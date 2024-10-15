https://ukraina.ru/20241015/1058116441.html

Правительство Польши: "Мы продолжаем безоговорочно помогать там, где можем помочь России проиграть войну"

Правительство Польши: "Мы продолжаем безоговорочно помогать там, где можем помочь России проиграть войну" - 15.10.2024 Украина.ру

Правительство Польши: "Мы продолжаем безоговорочно помогать там, где можем помочь России проиграть войну"

Польша и ранее, и сейчас сильно помогает Украине в противостоянии с Россией, однако не видит адекватной благодарности. Об этом 15 октября заявил вице-премьер и глава Миннацобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

2024-10-15T19:38

2024-10-15T19:38

2024-10-15T19:38

новости

польша

россия

украина

вооруженные силы украины

волынская резня

русофобия

вторая мировая война

сво

восточное партнерство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/19/1044723360_0:38:3176:1825_1920x0_80_0_0_3a6799414fc69cedde7c4b6ee508bb93.jpg

Он признал, что Польша, в том числе благодаря действиям предыдущего правительства, очень сильно помогла Украине в военном отношении."Мы передали Украине военную технику на сумму более 15 миллиардов злотых и были первыми, кто передал её, когда другие задавались вопросом, могут ли они что-нибудь послать, - сказал Косиняк-Камыш. - Если бы мы, как Польша, не пожертвовали все эти танки, самолеты и другое вооружение, сегодня некому было бы помочь. И у меня такое ощущение, что на украинской стороне нет памяти об этом, нет осознания того, что если бы не эта польская помощь, они бы не достигли того этапа, на котором находятся сегодня. Это неправильно".Косиняк-Камыш выразил удивление тем, что, как он сказал, за последние два года с украинской стороны для Польши не нашлось ни одного хорошего жеста. При этом он заявил, что верил в способность войны Украины с Россией стать прорывом в польско-украинских отношениях.Стабилизировать отношения Варшавы и Киева, уверен польский политик, может решение "Волынского вопроса". По его впечатлению, с украинской стороны подаются сигналы о готовности приступить к этому в 2025 году. При этом Варшава разделяет память о жертвах Волынской резни – официально признанного польским парламентом акта геноцида во время Второй мирово войны, и современный политический курс на нанесение ущерба России."Потому что мы не ставим этот вопрос условием гуманитарной или военной поддержки, - пояснил он. - Мы помогали и продолжаем безоговорочно помогать там, где на кону стоят жизни людей и где мы считаем, что можем помочь России проиграть войну".Ранее в новостях: Из-за России: польских наемников ВСУ не освободят от уголовного преследования на родине

польша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, россия, украина, вооруженные силы украины, волынская резня, русофобия, вторая мировая война, сво, восточное партнерство, украина-ес, украина-нато