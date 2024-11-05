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Зеленский хочет склонить Польшу к войне с Россией — Сикорский
Зеленский хочет склонить Польшу к войне с Россией — Сикорский - 05.11.2024 Украина.ру
Зеленский хочет склонить Польшу к войне с Россией — Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире TVN24 отметил, что вопрос о перехвате российских ракет в воздушном пространстве над Украиной силами стран - членов альянса вызывает сложные дискуссии о границах права на самооборону
2024-11-05T11:53
2024-11-05T11:53
2024-11-05T11:53
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"Имеем ли мы право сбить такую ракету только после того, как она пересечет нашу границу? В этом сомнений нет, но только тогда может произойти то, что произошло в Пшеводове. Обломки могут вызвать значительные повреждения, травмы или даже смерть", - подчеркнул он.Министр отметил, что если говорить откровенно, то Владимир Зеленский "хочет, чтобы Польша сбивала ракеты над Украиной, то есть хочет, чтобы Польша вступила в войну, то есть хочет, чтобы Польша воевала с Россией".Он указал, что вопрос уничтожения польскими военными российских ракет, выпускаемых в сторону Украины, могут обсудить на будущей неделе на уровне НАТО.Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня писало, что Киев подталкивает европейских союзников к развертыванию систем ПВО в Польше и Румынии с целью создания бесполетной зоны на западе Украины.В конце октября американская газета The Hill сообщила, что члены палаты представителей США направили письмо президенту Джо Байдену с просьбой разрешить союзнику по НАТО Польше расширить свою противовоздушную оборону на небо Украины, чтобы сбивать российские ракеты над ее территорией.Об антироссийских высказываниях Польши - в материале Правительство Польши: "Мы продолжаем безоговорочно помогать там, где можем помочь России проиграть войну" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, польша, украина, владимир зеленский, россия, сикорский, джо байден, нато
Новости, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Сикорский, Джо Байден, НАТО
Зеленский хочет склонить Польшу к войне с Россией — Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире TVN24 отметил, что вопрос о перехвате российских ракет в воздушном пространстве над Украиной силами стран - членов альянса вызывает сложные дискуссии о границах права на самооборону
"Имеем ли мы право сбить такую ракету только после того, как она пересечет нашу границу? В этом сомнений нет, но только тогда может произойти то, что произошло в Пшеводове. Обломки могут вызвать значительные повреждения, травмы или даже смерть", - подчеркнул он.
Министр отметил, что если говорить откровенно, то Владимир Зеленский "хочет, чтобы Польша сбивала ракеты над Украиной, то есть хочет, чтобы Польша вступила в войну, то есть хочет, чтобы Польша воевала с Россией".
Он указал, что вопрос уничтожения польскими военными российских ракет, выпускаемых в сторону Украины, могут обсудить на будущей неделе на уровне НАТО
.
"У нас новый генеральный секретарь НАТО. На будущей неделе будет очередная встреча на уровне министров. Возможно, этот вопрос будет поднят", - сказал Сикорский.
Официальный Киев
ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня писало, что Киев подталкивает европейских союзников к развертыванию систем ПВО в Польше и Румынии
с целью создания бесполетной зоны на западе Украины.
В конце октября американская газета The Hill сообщила, что члены палаты представителей США
направили письмо президенту Джо Байдену
с просьбой разрешить союзнику по НАТО Польше расширить свою противовоздушную оборону на небо Украины, чтобы сбивать российские ракеты над ее территорией.