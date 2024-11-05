Взятие Курахова и новые котлы для ВСУ: Алёхин о том, как может развиваться ситуация под Покровском - 05.11.2024 Украина.ру
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Взятие Курахова и новые котлы для ВСУ: Алёхин о том, как может развиваться ситуация под Покровском
Взятие Курахова и новые котлы для ВСУ: Алёхин о том, как может развиваться ситуация под Покровском - 05.11.2024 Украина.ру
Взятие Курахова и новые котлы для ВСУ: Алёхин о том, как может развиваться ситуация под Покровском
С освобождением Селидова, Горняка и ряда других населенных пунктов у армии есть хорошие тактические возможности для создания нескольких котлов для ВСУ. Скорее всего, следующим шагом ВС РФ будет освобождение Курахова. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-11-05T06:00
2024-11-05T06:00
новости
россия
курахово
селидово
геннадий алехин
наступление
донбасс
днр
освобождение
покровск/красноармейск
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Селидово находится на Покровском направлении, до Покровска (Красноармейска) отсюда 20 километров. Этот город считается центром обороны и логистики ВСУ в Донбассе. Это одно из наиболее вероятных направлений дальнейшего наступления российской армии, предположил эксперт.Поэтому со стороны Шахтёрского сейчас завязались упорные бои за село Константинопольское (Островского), добавил он.Для ВСУ на этом направлении ситуация практически патовая. С освобождением Селидова, Горняка и ряда других населенных пунктов у армии есть хорошие тактические возможности для создания нескольких котлов для ВСУ, отметил полковник запаса."У Киева дилемма — либо перебрасывать сюда резервы с других участков фронта, либо пытаться удержаться имеющимися силами, что уже проблематично. Дальнейший ход развития событий может быть достаточно стремительным, с потенциальной возможностью нашей армии выйти к городу Запорожью и даже к Днепропетровску", — заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.руО том, как ВС РФ будут с двух флангов охватывать Купянск — в интервью Геннадия Алехина: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241102/1058563985.html
россия
курахово
селидово
донбасс
днр
покровск/красноармейск
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новости, россия, курахово, селидово, геннадий алехин, наступление, донбасс, днр, освобождение, покровск/красноармейск, вс рф, всу, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Курахово, Селидово, Геннадий Алехин, наступление, Донбасс, ДНР, освобождение, Покровск/Красноармейск, ВС РФ, ВСУ, детали, СВО, Спецоперация

Взятие Курахова и новые котлы для ВСУ: Алёхин о том, как может развиваться ситуация под Покровском

06:00 05.11.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Подразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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С освобождением Селидова, Горняка и ряда других населенных пунктов у армии есть хорошие тактические возможности для создания нескольких котлов для ВСУ. Скорее всего, следующим шагом ВС РФ будет освобождение Курахова. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Селидово находится на Покровском направлении, до Покровска (Красноармейска) отсюда 20 километров. Этот город считается центром обороны и логистики ВСУ в Донбассе. Это одно из наиболее вероятных направлений дальнейшего наступления российской армии, предположил эксперт.

"Впрочем, это не единственная стрелочка на рабочих картах в штабе группировки российских военных: скорее всего, следующим шагом будет освобождение Курахова, армия РФ уже зацепилась за окраины этого населенного пункта", — рассказал Алёхин.

Поэтому со стороны Шахтёрского сейчас завязались упорные бои за село Константинопольское (Островского), добавил он.
Для ВСУ на этом направлении ситуация практически патовая. С освобождением Селидова, Горняка и ряда других населенных пунктов у армии есть хорошие тактические возможности для создания нескольких котлов для ВСУ, отметил полковник запаса.
Киева дилемма — либо перебрасывать сюда резервы с других участков фронта, либо пытаться удержаться имеющимися силами, что уже проблематично. Дальнейший ход развития событий может быть достаточно стремительным, с потенциальной возможностью нашей армии выйти к городу Запорожью и даже к Днепропетровску", — заключил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.ру
О том, как ВС РФ будут с двух флангов охватывать Купянск — в интервью Геннадия Алехина: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском на сайте Украина.ру
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