"Это все из-за беспилотников": эксперт объяснил, почему сейчас легче воевать в городе, а не в поле
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкИспытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки "Центр" на Красноармейском направлении
За Донбассом для ВС РФ действительно открываются поля. Но ударные дроны и артиллерия держат бойца как на ладони. Если в городе можно спрятаться в подвал или за здание, то в поле прятаться некуда. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук
Донбасс – это густонаселенное, урбанизированное и индустриализированное место с высотной застройкой. Там ВСУ не нужно рыть много окопов. Им достаточно засесть по подвалам, промзонам и девятиэтажкам, сказал эксперт.
За Донбассом действительно открываются поля. Но во время СВО мы впервые в истории человечества оказались в ситуации, когда бойцу проще воевать в городе, а не в поле, отметил он.
"Это все из-за беспилотников. Разведывательные дроны делают невозможными скрытые передвижения. Ударные дроны и артиллерия держат бойца как на ладони. Если в городе ты можешь спрятаться в подвал или за здание, то в поле тебе прятаться некуда", — отметил Пинчук.
После Авдеевки бойцы не смогли "рвануть" дальше, потому что ВСУ применили простую, но эффективную технологию. По словам эксперта, они взяли подразделения БПЛА, прикомандировывали к ним минометные или артиллерийские расчеты, а потом делали следующее.
"Дрон летит. Наш РЭБ его сажает. Раз посадили, два посадили. А потом по нашим позициям уже летит не дрон, а пакет "Ольхи", снаряд или мина. "У вас замечательный РЭБ. Он не дает нашим дронам лететь? Так вместо дрона прилетит что-то другое", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.
Вчера, 06:30Ростислав Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией Ранее Запад говорил: "Украина воюет, так пусть воюет". А Зеленский возражает: "Украина уже воевать не может. Спасайте нас, пока не поздно. Иначе некому будет воевать", считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко