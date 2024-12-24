https://ukraina.ru/20241224/1059889449.html

Курское нашествие: Ищенко рассказал, как провальная "пиар-акция" в приграничье решила судьбу Украины

Курское нашествие: Ищенко рассказал, как провальная "пиар-акция" в приграничье решила судьбу Украины - 24.12.2024 Украина.ру

Курское нашествие: Ищенко рассказал, как провальная "пиар-акция" в приграничье решила судьбу Украины

Когда выяснилось, что у Украины наступать просто нечем, киевский режим заявил, что Запад не дал им технику, а ТЦК – не наловили мобилизованных. Украинцы до сих пор не понимают, зачем надо было отправлять боеспособные части ВСУ в Курскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-12-24T05:30

2024-12-24T05:30

2024-12-24T05:30

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украина

запад

курская область

ростислав ищенко

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всу

курск

резервы

мобилизация

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Ранее в интервью французскому изданию Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет достаточного количества сил, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса. Хотя раньше у киевского режима были совершенно другие высказывания.По мнению политолога, вместо военных операций Украина проводит пиар-акции. В 2023 году киевский режим потерпел разгромное поражение в ходе контрнаступа, но тут же заявил, что будет наступать снова, рассказал эксперт.А когда выяснилось, что у Украины наступать просто нечем, киевский режим заявил, что Запад не дал им технику, а ТЦК – не наловили мобилизованных. Они стали делать заявления в стиле "Будем наступать, но потом", отметил Ищенко.Самое интересное, что судьба Украины там уже решилась. Но главком ВСУ Александр Сырский все равно говорит: "А что мне было делать? Именно на Курск надо было наступать, потому русские не могут прикрыть всю границу", указал обозреватель."Киевский режим получил от этого нападения пиар-эффект. Только ценой геополитического поражения Украины", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.О других важных аспектах украинского кризиса — в интервью Вадима Трухачева: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине.

https://ukraina.ru/20241223/1059881751.html

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новости, украина, запад, курская область, ростислав ищенко, александр сырский, всу, курск, резервы, мобилизация, киевский режим, наступление, вс рф, сво, детали, спецоперация