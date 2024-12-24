https://ukraina.ru/20241224/1059874372.html

"Это все из-за беспилотников": эксперт объяснил, почему сейчас легче воевать в городе, а не в поле

"Это все из-за беспилотников": эксперт объяснил, почему сейчас легче воевать в городе, а не в поле - 24.12.2024 Украина.ру

"Это все из-за беспилотников": эксперт объяснил, почему сейчас легче воевать в городе, а не в поле

За Донбассом для ВС РФ действительно открываются поля. Но ударные дроны и артиллерия держат бойца как на ладони. Если в городе можно спрятаться в подвал или за здание, то в поле прятаться некуда. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук

2024-12-24T03:30

2024-12-24T03:30

2024-12-24T03:30

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Донбасс – это густонаселенное, урбанизированное и индустриализированное место с высотной застройкой. Там ВСУ не нужно рыть много окопов. Им достаточно засесть по подвалам, промзонам и девятиэтажкам, сказал эксперт.За Донбассом действительно открываются поля. Но во время СВО мы впервые в истории человечества оказались в ситуации, когда бойцу проще воевать в городе, а не в поле, отметил он.После Авдеевки бойцы не смогли "рвануть" дальше, потому что ВСУ применили простую, но эффективную технологию. По словам эксперта, они взяли подразделения БПЛА, прикомандировывали к ним минометные или артиллерийские расчеты, а потом делали следующее."Дрон летит. Наш РЭБ его сажает. Раз посадили, два посадили. А потом по нашим позициям уже летит не дрон, а пакет "Ольхи", снаряд или мина. "У вас замечательный РЭБ. Он не дает нашим дронам лететь? Так вместо дрона прилетит что-то другое", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241223/1059835848.html

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новости, донбасс, россия, бпла, дроны, беспилотники, город, застройка, сво, детали, спецоперация, артиллерия, вс рф, всу