Фронт действительно трещит: Андрей Пинчук назвал условия для успешного наступления российских войск - 24.12.2024 Украина.ру
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Фронт действительно трещит: Андрей Пинчук назвал условия для успешного наступления российских войск
Фронт действительно трещит: Андрей Пинчук назвал условия для успешного наступления российских войск - 24.12.2024 Украина.ру
Фронт действительно трещит: Андрей Пинчук назвал условия для успешного наступления российских войск
Для успешного наступления необходимо следующее: кратное превосходство в личном составе, обеспеченность средствами поражения, а также двукратное по скорости, чем у противника, восполнение резервов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук
2024-12-24T05:00
2024-12-24T05:00
новости
россия
андрей пинчук
наступление
ресурсы
вс рф
артемовск
резервы
снаряды
часов яр
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Сейчас украинский фронт действительно трещит. Долгое время российский фронт был выстроен по обратной дуге, когда у Киева было преимущество по логистике за счет географических особенностей, рассказал эксперт.По его словам, для успешного наступления необходимо следующее: кратное превосходство в личном составе, обеспеченность средствами поражения и боеприпасами, а также двукратное по скорости, чем у противника, восполнение резервов. Самое главное – необходимо изолировать район боевых действий, чтобы перекрыть врагу возможность восстанавливать ресурсы, указал он. Для этого нужны охваты и котлы: противник должен находиться в проигрышном положении и не мог это положение исправлять за счет переброски резервов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.
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россия
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новости, россия, андрей пинчук, наступление, ресурсы, вс рф, артемовск, резервы, снаряды, часов яр, донбасс, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Андрей Пинчук, наступление, ресурсы, ВС РФ, Артемовск, резервы, снаряды, Часов Яр, Донбасс, СВО, детали, Спецоперация

Фронт действительно трещит: Андрей Пинчук назвал условия для успешного наступления российских войск

05:00 24.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Для успешного наступления необходимо следующее: кратное превосходство в личном составе, обеспеченность средствами поражения, а также двукратное по скорости, чем у противника, восполнение резервов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук
Сейчас украинский фронт действительно трещит. Долгое время российский фронт был выстроен по обратной дуге, когда у Киева было преимущество по логистике за счет географических особенностей, рассказал эксперт.

"На ряде направлений ВСУ находились на господствующих высотах. Лично я год воевал в Бахмуте [Артемовске], и мы всегда были в низине по сравнению с противником. Часов Яр – это 220 метров. Бахмут – 150 метров. Так вот сейчас мы по всей линии фронта мы на эти высоты выходим", — подчеркнул Пинчук.

По его словам, для успешного наступления необходимо следующее: кратное превосходство в личном составе, обеспеченность средствами поражения и боеприпасами, а также двукратное по скорости, чем у противника, восполнение резервов.
Самое главное – необходимо изолировать район боевых действий, чтобы перекрыть врагу возможность восстанавливать ресурсы, указал он. Для этого нужны охваты и котлы: противник должен находиться в проигрышном положении и не мог это положение исправлять за счет переброски резервов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 06:30
Ростислав Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией Ранее Запад говорил: "Украина воюет, так пусть воюет". А Зеленский возражает: "Украина уже воевать не может. Спасайте нас, пока не поздно. Иначе некому будет воевать", считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
 
НовостиРоссияАндрей ПинчукнаступлениересурсыВС РФАртемовскрезервыснарядыЧасов ЯрДонбассСВОдеталиСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
05:00Фронт действительно трещит: Андрей Пинчук назвал условия для успешного наступления российских войск
04:58Хроника энергетической войны: Экспансия России в ядерной отрасли и Европа в кольце "газовых врагов"
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