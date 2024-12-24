Фронт действительно трещит: Андрей Пинчук назвал условия для успешного наступления российских войск
Для успешного наступления необходимо следующее: кратное превосходство в личном составе, обеспеченность средствами поражения, а также двукратное по скорости, чем у противника, восполнение резервов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук
Сейчас украинский фронт действительно трещит. Долгое время российский фронт был выстроен по обратной дуге, когда у Киева было преимущество по логистике за счет географических особенностей, рассказал эксперт.
"На ряде направлений ВСУ находились на господствующих высотах. Лично я год воевал в Бахмуте [Артемовске], и мы всегда были в низине по сравнению с противником. Часов Яр – это 220 метров. Бахмут – 150 метров. Так вот сейчас мы по всей линии фронта мы на эти высоты выходим", — подчеркнул Пинчук.
По его словам, для успешного наступления необходимо следующее: кратное превосходство в личном составе, обеспеченность средствами поражения и боеприпасами, а также двукратное по скорости, чем у противника, восполнение резервов.
Самое главное – необходимо изолировать район боевых действий, чтобы перекрыть врагу возможность восстанавливать ресурсы, указал он. Для этого нужны охваты и котлы: противник должен находиться в проигрышном положении и не мог это положение исправлять за счет переброски резервов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.
Вчера, 06:30Ростислав Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией Ранее Запад говорил: "Украина воюет, так пусть воюет". А Зеленский возражает: "Украина уже воевать не может. Спасайте нас, пока не поздно. Иначе некому будет воевать", считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко