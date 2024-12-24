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Лицемеры Украины: Зеленский, боксёр Усик с "саблей Мазепы" и "отаман Залужный" в роли бьюти-блогера

Лицемеры Украины: Зеленский, боксёр Усик с "саблей Мазепы" и "отаман Залужный" в роли бьюти-блогера - 24.12.2024 Украина.ру

Лицемеры Украины: Зеленский, боксёр Усик с "саблей Мазепы" и "отаман Залужный" в роли бьюти-блогера

Украинский боксер Усик подтвердил своё звание чемпиона мира. А украинский военачальник, ныне дипломат Залужный записал новое видео на улицах Лондона.

2024-12-24T06:05

2024-12-24T06:05

2024-12-24T06:05

эксклюзив

украина

александр усик

валерий залужный

владимир зеленский

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После этого возникло несколько вопросов, на которые мы попытаемся ответить вместе с вами:Зачем чемпион мира по боксу Александр Усик так сильно целует православный крест?Настоящая ли "сабля Мазепы"?Почему "отаман Залужный" превратился в "трэвел" или даже "бьюти" блогера?И кого готовят к роли "нового Зеленского": Усика или Залужного?Бой или шоу?В Эр Рияде произошел бой украинского боксера Усика и ирландца Тайсона Фьюри.Победил Усик. Интересно, что бой судил, кроме судей, "искусственный интеллект". Он засчитал победу Усику "по очкам": 118-112.Этот бой - рекордный по сумме призового фонда. 190 миллионов разделят между собой Усик и Фьюри.Но гораздо больше, чем сам бой, обсуждают в сети несколько скандалов, связанных с этим "боксерским шоу".По-другому назвать всё это невозможно, это было именно шоу, да и вся спортивная индустрия - это давно уже сплошная театральная постановка, реклама и пиар. Не стал исключением и этот поединок.Зеленский и УсикНачалось всё с того, что Усика вдохновлял перед боем сам Зеленский."Ты там не сильно его бей, - напутствовал боксёра Зеленский. - они нам "шторм шэдоу" не запрещали".Усик обещал, смеялся, радостно что-то подквакивал. Сам Зеленский звонит!Два лицемера, которые говорят в жизни на русском языке, пообщались на камеру на украинском.Как же это тяжело, всё время что-то имитировать. Но Усик и Зеленский, два русскоязычных человека, из Симферополя и Кривого рога, не украинцы по происхождению, легко вжились в эти роли. Это привычное им лицемерие, это уже их вторая натура.Потом, на ринге, обнаружилось, конечно, что и Усик, и его команда, во время боя говорят на русском языке."Нельзя стоять, Саня!""Бей прямым, Саня!"Да как же так! Где языковый омбудсмен Кремень, который увольняет учителей за уроки на русском языке? Где мэр Ивано-Франковска и его языковые патрули?Крест и УсикНо Усика ждал дальше очень неприятный скандал.Тайсон Фьюри обвинил его в том, что православный крест (довольно внушительного размера), который подносят целовать Усику в перерыве боя, это... ингалятор.На видео видно, как тренер спрашивает задыхающегося Усика: "хочешь крест"? Тот кивает, и на несколько секунд прикладывается губами к кресту. И так - несколько раз.Честно говоря, вот вообще сомнений нет, что это ингалятор. С чем-то, облегчающим дыхание.Это понятно и по тому, как буквально прилипает к кресту Усик.И это понятно по всему его лицемерному, лживому поведению.Рассказы "я не могу без Бога" перед началом каждого поединка - это, получается, просто желание удобно спрятать за крестом ингалятор?Конечно. Так же как и шоу с рассказами "я православный защитник Лавры!"После чего Усика никто не видал и не слыхал - ни в церкви, ни возле митрополита Онуфрия (Усик обещал его защищать).Фальшивая сабляОпытный промоутер самого себя Усик после этого боя поднимал над головой саблю проигравшего всё абсолютно изменника Мазепы.Кстати, сабля не настоящая, как и всё в этой истории. "Саблю" изготовили лет 15 назад якобы как копию с "оригинала", которого никто никогда не видел.Теперь задыхаются от пиетета: "со всеми предосторожностями", мол, доставили "ценнейший артефакт" Усику. Да таких артефактов Усик сам может заготовить десятки. И кто угодно может."Сабля Мазепы" - фальшивка, как и сам "образ фельдмаршала Мазепы" (так его называют на Украине). Как и сам Усик.Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Привезли подделку, называют "культурной дипломатией"! Ну, какая страна, такая и дипломатия.Усик и МазепаА Усик в чём-то, кстати, уже повторяет путь Мазепы.Мазепа изначально был польский шляхтич, потом стал помощником и военачальником у Петра Первого, был обласкан монаршей милостью, а потом решил всё поставить на шведского короля. И закончил "битвой под Полтавой", после чего с чрезвычайной скоростью бежал в сторону нынешней Молдавии. По легенде (которая, возможно, правда) умер Мазепа потому, что его заели вши. В общем, достаточно логичный конец паредателя, предавшего не только Петра, но и свой народ.Усик тоже раньше был "защитник Лавры и православия". Ходил в церковь в родном Крыму, неоднократно заявлял о защите веры. Теперь он полностью "под Зеленским". Церковь, лавра и вера его не интересуют совсем.Ну, кроме ингалятора под видом креста.Он ни слова не сказал о захвате Лавры, где теперь, повернувшись спиной к алтарю в Трапезном храме, выступает Зеленский. Он молчит о том, что в том же храме происходят съёмки кулинарных шоу.Будущий президент?Усик уже и говорит старательно на украинском. И бандуристов слушает показательно, на камеру. И оселедец накладной на голову приклеивал, и шаровары надевал. Выражал желание стать министром спорта Украины.Откуда такая прыть? Конечно, он хочет выступать и получать свои миллионы. Но есть и другая причина. Усика активно "раскручивают".Усик - один из "спящих" претендентов на место правителя Украины.Его уже и хотели поставить во главе какой-то партии, и провести в парламент. И бои он выигрывает с завидной регулярностью. С ингаляторами и под присмотром искусственного интеллекта.Но вот саблю Мазепы он зря всё-таки поднимал. Предатель Мазепа, обладатель "ордена Иуды" от Петра Первого, закончил свою жизнь, проиграв всё.На Украине вообще главные "легенды" - не просто предатели, но и проигравшие вообще всё в исторической перспективе личности.То "батько наш Бандера", то "фельдмаршал Мазепа", теперь "отаман Залужный".Дипломат, а не "отаман"!Залужный, кстати, тоже отличился.Залужный вышел на улицы Лондона, в хорошем костюме, похудевший, лощёный, прошёлся по улицам с рассказом о том, откуда появилось слово "дипломат".Что это такое? Стилистика "трэвел-блогера". Внешность похудевшего "бьюти-блогера". Так и кажется, что сейчас он вытащит из кармана таблетки со словами: "а вот что помогло мне похудеть!"Залужного явно пиарят. Но почему так тупо и неумело? Да это просто уровень украинских рекламщиков. "Я тебя слепила из того, что было".Народ с недоумением смотрит на того, кто вчера казался "спасителем нации"."Дипломат происходит от слова "диплома", то есть сложенный лист бумаги, на греческом", - благодушно вещает сытый, гладко выбритый, "как денди лондонский одет" лощеный бывший генерал.Видно, что Залужный упивается своей новой ролью, очень всем доволен. Никуда он больше не хочет, его всё устраивает. Мелкий самовлюблённый человек, который переживает сейчас пик своей карьеры.Жизнь удалась!Никуда он не хочет, ни в какой Киев. Там война, там гибнут те, кого Залужный призывал "защищать Украину", там столько проблем, столько погибших. Нет, лучше тут, на берегах Темзы, рассуждать о греческой филологии.Залужного, конечно, могут отправить и назад, в Киев, без его согласия. И он обязательно подчинится - а что делать? Но наверняка бравый "отаман" каждое утро думает: хоть бы уже оставили меня в покое, послом.Но Залужному не просто так книжку написали и пиарят. Книга называется "Моя война". Интересно будет почитать, как он описывает свои многочисленные поражения, еще с 2014 года.Не просто так ему и ролики снимают.Он тоже, как и Усик, "один из" претендентов на пост президента Украины. Или другой пост.Их судьба зависит не от них.И как удобно: оба с семьями живут в Англии, под присмотром "всевидящего ока" британской разведки.А кто будет кем?Можно будет увидеть самые разные сочетания. Претендентов будет много: и Залужный, и Усик, и Порошенко, и Зеленский, и Ермак. И много других, пока неизвестных нам "спящих".Но и Усика, и Залужного мы точно увидим в предвыборной компании на Украине. А в какой роли они будут, кого именно будут играть эти лицемеры - это пока вопрос.О том, какие скандалы сотрясают Европу - в статье Едены Мурхиной "На Украине "Гэпнулы геть уси".Какая зарплата у министра обороны? Две Украины: одни гибнут, другие хохочут"

https://ukraina.ru/20240918/1057531584.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, александр усик, валерий залужный, владимир зеленский