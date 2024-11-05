Взятие Курахова и новые котлы для ВСУ: Алёхин о том, как может развиваться ситуация под Покровском
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
С освобождением Селидова, Горняка и ряда других населенных пунктов у армии есть хорошие тактические возможности для создания нескольких котлов для ВСУ. Скорее всего, следующим шагом ВС РФ будет освобождение Курахова. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Селидово находится на Покровском направлении, до Покровска (Красноармейска) отсюда 20 километров. Этот город считается центром обороны и логистики ВСУ в Донбассе. Это одно из наиболее вероятных направлений дальнейшего наступления российской армии, предположил эксперт.
"Впрочем, это не единственная стрелочка на рабочих картах в штабе группировки российских военных: скорее всего, следующим шагом будет освобождение Курахова, армия РФ уже зацепилась за окраины этого населенного пункта", — рассказал Алёхин.
Поэтому со стороны Шахтёрского сейчас завязались упорные бои за село Константинопольское (Островского), добавил он.
Для ВСУ на этом направлении ситуация практически патовая. С освобождением Селидова, Горняка и ряда других населенных пунктов у армии есть хорошие тактические возможности для создания нескольких котлов для ВСУ, отметил полковник запаса.
"У Киева дилемма — либо перебрасывать сюда резервы с других участков фронта, либо пытаться удержаться имеющимися силами, что уже проблематично. Дальнейший ход развития событий может быть достаточно стремительным, с потенциальной возможностью нашей армии выйти к городу Запорожью и даже к Днепропетровску", — заключил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.ру
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