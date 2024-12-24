"Когда-нибудь мы победим": Ищенко объяснил, почему европейские политики рвутся "спасать" Украину
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУГенеральный штаб ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУ
Многие западные политики уже выстроили свое будущее с привязкой к украинскому конфликту. Сейчас западные политики это объясняют так: "Когда-нибудь мы победим. А пока надо затянуть пояса и засучить рукава". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Не только Владимиру Зеленскому нужна бесконечная война на Украине. Многие западные политики уже тоже выстроили свое будущее с привязкой к войне, отметил эксперт.
Сейчас европейские политики это объясняют так: "Когда-нибудь мы победим. И тогда всем будет еще лучше, чем было. А пока надо затянуть пояса и засучить рукава". Зеленский сейчас дает им пас: "Все, мы не можем воевать", отметил политолог.
"И западные политики тоже начинают говорить у себя: "Дорогие друзья, депутаты, журналисты, народ – как вам не стыдно? (..) Украина уже воюет три года. Видите, сколько у нее уже флажков по клумбам натыкано? Это мертвые. Это они погибли за европейское будущее. Их смерть не должна быть напрасной. Надо Украину спасать", — подчеркнул Ищенко.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.
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