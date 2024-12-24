"Когда-нибудь мы победим": Ищенко объяснил, почему европейские политики рвутся "спасать" Украину - 24.12.2024 Украина.ру
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"Когда-нибудь мы победим": Ищенко объяснил, почему европейские политики рвутся "спасать" Украину
"Когда-нибудь мы победим": Ищенко объяснил, почему европейские политики рвутся "спасать" Украину - 24.12.2024 Украина.ру
"Когда-нибудь мы победим": Ищенко объяснил, почему европейские политики рвутся "спасать" Украину
Многие западные политики уже выстроили свое будущее с привязкой к украинскому конфликту. Сейчас западные политики это объясняют так: "Когда-нибудь мы победим. А пока надо затянуть пояса и засучить рукава". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-12-24T05:45
2024-12-24T05:45
новости
украина
россия
европа
ростислав ищенко
владимир зеленский
израиль
сво
детали
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Не только Владимиру Зеленскому нужна бесконечная война на Украине. Многие западные политики уже тоже выстроили свое будущее с привязкой к войне, отметил эксперт.Если она закончится, они не смогут объяснить, почему понадобилось уничтожать экономику Европы и рвать связи с Россией, добавил он.Сейчас европейские политики это объясняют так: "Когда-нибудь мы победим. И тогда всем будет еще лучше, чем было. А пока надо затянуть пояса и засучить рукава". Зеленский сейчас дает им пас: "Все, мы не можем воевать", отметил политолог.По его мнению, такая схема работает. Когда Израиль спровоцировали на бомбардировки Газы, это тоже сработало. Европейцы сказали: "Мы не можем поддерживать страну, которая стирает в пыль жилые кварталы", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.О других важных аспектах украинского кризиса — в интервью Вадима Трухачева: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине.
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новости, украина, россия, европа, ростислав ищенко, владимир зеленский, израиль, сво, детали, гибель, спецоперация, европейцы, политик
Новости, Украина, Россия, Европа, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Израиль, СВО, детали, гибель, Спецоперация, европейцы, политик

"Когда-нибудь мы победим": Ищенко объяснил, почему европейские политики рвутся "спасать" Украину

05:45 24.12.2024
 
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Генеральный штаб ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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Многие западные политики уже выстроили свое будущее с привязкой к украинскому конфликту. Сейчас западные политики это объясняют так: "Когда-нибудь мы победим. А пока надо затянуть пояса и засучить рукава". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Не только Владимиру Зеленскому нужна бесконечная война на Украине. Многие западные политики уже тоже выстроили свое будущее с привязкой к войне, отметил эксперт.
Если она закончится, они не смогут объяснить, почему понадобилось уничтожать экономику Европы и рвать связи с Россией, добавил он.
Сейчас европейские политики это объясняют так: "Когда-нибудь мы победим. И тогда всем будет еще лучше, чем было. А пока надо затянуть пояса и засучить рукава". Зеленский сейчас дает им пас: "Все, мы не можем воевать", отметил политолог.
"И западные политики тоже начинают говорить у себя: "Дорогие друзья, депутаты, журналисты, народ – как вам не стыдно? (..) Украина уже воюет три года. Видите, сколько у нее уже флажков по клумбам натыкано? Это мертвые. Это они погибли за европейское будущее. Их смерть не должна быть напрасной. Надо Украину спасать", — подчеркнул Ищенко.
По его мнению, такая схема работает. Когда Израиль спровоцировали на бомбардировки Газы, это тоже сработало. Европейцы сказали: "Мы не можем поддерживать страну, которая стирает в пыль жилые кварталы", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах украинского кризиса — в интервью Вадима Трухачева: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине.
Леонков - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Вчера, 17:58
Военный аналитик Алексей Леонков: Россия идет на Константинополь, подавляя ВСУ огнем и прижимая к водеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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