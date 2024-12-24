Курское нашествие: Ищенко рассказал, как провальная "пиар-акция" в приграничье решила судьбу Украины - 24.12.2024 Украина.ру
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Курское нашествие: Ищенко рассказал, как провальная "пиар-акция" в приграничье решила судьбу Украины
Курское нашествие: Ищенко рассказал, как провальная "пиар-акция" в приграничье решила судьбу Украины - 24.12.2024 Украина.ру
Курское нашествие: Ищенко рассказал, как провальная "пиар-акция" в приграничье решила судьбу Украины
Когда выяснилось, что у Украины наступать просто нечем, киевский режим заявил, что Запад не дал им технику, а ТЦК – не наловили мобилизованных. Украинцы до сих пор не понимают, зачем надо было отправлять боеспособные части ВСУ в Курскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-12-24T05:30
2024-12-24T05:30
новости
украина
запад
курская область
ростислав ищенко
александр сырский
всу
курск
резервы
мобилизация
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Ранее в интервью французскому изданию Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет достаточного количества сил, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса. Хотя раньше у киевского режима были совершенно другие высказывания.По мнению политолога, вместо военных операций Украина проводит пиар-акции. В 2023 году киевский режим потерпел разгромное поражение в ходе контрнаступа, но тут же заявил, что будет наступать снова, рассказал эксперт.А когда выяснилось, что у Украины наступать просто нечем, киевский режим заявил, что Запад не дал им технику, а ТЦК – не наловили мобилизованных. Они стали делать заявления в стиле "Будем наступать, но потом", отметил Ищенко.Самое интересное, что судьба Украины там уже решилась. Но главком ВСУ Александр Сырский все равно говорит: "А что мне было делать? Именно на Курск надо было наступать, потому русские не могут прикрыть всю границу", указал обозреватель."Киевский режим получил от этого нападения пиар-эффект. Только ценой геополитического поражения Украины", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.О других важных аспектах украинского кризиса — в интервью Вадима Трухачева: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине.
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новости, украина, запад, курская область, ростислав ищенко, александр сырский, всу, курск, резервы, мобилизация, киевский режим, наступление, вс рф, сво, детали, спецоперация
Новости, Украина, Запад, Курская область, Ростислав Ищенко, Александр Сырский, ВСУ, Курск, резервы, мобилизация, киевский режим, наступление, ВС РФ, СВО, детали, Спецоперация

Курское нашествие: Ищенко рассказал, как провальная "пиар-акция" в приграничье решила судьбу Украины

05:30 24.12.2024
 
© AP / Kostiantyn Liberov
- РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP / Kostiantyn Liberov
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Когда выяснилось, что у Украины наступать просто нечем, киевский режим заявил, что Запад не дал им технику, а ТЦК – не наловили мобилизованных. Украинцы до сих пор не понимают, зачем надо было отправлять боеспособные части ВСУ в Курскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее в интервью французскому изданию Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет достаточного количества сил, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса. Хотя раньше у киевского режима были совершенно другие высказывания.
По мнению политолога, вместо военных операций Украина проводит пиар-акции. В 2023 году киевский режим потерпел разгромное поражение в ходе контрнаступа, но тут же заявил, что будет наступать снова, рассказал эксперт.
А когда выяснилось, что у Украины наступать просто нечем, киевский режим заявил, что Запад не дал им технику, а ТЦК – не наловили мобилизованных. Они стали делать заявления в стиле "Будем наступать, но потом", отметил Ищенко.
"А курское нашествие? Украинцы до сих пор не могут понять, зачем было отправлять боеспособные части на спокойный участок фронта и гробить их там, когда у Украина испытывала судорожную нехватку резервов в Донбассе, где решалась ее судьба", — подчеркнул политолог.
Самое интересное, что судьба Украины там уже решилась. Но главком ВСУ Александр Сырский все равно говорит: "А что мне было делать? Именно на Курск надо было наступать, потому русские не могут прикрыть всю границу", указал обозреватель.
"Киевский режим получил от этого нападения пиар-эффект. Только ценой геополитического поражения Украины", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах украинского кризиса — в интервью Вадима Трухачева: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине.
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НовостиУкраинаЗападКурская областьРостислав ИщенкоАлександр СырскийВСУКурскрезервымобилизациякиевский режимнаступлениеВС РФСВОдеталиСпецоперация
 
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