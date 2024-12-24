Ростислав Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией

Ранее Запад говорил: "Украина воюет, так пусть воюет". А Зеленский возражает: "Украина уже воевать не может. Спасайте нас, пока не поздно. Иначе некому будет воевать", считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко