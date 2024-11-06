После падения Покровска ВСУ ждет обрушение фронта, но Сырский еще может перебросить резервы — Ищенко - 06.11.2024 Украина.ру
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После падения Покровска ВСУ ждет обрушение фронта, но Сырский еще может перебросить резервы — Ищенко
После падения Покровска ВСУ ждет обрушение фронта, но Сырский еще может перебросить резервы — Ищенко - 06.11.2024 Украина.ру
После падения Покровска ВСУ ждет обрушение фронта, но Сырский еще может перебросить резервы — Ищенко
После падения Покровска ВС РФ могут с юга наступать на север, постоянно заходя в тыл через голую степь и отрезая войска противника. Даже в этом случае украинский фронт уже будет разваливаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-11-06T06:00
2024-11-06T06:00
новости
украина
ростислав ищенко
александр сырский
вооруженные силы украины
всу
оборона
наступление
донбасс
покровск/красноармейск
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Уже после падения Покровска (Красноармейска) оборонять позиции на левом берегу для Украины бессмысленно. Потому что от Покровска открывается дорога через степь не только на Днепропетровск, но и в тыл Славянско-Краматорской агломерации, сообщил эксперт.По словам обозревателя, у Украины там до сих пор существует мощный оборонительный район. Далее для ВС РФ открывается дорога в тыл к Харьковской группировке ВСУ, добавил он.Потому что, если наступление будет продолжаться только с юга, то главком ВСУ Александр Сырский теоретически имеет возможность рокировки резервов, переброски войск с севера на юг с целью остановить это наступление ВС РФ, "Хотя это практически бессмысленная затея, но попытку он может сделать. Поэтому пока что мы можем говорить о том, что у нас есть очень серьёзные успехи, что ВСУ близки к коллапсу, ну или к обрушению фронта, но коллапс полный еще не наступил", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России на сайте Украина.руО приоритетах и особенностях развития ядерной триады РФ — в интервью Дмитрия Стефановича: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса на сайте Украина.ру
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украина
донбасс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, ростислав ищенко, александр сырский, вооруженные силы украины, всу, оборона, наступление, донбасс, покровск/красноармейск, детали, сво, спецоперация
Новости, Украина, Ростислав Ищенко, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, оборона, наступление, Донбасс, Покровск/Красноармейск, детали, СВО, Спецоперация

После падения Покровска ВСУ ждет обрушение фронта, но Сырский еще может перебросить резервы — Ищенко

06:00 06.11.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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После падения Покровска ВС РФ могут с юга наступать на север, постоянно заходя в тыл через голую степь и отрезая войска противника. Даже в этом случае украинский фронт уже будет разваливаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Уже после падения Покровска (Красноармейска) оборонять позиции на левом берегу для Украины бессмысленно. Потому что от Покровска открывается дорога через степь не только на Днепропетровск, но и в тыл Славянско-Краматорской агломерации, сообщил эксперт.
По словам обозревателя, у Украины там до сих пор существует мощный оборонительный район. Далее для ВС РФ открывается дорога в тыл к Харьковской группировке ВСУ, добавил он.
"То есть после падения Покровска можно с юга наступать на север, постоянно заходя в тыл через голую степь, отрезая войска противника. Даже в этом случае фронт уже будет разваливаться. Может быть, не так быстро, как если бы прорыв произошел и на севере, и в центре тоже", — подчеркнул Ищенко.
Потому что, если наступление будет продолжаться только с юга, то главком ВСУ Александр Сырский теоретически имеет возможность рокировки резервов, переброски войск с севера на юг с целью остановить это наступление ВС РФ,
"Хотя это практически бессмысленная затея, но попытку он может сделать. Поэтому пока что мы можем говорить о том, что у нас есть очень серьёзные успехи, что ВСУ близки к коллапсу, ну или к обрушению фронта, но коллапс полный еще не наступил", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России на сайте Украина.ру
О приоритетах и особенностях развития ядерной триады РФ — в интервью Дмитрия Стефановича: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса на сайте Украина.ру
Олег Шаландин
Вчера, 05:50
Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США Украина любое мало значимое событие на фронте умеет преподнести как свою победу. Она иногда делает это с таким креативом, что просто смех берет. Когда наши танки подойдут к Киеву, они все равно начнут рассказывать, как они храбро и умело воюют и какая серьезная западная помощь к ним вот-вот подойдет
 
НовостиУкраинаРостислав ИщенкоАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВСУоборонанаступлениеДонбассПокровск/КрасноармейскдеталиСВОСпецоперация
 
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