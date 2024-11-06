https://ukraina.ru/20241106/1058632943.html

После падения Покровска ВСУ ждет обрушение фронта, но Сырский еще может перебросить резервы — Ищенко

После падения Покровска ВСУ ждет обрушение фронта, но Сырский еще может перебросить резервы — Ищенко - 06.11.2024 Украина.ру

После падения Покровска ВСУ ждет обрушение фронта, но Сырский еще может перебросить резервы — Ищенко

После падения Покровска ВС РФ могут с юга наступать на север, постоянно заходя в тыл через голую степь и отрезая войска противника. Даже в этом случае украинский фронт уже будет разваливаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-11-06T06:00

2024-11-06T06:00

2024-11-06T06:00

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ростислав ищенко

александр сырский

вооруженные силы украины

всу

оборона

наступление

донбасс

покровск/красноармейск

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Уже после падения Покровска (Красноармейска) оборонять позиции на левом берегу для Украины бессмысленно. Потому что от Покровска открывается дорога через степь не только на Днепропетровск, но и в тыл Славянско-Краматорской агломерации, сообщил эксперт.По словам обозревателя, у Украины там до сих пор существует мощный оборонительный район. Далее для ВС РФ открывается дорога в тыл к Харьковской группировке ВСУ, добавил он.Потому что, если наступление будет продолжаться только с юга, то главком ВСУ Александр Сырский теоретически имеет возможность рокировки резервов, переброски войск с севера на юг с целью остановить это наступление ВС РФ, "Хотя это практически бессмысленная затея, но попытку он может сделать. Поэтому пока что мы можем говорить о том, что у нас есть очень серьёзные успехи, что ВСУ близки к коллапсу, ну или к обрушению фронта, но коллапс полный еще не наступил", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России на сайте Украина.руО приоритетах и особенностях развития ядерной триады РФ — в интервью Дмитрия Стефановича: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241105/1058595609.html

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новости, украина, ростислав ищенко, александр сырский, вооруженные силы украины, всу, оборона, наступление, донбасс, покровск/красноармейск, детали, сво, спецоперация