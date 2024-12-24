В Сирии действительно все плохо: эксперт объяснил, как падение режима Асада ударило по интересам России - 24.12.2024 Украина.ру
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В Сирии действительно все плохо: эксперт объяснил, как падение режима Асада ударило по интересам России
В Сирии действительно все плохо: эксперт объяснил, как падение режима Асада ударило по интересам России - 24.12.2024 Украина.ру
В Сирии действительно все плохо: эксперт объяснил, как падение режима Асада ударило по интересам России
Падение режима Асада – это удар по российским геостратегическим интересам. В Сирии действительно все плохо, и Россия может оказать ей реальную помощь, получив свои преференции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук
2024-12-24T05:30
2024-12-24T05:30
новости
сирия
россия
башар асад
война
геополитика
помощь
совбез оон
интересы
молдавия
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По словам эксперта, у любой геостратегии есть несколько ключевых элементов: природные ресурсы, человеческий капитал для решения военных и экономических задач, глобальные транспортные коридоры, цифровые технологии и военный фактор. И Сирия важна для России с точки зрения всех этих элементов, отметил он.Он подчеркнул, что величие государства определяется тем, участвует ли оно в решении этих вопросов. Если не участвует, это приводит к конкретным последствиям. Если Россия не будет участвовать в этом, ее не будет в Совбезе ООН, на чем настаивают киевский режим и Запад, указал полковник запаса."Поэтому давайте без экивоков. Падение режима Асада – это удар по российским геостратегическим интересам. Вытеснены ли мы из Сирии? Если мы перестроимся под новые реалии, то нет", — констатировал эксперт.В Сирии действительно все плохо, и Россия может оказать ей реальную помощь, получив свои преференции. И русским солдатам за нее гибнуть необязательно, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241223/1059835848.html
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новости, сирия, россия, башар асад, война, геополитика, помощь, совбез оон, интересы, молдавия, украина, ближний восток, израиль, китай, тайвань, детали
Новости, Сирия, Россия, Башар Асад, война, геополитика, помощь, Совбез ООН, интересы, Молдавия, Украина, Ближний Восток, Израиль, Китай, Тайвань, детали

В Сирии действительно все плохо: эксперт объяснил, как падение режима Асада ударило по интересам России

05:30 24.12.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвиабаза "Хмеймим" в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Падение режима Асада – это удар по российским геостратегическим интересам. В Сирии действительно все плохо, и Россия может оказать ей реальную помощь, получив свои преференции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук
По словам эксперта, у любой геостратегии есть несколько ключевых элементов: природные ресурсы, человеческий капитал для решения военных и экономических задач, глобальные транспортные коридоры, цифровые технологии и военный фактор. И Сирия важна для России с точки зрения всех этих элементов, отметил он.

"На планете есть всего несколько точек, которые имеют ключевое международное значение: Украина, Молдавия/Приднестровье, Грузия, Израиль/Палестина, Ирак, Иран, Сирия, Китай/Тайвань, Индия/Пакистан. Все остальное – мелкая региональная возня", — указал Пинчук.

Он подчеркнул, что величие государства определяется тем, участвует ли оно в решении этих вопросов. Если не участвует, это приводит к конкретным последствиям. Если Россия не будет участвовать в этом, ее не будет в Совбезе ООН, на чем настаивают киевский режим и Запад, указал полковник запаса.
"Поэтому давайте без экивоков. Падение режима Асада – это удар по российским геостратегическим интересам. Вытеснены ли мы из Сирии? Если мы перестроимся под новые реалии, то нет", — констатировал эксперт.
В Сирии действительно все плохо, и Россия может оказать ей реальную помощь, получив свои преференции. И русским солдатам за нее гибнуть необязательно, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 06:30
Ростислав Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией Ранее Запад говорил: "Украина воюет, так пусть воюет". А Зеленский возражает: "Украина уже воевать не может. Спасайте нас, пока не поздно. Иначе некому будет воевать", считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
 
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