском телевидении, что примерно 10% людей в обществе рождаются с некой "природной склонностью к защите страны". Себя он к таковым не относит, но, как и депутаты, выталкивает других на фронт.Требует мобилизовать всех и украинская пропагандистка Янина Соколова**, ранее работавшая на Порошенко, а затем переметнувшаяся к Зеленскому. Она говорит, что не понимает возмущения украинцев рейдами военкомов. "Уважаемые граждане мужского пола воюющей страны. У вас было достаточно времени, чтобы решить свои вопросы с ТЦК. А теперь вы кричите: "Позор полиции?" Не позорьтесь сами! Поколение тех, кому не все равно, не боится и не прячется от ТЦК с целью избежать мобилизации. Езжайте на шоу Потапа в Испании", — пишет Соколова, словно не знает, что украинские мужчины не могут покинуть страну. При этом муж Соколовой давно с ее помощью выехал за границу.Украинскому националистическому шоу-бизнесу рейды военкомов по их мероприятиям не понравились, хотя сами они на концертах упорно требуют войны до победного конца."А шо такое, господа? Еще вчера такие патриоты были, из геликов своих запрещали любую дипломатию, пальчиком грозили на камеру последнего айфона", — иронизирует над их реакцией украинский телеведущий Максим Назаров.Опальный депутат Александр Дубинский отмечает, что типичному посетителю концертов нет никакого резона защищать украинскую элиту и ее прибыли. "Что и кого ему там защищать? Министра чебуречной? Кирюшу Тимошенко и Голика, держащих оборону в Goodwine? Резникова? Данилова? Костина? Может быть, Стефанчука или, на худой конец, Бужанского? Олигархов, аграрных баронов, военных спекулянтов и обслуживающих их проституток в прямом и переносном смысле?" — задался вопросом Дубинский.У обычного молодого человека на Украине, продолжает Дубинский, почти ничего нет, а если что-то и есть, то купленное в кредит. "У него есть родители, которым государство заморозило пенсии и требует оплату за лекарства и врачей. Девушка, которая хочет цветы. Он хочет жить, ходить на концерты и с друзьями. А не сдохнуть в окопах за жирующих на войне и на костях бизнесменов и младоолигархов", — добавил бывший "Слуга народа", прозревший в СИЗО.В целом же представители украинской элиты на этой неделе выражали глубокую обеспокоенность тем, что никто не горит желанием погибать за их прибыли. Некоторые подозревают, что в конечном итоге Зеленский и западные партнеры попытаются использовать их, как последний резерв. Бывший глава МИД Украины как-то говорил западным партнерам, что украинцы готовы воевать хоть лопатами. Представители украинской элиты при всем местечковом национализме не желают лопатами отбивать фугасные авиабомбы, хотя и пытаются искать тех, кто это за них может сделать.* СМИ-иноагент.** Внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.Ещё на ту же тему: Продвигается по службе и дискредитирует ВСУ. Чем занимается лидер Радикальной партии Олег Ляшко

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