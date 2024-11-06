https://ukraina.ru/20241106/1058636493.html

Ищенко объяснил, как "вовина тысяча" облегчит властям Украины и ТЦК процесс ловли "пушечного мяса"

Ищенко объяснил, как "вовина тысяча" облегчит властям Украины и ТЦК процесс ловли "пушечного мяса" - 06.11.2024 Украина.ру

Ищенко объяснил, как "вовина тысяча" облегчит властям Украины и ТЦК процесс ловли "пушечного мяса"

Так называемый метод "юлиной тысячи" на Украине работает всегда, просто "не всем достается". Там найдется предостаточно жадных людей, которые не позволят этой тысяче проплыть мимо себя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-11-06T03:45

2024-11-06T03:45

2024-11-06T03:45

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Ранее правительство Украины приняло решение о выплате жителям по тысяче гривен ($24 в эквиваленте). Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, единовременная выплата является частью комплексного плана по поддержке украинских семей.По словам эксперта, так называемый метод "юлиной тысячи" на Украине работает всегда, просто "не всем достается". Конечно, сейчас жители будут к этому относиться осторожнее, потому что можно погнаться за деньгами и угодить на фронт, сообщил эксперт.Большинство украинцев свои данные в ТЦК уже обновило. Точно так же и сейчас пойдут за этой тысячей, не все, но и не мало. "Вовина тысяча" нужна Зеленскому не для повышения своей популярности. "Выборов у него не будет. Зачем ему популярность? Тысяча нужна именно для того, чтобы ускорить процесс набора. Там все делается для того, чтобы ускорить процесс набора. Чтобы облегчить ТЦК процесс ловли пушечного мяса", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России на сайте Украина.руО приоритетах и особенностях развития ядерной триады РФ — в интервью Дмитрия Стефановича: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, ростислав ищенко, денис шмыгаль, владимир зеленский, деньги, украинцы, мобилизация, детали, финансы, всу