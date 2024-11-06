После падения Покровска ВСУ ждет обрушение фронта, но Сырский еще может перебросить резервы — Ищенко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
После падения Покровска ВС РФ могут с юга наступать на север, постоянно заходя в тыл через голую степь и отрезая войска противника. Даже в этом случае украинский фронт уже будет разваливаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Уже после падения Покровска (Красноармейска) оборонять позиции на левом берегу для Украины бессмысленно. Потому что от Покровска открывается дорога через степь не только на Днепропетровск, но и в тыл Славянско-Краматорской агломерации, сообщил эксперт.
По словам обозревателя, у Украины там до сих пор существует мощный оборонительный район. Далее для ВС РФ открывается дорога в тыл к Харьковской группировке ВСУ, добавил он.
"То есть после падения Покровска можно с юга наступать на север, постоянно заходя в тыл через голую степь, отрезая войска противника. Даже в этом случае фронт уже будет разваливаться. Может быть, не так быстро, как если бы прорыв произошел и на севере, и в центре тоже", — подчеркнул Ищенко.
Потому что, если наступление будет продолжаться только с юга, то главком ВСУ Александр Сырский теоретически имеет возможность рокировки резервов, переброски войск с севера на юг с целью остановить это наступление ВС РФ,
"Хотя это практически бессмысленная затея, но попытку он может сделать. Поэтому пока что мы можем говорить о том, что у нас есть очень серьёзные успехи, что ВСУ близки к коллапсу, ну или к обрушению фронта, но коллапс полный еще не наступил", — заключил собеседник издания.
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