https://ukraina.ru/20241224/1059893651.html

"Когда-нибудь мы победим": Ищенко объяснил, почему европейские политики рвутся "спасать" Украину

"Когда-нибудь мы победим": Ищенко объяснил, почему европейские политики рвутся "спасать" Украину - 24.12.2024 Украина.ру

"Когда-нибудь мы победим": Ищенко объяснил, почему европейские политики рвутся "спасать" Украину

Многие западные политики уже выстроили свое будущее с привязкой к украинскому конфликту. Сейчас западные политики это объясняют так: "Когда-нибудь мы победим. А пока надо затянуть пояса и засучить рукава". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-12-24T05:45

2024-12-24T05:45

2024-12-24T05:45

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Не только Владимиру Зеленскому нужна бесконечная война на Украине. Многие западные политики уже тоже выстроили свое будущее с привязкой к войне, отметил эксперт.Если она закончится, они не смогут объяснить, почему понадобилось уничтожать экономику Европы и рвать связи с Россией, добавил он.Сейчас европейские политики это объясняют так: "Когда-нибудь мы победим. И тогда всем будет еще лучше, чем было. А пока надо затянуть пояса и засучить рукава". Зеленский сейчас дает им пас: "Все, мы не можем воевать", отметил политолог.По его мнению, такая схема работает. Когда Израиль спровоцировали на бомбардировки Газы, это тоже сработало. Европейцы сказали: "Мы не можем поддерживать страну, которая стирает в пыль жилые кварталы", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.О других важных аспектах украинского кризиса — в интервью Вадима Трухачева: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине.

https://ukraina.ru/20241223/1059892778.html

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новости, украина, россия, европа, ростислав ищенко, владимир зеленский, израиль, сво, детали, гибель, спецоперация, европейцы, политик