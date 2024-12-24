План раздела Украины и коалиция противников Трампа. Орбан как главный миротворец и переговорщик в Европе - 24.12.2024 Украина.ру
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План раздела Украины и коалиция противников Трампа. Орбан как главный миротворец и переговорщик в Европе
План раздела Украины и коалиция противников Трампа. Орбан как главный миротворец и переговорщик в Европе - 24.12.2024 Украина.ру
План раздела Украины и коалиция противников Трампа. Орбан как главный миротворец и переговорщик в Европе
Не имея возможности хамить и срываться в адрес избранного президента США Дональда Трампа, Зеленский и Ко, похоже, решили вымещать все свое недовольство развивающейся явно не в их пользу ситуацией на близком к Трампу премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.
2024-12-24T05:14
2024-12-24T05:14
украина
венгрия
киев
виктор орбан
дональд трамп
владимир зеленский
ес
мнения
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Так, на поступившее из Будапешта предложение Киеву и Москве заключить "рождественское перемирие" и провести обмен пленными, Зеленский прямо заявил, что "не пустит" Орбана в переговорный процесс. Больше того, он опустился до откровенных оскорблений и издевок над ним. Орбан на это ответил, что "не будет поддаваться на провокации", и лишь в очередной раз напомнил о своём предложении перемирия. Реакция Банковой не заставила себя долго ждать и уже на следующий день советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал премьера Венгрии "гонцом от Путина".Вообще, все больше прямых и косвенных фактов, а так же инсайдов из Киева говорит в пользу того, что Зеленский с ближним окружением не очень то и рассчитывают сохранить свои посты по итогам "мирного процесса". Иначе трудно объяснить весь этот поток неприкрытого хамства в адрес Орбана, который, и это очевидно, все больше входит в роль не столько даже посредника, сколько "смотрящего" от Трампа в Европе вообще и Восточной Европе, включая Украину, в частности. Впрочем, какое никакое, но объяснение есть.Последние события в Евро-Атлантике явно показывают, что в Европе при активном лидерстве Великобритания и Франция начинает формироваться антитрамповская коалиция. Активность которую сейчас развили Макрон и Стармер, их встречи и заявления говорят о том, что после 20 января Трамп столкнется с организованной фрондой из числа так называемых "союзников".Цель – выработать средне-долгосрочную стратегию, которая, по мнению европейских антитрампистов позволит противостоять инициативам последнего в том числе в военно-политической, финансовой и экономической сферах. А кроме того, вставляя ему "палки в колеса", создать предпосылки для реванша демократов на промежуточных выборах 2026 года.Вероятно, на эти маневры и на их поддержку, особенно Лондона, рассчитывают и в Киеве. Причем, если не здесь и сейчас, то, хотя бы через год, надеясь и на собственный реванш, в случае если сейчас придется отступить под давлением нового президента США.Ну вот, и во всех этих комбинациях бельмом в глазу Лондона и Парижа, и особенно первых лиц киевского режима, является Виктор Орбан, лидер формирующейся, в свою очередь, альтернативной протрамповской коалиции в ЕС. Где соберутся, скорее всего, большинство стран Центральной, Южной и частично Восточной Европы.Об этом хорошо сказал Габор Штир, руководитель отдела по внешней политике газеты Magyar Nemzet:"Думаю, в день победы Трампа Орбан и его окружение в Будапеште открыли бутылку шампанского, потому что у них появилась надежда на "консервативный ренессанс". Теперь он происходит не только в Венгрии — это глобальное явление, в котором может помочь Трамп … Не будем забывать, что Орбан претендует на то, чтобы быть лидером европейских суверенистов, всей партийной семьи "Патриотов за Европу" … Да, Венгрия намного влиятельнее, чем ее объективные возможности".Для самого же Орбана тема украинского кризиса это как раз инструмент с помощью которого он собирается давить на евробюрократов и нещадно критиковать политиков-участников нынешней антироссийской коалиции. Он прямо заявляет: И Орбан прекрасно знает о чем говорит. По имеющейся информации его команда разработала план разрешения украинского кризиса. План масштабный, детальный, говорят даже о восьми десятках страниц. По этому плану предлагается признать сложившееся положение "на земле", признать произошедшие территориальные изменения, а так же те, которые еще могут произойти. Так же, план предполагает принятие на себя обязательств Киевом и Евро-Атлантикой бессрочных обязательств о невступлении Украины в НАТО. Кроме того в пакете договоренностей наличествует гуманитарный раздел касающийся вопросов языка, культуры и вероисповедания национальных меньшинств в незалежной. Ну и вишенка на торте - создание демилитаризованной зоны под внешним управлением на территории от фактической ЛБС на момент остановки боевых действий и до условного "меридиана" проходящего с севера на юг, от границы с Белоруссией, приблизительно через Житомир, и до самой молдавской границы. Все что западнее "меридиана" - под контролем правительства Украины, все что восточнее - под коллективным внешним контролем. В рамках плана предполагается запуск большой коллективной программы восстановления территории незалежной, под внешним контролем. А для "огрызка" западнее Житомира – членство в ЕС, и, в своем роде, "план Маршалла".И вот этот вот нетривиальный, скажем так, смелый план, по имеющейся информации, не просто принят к рассмотрению, а, в числе еще нескольких прочих, лежит в основе единого плана Трампа по урегулированию на Украине, который будущий президент США и его команда планируют презентовать после его инаугурации.И лишним подтверждением того являются публичные заявления будущего советника по национальной безопасности США в администрации Дональда Трампа Майкл Уолтц в интервью CBS News о том, что в команде избранного президента внимательно изучат предложения премьер-министра Венгрии, а так же его упоминание о том, что Орбан постоянно общается с руководством России, и о том, что у него хорошие отношения с Дональдом Трампом.Есть от чего нервничать и истерить Зеленскому и Ко.О том, на какие условия в случае перемирия готова Россия - в статье "Без предварительных условий. Киселев о том, с кем Россия будет разговаривать о мире"
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Михаил Павлив
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украина, венгрия, киев, виктор орбан, дональд трамп, владимир зеленский, ес, мнения
Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС, Мнения

План раздела Украины и коалиция противников Трампа. Орбан как главный миротворец и переговорщик в Европе

05:14 24.12.2024
 
Фото: bloomberg, Дональд Трамп и Виктор Орбан
Фото: bloomberg, Дональд Трамп и Виктор Орбан
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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Не имея возможности хамить и срываться в адрес избранного президента США Дональда Трампа, Зеленский и Ко, похоже, решили вымещать все свое недовольство развивающейся явно не в их пользу ситуацией на близком к Трампу премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.
Так, на поступившее из Будапешта предложение Киеву и Москве заключить "рождественское перемирие" и провести обмен пленными, Зеленский прямо заявил, что "не пустит" Орбана в переговорный процесс. Больше того, он опустился до откровенных оскорблений и издевок над ним. Орбан на это ответил, что "не будет поддаваться на провокации", и лишь в очередной раз напомнил о своём предложении перемирия. Реакция Банковой не заставила себя долго ждать и уже на следующий день советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал премьера Венгрии "гонцом от Путина".
Вообще, все больше прямых и косвенных фактов, а так же инсайдов из Киева говорит в пользу того, что Зеленский с ближним окружением не очень то и рассчитывают сохранить свои посты по итогам "мирного процесса". Иначе трудно объяснить весь этот поток неприкрытого хамства в адрес Орбана, который, и это очевидно, все больше входит в роль не столько даже посредника, сколько "смотрящего" от Трампа в Европе вообще и Восточной Европе, включая Украину, в частности. Впрочем, какое никакое, но объяснение есть.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Последние события в Евро-Атлантике явно показывают, что в Европе при активном лидерстве Великобритания и Франция начинает формироваться антитрамповская коалиция. Активность которую сейчас развили Макрон и Стармер, их встречи и заявления говорят о том, что после 20 января Трамп столкнется с организованной фрондой из числа так называемых "союзников".
Цель – выработать средне-долгосрочную стратегию, которая, по мнению европейских антитрампистов позволит противостоять инициативам последнего в том числе в военно-политической, финансовой и экономической сферах. А кроме того, вставляя ему "палки в колеса", создать предпосылки для реванша демократов на промежуточных выборах 2026 года.
Вероятно, на эти маневры и на их поддержку, особенно Лондона, рассчитывают и в Киеве. Причем, если не здесь и сейчас, то, хотя бы через год, надеясь и на собственный реванш, в случае если сейчас придется отступить под давлением нового президента США.
Ну вот, и во всех этих комбинациях бельмом в глазу Лондона и Парижа, и особенно первых лиц киевского режима, является Виктор Орбан, лидер формирующейся, в свою очередь, альтернативной протрамповской коалиции в ЕС. Где соберутся, скорее всего, большинство стран Центральной, Южной и частично Восточной Европы.
Об этом хорошо сказал Габор Штир, руководитель отдела по внешней политике газеты Magyar Nemzet:
"Думаю, в день победы Трампа Орбан и его окружение в Будапеште открыли бутылку шампанского, потому что у них появилась надежда на "консервативный ренессанс". Теперь он происходит не только в Венгрии — это глобальное явление, в котором может помочь Трамп … Не будем забывать, что Орбан претендует на то, чтобы быть лидером европейских суверенистов, всей партийной семьи "Патриотов за Европу" … Да, Венгрия намного влиятельнее, чем ее объективные возможности".
Для самого же Орбана тема украинского кризиса это как раз инструмент с помощью которого он собирается давить на евробюрократов и нещадно критиковать политиков-участников нынешней антироссийской коалиции. Он прямо заявляет:
"Европа проиграла конфликт на Украине, хоть и пытается это отрицать, прибегая к коммуникационным трюкам. Попытки объяснить, что "победа — это поражение, а поражение — это победа" скорее напоминают роман Джорджа Оруэлла "1984". … Мы прожили в этой ситуации три года. То, что сейчас это может закончиться, похоже на то, когда ты можешь выйти из-под воды и отдышаться спустя долгое время. 20 января начнется новый мир, инаугурация Трампа — еще один шаг к прекращению конфликта, но это не конец".
И Орбан прекрасно знает о чем говорит. По имеющейся информации его команда разработала план разрешения украинского кризиса. План масштабный, детальный, говорят даже о восьми десятках страниц. По этому плану предлагается признать сложившееся положение "на земле", признать произошедшие территориальные изменения, а так же те, которые еще могут произойти. Так же, план предполагает принятие на себя обязательств Киевом и Евро-Атлантикой бессрочных обязательств о невступлении Украины в НАТО.
Кроме того в пакете договоренностей наличествует гуманитарный раздел касающийся вопросов языка, культуры и вероисповедания национальных меньшинств в незалежной.
Ну и вишенка на торте - создание демилитаризованной зоны под внешним управлением на территории от фактической ЛБС на момент остановки боевых действий и до условного "меридиана" проходящего с севера на юг, от границы с Белоруссией, приблизительно через Житомир, и до самой молдавской границы. Все что западнее "меридиана" - под контролем правительства Украины, все что восточнее - под коллективным внешним контролем. В рамках плана предполагается запуск большой коллективной программы восстановления территории незалежной, под внешним контролем. А для "огрызка" западнее Житомира – членство в ЕС, и, в своем роде, "план Маршалла".
И вот этот вот нетривиальный, скажем так, смелый план, по имеющейся информации, не просто принят к рассмотрению, а, в числе еще нескольких прочих, лежит в основе единого плана Трампа по урегулированию на Украине, который будущий президент США и его команда планируют презентовать после его инаугурации.
И лишним подтверждением того являются публичные заявления будущего советника по национальной безопасности США в администрации Дональда Трампа Майкл Уолтц в интервью CBS News о том, что в команде избранного президента внимательно изучат предложения премьер-министра Венгрии, а так же его упоминание о том, что Орбан постоянно общается с руководством России, и о том, что у него хорошие отношения с Дональдом Трампом.

Есть от чего нервничать и истерить Зеленскому и Ко.
О том, на какие условия в случае перемирия готова Россия - в статье "Без предварительных условий. Киселев о том, с кем Россия будет разговаривать о мире"
 
УкраинаВенгрияКиевВиктор ОрбанДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕСМнения
 
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