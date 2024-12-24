В Сирии действительно все плохо: эксперт объяснил, как падение режима Асада ударило по интересам России
Падение режима Асада – это удар по российским геостратегическим интересам. В Сирии действительно все плохо, и Россия может оказать ей реальную помощь, получив свои преференции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук
По словам эксперта, у любой геостратегии есть несколько ключевых элементов: природные ресурсы, человеческий капитал для решения военных и экономических задач, глобальные транспортные коридоры, цифровые технологии и военный фактор. И Сирия важна для России с точки зрения всех этих элементов, отметил он.
Он подчеркнул, что величие государства определяется тем, участвует ли оно в решении этих вопросов. Если не участвует, это приводит к конкретным последствиям. Если Россия не будет участвовать в этом, ее не будет в Совбезе ООН, на чем настаивают киевский режим и Запад, указал полковник запаса.
"Поэтому давайте без экивоков. Падение режима Асада – это удар по российским геостратегическим интересам. Вытеснены ли мы из Сирии? Если мы перестроимся под новые реалии, то нет", — констатировал эксперт.
В Сирии действительно все плохо, и Россия может оказать ей реальную помощь, получив свои преференции. И русским солдатам за нее гибнуть необязательно, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.
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