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"Убийства стали нормой", страну ждёт крах. Украинские эксперты и политики о жизни и смерти в своей стране

"Убийства стали нормой", страну ждёт крах. Украинские эксперты и политики о жизни и смерти в своей стране - 24.12.2024 Украина.ру

"Убийства стали нормой", страну ждёт крах. Украинские эксперты и политики о жизни и смерти в своей стране

На Украине задумались над тем, почему "шайка Зеленского" так отчаянно сопротивляется всем потенциальным шагам к миру или хотя бы временному замирению. И ищут ответ на вопрос, в чем смысл войны для Банковой

2024-12-24T05:32

2024-12-24T05:32

2024-12-24T05:32

украина

киев

сша

владимир зеленский

артем дмитрук

александр дубинский

мвф

вооруженные силы украины

слуга народа

спецоперация

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Тревогу у экспертов вызвали прогнозы МВФ, согласно которым ничего хорошего в ближайшем будущем украинцам ожидать не приходится. Кстати, при подготовке прогноза МВФ исходил из того, что военные действия в стране продолжатся в 2025 году, и они-то и "будут дальше формировать экономические перспективы".В связи с этим МВФ ожидает высокие государственные расходы украинского правительства, угрозы для логистики и энергетической инфраструктуры, ограничения на рынке труда и увеличение потребностей Киева в финансовой помощи.По мнению экс-советника Леонида Кучмы, украинского политолога и экономиста Олега Соскина, высказанному им в своём блоге, прогнозы МВФ, по сути, означают, что "страну ждёт крах, абсолютный крах".Он добавил, что деградация нынешней украинской власти будет только усиливаться, "она ничего сделать не сможет". Как не сможет Киев победить Россию в открытом столкновении, тогда как продолжение боевых действий уничтожает политические и экономические структуры страны.Боевые действия, тем не менее, до сих пор продолжаются, ВСУ несут в ходе боёв существенные потери, требующие быстрого восполнения. Это восполнение происходит путём отлова сотрудниками ТЦК (аналог военкомата — Ред.) людей на улицах городов и сёл, зачастую - с применением силы, что вызывает все более острое недовольство населения (об этом можно судить по реакции на такие действия в соцсетях).Правда, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец недавно заметил, что случаев "бусификации" как будто бы стало меньше. Теперь омбудсмены такие — видят только то, что надо видеть. На самом деле насильственная мобилизация на Украине продолжается и приобретает все более зловещие формы.Вынужденный покинуть страну украинский нардеп Артём Дмитрук опубликовал в своем телеграм-канале видео со сценой в одесском ТЦК и написал, что там застрелили мужчину, который пытался спасти сына.Он также отметил, что после ещё одного недавнего скандала, когда ТЦКашники и полиция пытались буквально "выкурить" человека из его автомобиля, поджигая его, а видео этого инцидента широко разошлось по сетям, офис Зеленского и "слуги народа (партия "Слуга народа" - Ред.) снова начали искать возможности для того, чтобы блокировать соцсети"."Это видео всячески стараются убрать и жаловаться на тех, кто его распространяет. Сейчас в активную и системную работу включись колл-центры с ботофермами и отрабатывают ту повестку, которая нужна для Зе (Зеленскому — Ред.)", - сообщил депутат.По его словам, "эти десятки тысяч аккаунтов делают ту повестку, которую нужно заказчику – это и комментарии под постами, и создание новостей, и постоянное преследование и создание фейков против политических оппонентов".Смысл в том, "чтобы люди не верили в то, что видят, а верили только ВЕЛИКИМ – таким как Зеленский", подчеркнул Дмитрук.Он также прокомментировал внедряемые в общественное сознание нарративы офиса Зеленского, что будто бы миллионы покинувших Украину домой уже никогда не вернутся. По словам нардепа, в Украину Зеленского люди, конечно, не вернутся, ведь это верная смерть, а кто захочет отдать жизнь за Зеленского и (главу ОП — Ред.) Ермака?"Поэтому ответ очевиден! А я уверен в том, что большинство граждан с нетерпением ждут дня, когда они смогут вернуться в Украину и только этим живут. В Украину без Зе! (без Зеленского — ред.)", - заявил Дмитрук.Но до "Украины без Зеленского" ещё надо дожить. Война продолжается, Киев отвергает возможность переговоров.Почему киевский режим против любых попыток достичь перемирия или мира, объяснил в своем блоге находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский."Разберемся во внутренних причинах глубокой обороны от мира, в которую ушёл Зеленский.Любой шаг для него в этом направлении - неизбежно ведет к публичному признанию своей лжи. Не поражения, а именно лжи - в достижении целей, о перспективе, но самое главное - о смысле этой войны", - считает нардеп.По словам Дубинского, "с лета 2023 года её смысл заключался не в отвоевании территорий, а в удержании шайки Зеленского у власти, с целью безграничного обогащения, и выполнения внешнеполитических обязательств".Парламентарий уточнил, что такими обязательствами Киева он считает, в частности, участие в избирательной кампании США в интересах Демпартии.Подробнее на эту тему — в статье Владимира Скачко "Деменция демократии. США на пути от глубинного до несостоявшегося государства"

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Сергей Зуев

украина, киев, сша, владимир зеленский, артем дмитрук, александр дубинский, мвф, вооруженные силы украины, слуга народа, спецоперация, сво, эксклюзив