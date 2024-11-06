Ищенко объяснил, как "вовина тысяча" облегчит властям Украины и ТЦК процесс ловли "пушечного мяса" - 06.11.2024 Украина.ру
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Ищенко объяснил, как "вовина тысяча" облегчит властям Украины и ТЦК процесс ловли "пушечного мяса"
Ищенко объяснил, как "вовина тысяча" облегчит властям Украины и ТЦК процесс ловли "пушечного мяса" - 06.11.2024 Украина.ру
Ищенко объяснил, как "вовина тысяча" облегчит властям Украины и ТЦК процесс ловли "пушечного мяса"
Так называемый метод "юлиной тысячи" на Украине работает всегда, просто "не всем достается". Там найдется предостаточно жадных людей, которые не позволят этой тысяче проплыть мимо себя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-11-06T03:45
2024-11-06T03:45
новости
украина
россия
ростислав ищенко
денис шмыгаль
владимир зеленский
деньги
украинцы
мобилизация
детали
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Ранее правительство Украины приняло решение о выплате жителям по тысяче гривен ($24 в эквиваленте). Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, единовременная выплата является частью комплексного плана по поддержке украинских семей.По словам эксперта, так называемый метод "юлиной тысячи" на Украине работает всегда, просто "не всем достается". Конечно, сейчас жители будут к этому относиться осторожнее, потому что можно погнаться за деньгами и угодить на фронт, сообщил эксперт.Большинство украинцев свои данные в ТЦК уже обновило. Точно так же и сейчас пойдут за этой тысячей, не все, но и не мало. "Вовина тысяча" нужна Зеленскому не для повышения своей популярности. "Выборов у него не будет. Зачем ему популярность? Тысяча нужна именно для того, чтобы ускорить процесс набора. Там все делается для того, чтобы ускорить процесс набора. Чтобы облегчить ТЦК процесс ловли пушечного мяса", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России на сайте Украина.руО приоритетах и особенностях развития ядерной триады РФ — в интервью Дмитрия Стефановича: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, ростислав ищенко, денис шмыгаль, владимир зеленский, деньги, украинцы, мобилизация, детали, финансы, всу
Новости, Украина, Россия, Ростислав Ищенко, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, деньги, украинцы, мобилизация, детали, финансы, ВСУ

Ищенко объяснил, как "вовина тысяча" облегчит властям Украины и ТЦК процесс ловли "пушечного мяса"

03:45 06.11.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкгривна
гривна - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Так называемый метод "юлиной тысячи" на Украине работает всегда, просто "не всем достается". Там найдется предостаточно жадных людей, которые не позволят этой тысяче проплыть мимо себя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее правительство Украины приняло решение о выплате жителям по тысяче гривен ($24 в эквиваленте). Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, единовременная выплата является частью комплексного плана по поддержке украинских семей.
По словам эксперта, так называемый метод "юлиной тысячи" на Украине работает всегда, просто "не всем достается". Конечно, сейчас жители будут к этому относиться осторожнее, потому что можно погнаться за деньгами и угодить на фронт, сообщил эксперт.
"Но ведь фраера губит жадность. И я думаю, что жадных там найдется предостаточно, которые не позволят этой тысяче проплыть мимо себя. И обязательно за ней каким-то образом пойдут", — подчеркнул Ищенко.
Большинство украинцев свои данные в ТЦК уже обновило. Точно так же и сейчас пойдут за этой тысячей, не все, но и не мало. "Вовина тысяча" нужна Зеленскому не для повышения своей популярности.
"Выборов у него не будет. Зачем ему популярность? Тысяча нужна именно для того, чтобы ускорить процесс набора. Там все делается для того, чтобы ускорить процесс набора. Чтобы облегчить ТЦК процесс ловли пушечного мяса", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России на сайте Украина.ру
О приоритетах и особенностях развития ядерной триады РФ — в интервью Дмитрия Стефановича: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса на сайте Украина.ру
Николай Азаров интервью - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Вчера, 06:30
Николай Азаров: Киев - город-провокатор, после освобождения столицу Украины надо перенести на юго-востокНе думаю, что взятие Харькова или Красноармейска будет служить переломным пунктом. Реальным переломом будет смена правящего режима. А это только взятие столицы Украины – Киева. Останется ли Киев после этого столицей? Была бы моя воля, я бы не оставил.
 
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Заголовок открываемого материала
04:00Гаспарян рассказал, почему договор между Россией и КНДР обернулся неприятным сюрпризом для Запада
03:45Ищенко объяснил, как "вовина тысяча" облегчит властям Украины и ТЦК процесс ловли "пушечного мяса"
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