Ищенко: Дружбы между государствами не бывает, поэтому между Россией и Грузией будут другие отношения - 04.11.2024 Украина.ру
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Ищенко: Дружбы между государствами не бывает, поэтому между Россией и Грузией будут другие отношения
Ищенко: Дружбы между государствами не бывает, поэтому между Россией и Грузией будут другие отношения - 04.11.2024 Украина.ру
Ищенко: Дружбы между государствами не бывает, поэтому между Россией и Грузией будут другие отношения
Если к вам приходят дружить, это значит, что вас что-то хотят получить бесплатно. Когда это отношения между государствами, это очень плохо. Потом ваш друг вместе с тем, что вы дали ему бесплатно, переходит на сторону вашего врага. И говорит "ничего личного"
2024-11-04T06:55
2024-11-04T06:55
новости
россия
грузия
москва
ростислав ищенко
саломе зурабишвили
парламентские выборы
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Он отметил, что Грузия должна защищать свой выбор. Эксперт напомнил, что пока "Грузинская мечта" демонстрировала завидную эффективность в защите своих позиций и в защите выбора своих избирателей.По его словам, дружба в политике ни к чему хорошему не проводит."Если к вам приходят дружить, это значит, что вас что-то хотят получить бесплатно. Когда это отношения между государствами, это очень плохо. Потому что интересы меняются, и потом ваш друг вместе с тем, что вы дали ему бесплатно, переходит на сторону вашего врага. И говорит "ничего личного". Ничего личного, просто интересы поменялись", — объяснил Ищенко.Он пришел к выводу, что лучше выстраивать отношения на основе прагматики, и в этом плане "Грузинская мечта" имеет перспективы.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по Восточной Европе Вадим Трухачев указал на то, что в российских СМИ было много надежд, что грузины якобы одумаются. Но, подчеркнул эксперт, они смертельно обижены на Россию."Чтобы грузины "одумались", Россия должна будет вернуть им Абхазию и Южную Осетию. Без этого ничего у нас не получится. Ну уже премьер-министр Кобахидзе сказал, что Тбилиси не будет восстанавливать дипломатические отношения с Москвой. Никто там не одумается. В Грузии речь идет только о борьбе партий с разной степенью антироссийскости и прозападности", — рассказал Трухачев.Эксперт заметил, что для России хорошо, что победила партия, которая не хочет с ней воевать и хочет войти в Евросоюз на особых условиях, как это происходит в случае с Венгрией.Он назвал условия, которое Евросоюз хочет выставить Зурабишвили:"Присоединиться ко всему объему санкций, которые ввел Евросоюз. Евросоюз действует в логике войны против России и требует этого. Да и уровень популярности России в Грузии нижайший. Поэтому, скорее всего, руководство Грузии на это пойдет. Компромисс возможен только по двум вопросам: закон о запрете иностранного финансирования НКО и закон о запрете пропаганды ЛГБТ*".В заключении эксперт отметил, что для России единственная ложка меда в бочке дегтя состоит в том, что Грузия не будет открывать против нее второй фронт."Да Запад этого от нее и не требует. Так что в отношениях Москвы и Тбилиси ничего не изменится", — резюмировал Трухачев.Подробнее об этом — в интервью Вадим Трухачев: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует БолгариюНа парламентских выборах в Грузии победила правящая партия "Грузинская мечта", оппозиционная же партия не признала итоги выборов честными.Более подробно о ситуации — Мечта сбывается: Грузия выбирает мир, а оппозиция готовит протестыПозже Зурабишвили заявила, что доказательств вмешательства России в выборы и не нужны, ведь народ Грузии и так все понимает и чувствует:"Неважно, что у нас нет доказательств, у США их тоже не было. Это всегда очень трудно продемонстрировать. Ни одна страна не смогла продемонстрировать это, даже Соединенные Штаты, когда в их выборы вмешивалась Россия, и другие европейские страны. Но важно не то, что мы демонстрируем извне, а то, что знает, чувствует и видит грузинское население".Об этом — Доказательств нет, но мы так чувствуем: президент Грузии предложила искать против Москвы в СШАПолный текст интервью — Ростислав Ищенко о том, зачем Санду нужна война с Россией, а США - гражданская война в Молдавии
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новости, россия, грузия, москва, ростислав ищенко, саломе зурабишвили, парламентские выборы, детали
Новости, Россия, Грузия, Москва, Ростислав Ищенко, Саломе Зурабишвили, парламентские выборы, детали

Ищенко: Дружбы между государствами не бывает, поэтому между Россией и Грузией будут другие отношения

06:55 04.11.2024
 
Саломе Зурабишвили.
Саломе Зурабишвили.
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Если к вам приходят дружить, это значит, что вас что-то хотят получить бесплатно. Когда это отношения между государствами, это очень плохо. Потом ваш друг вместе с тем, что вы дали ему бесплатно, переходит на сторону вашего врага. И говорит "ничего личного"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Он отметил, что Грузия должна защищать свой выбор. Эксперт напомнил, что пока "Грузинская мечта" демонстрировала завидную эффективность в защите своих позиций и в защите выбора своих избирателей.
"Она не первый год у власти. И у неё не первый раз проблема с попытками организовать Майдан. Так что посмотрим, как оно будет. Запад тоже совершенствует методы своей борьбы. Пока что есть все основания для оптимизма в этом отношении. Это не значит, что надо надеяться на большую дружбу между Грузией и Россией, но на прагматичные отношения вполне", — поделился своими рассуждениями Ищенко.
По его словам, дружба в политике ни к чему хорошему не проводит.
"Если к вам приходят дружить, это значит, что вас что-то хотят получить бесплатно. Когда это отношения между государствами, это очень плохо. Потому что интересы меняются, и потом ваш друг вместе с тем, что вы дали ему бесплатно, переходит на сторону вашего врага. И говорит "ничего личного". Ничего личного, просто интересы поменялись", — объяснил Ищенко.
Он пришел к выводу, что лучше выстраивать отношения на основе прагматики, и в этом плане "Грузинская мечта" имеет перспективы.
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Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по Восточной Европе Вадим Трухачев указал на то, что в российских СМИ было много надежд, что грузины якобы одумаются. Но, подчеркнул эксперт, они смертельно обижены на Россию.
"Чтобы грузины "одумались", Россия должна будет вернуть им Абхазию и Южную Осетию. Без этого ничего у нас не получится. Ну уже премьер-министр Кобахидзе сказал, что Тбилиси не будет восстанавливать дипломатические отношения с Москвой. Никто там не одумается. В Грузии речь идет только о борьбе партий с разной степенью антироссийскости и прозападности", — рассказал Трухачев.
Эксперт заметил, что для России хорошо, что победила партия, которая не хочет с ней воевать и хочет войти в Евросоюз на особых условиях, как это происходит в случае с Венгрией.
Он назвал условия, которое Евросоюз хочет выставить Зурабишвили:
"Присоединиться ко всему объему санкций, которые ввел Евросоюз. Евросоюз действует в логике войны против России и требует этого. Да и уровень популярности России в Грузии нижайший. Поэтому, скорее всего, руководство Грузии на это пойдет. Компромисс возможен только по двум вопросам: закон о запрете иностранного финансирования НКО и закон о запрете пропаганды ЛГБТ*".
В заключении эксперт отметил, что для России единственная ложка меда в бочке дегтя состоит в том, что Грузия не будет открывать против нее второй фронт.
"Да Запад этого от нее и не требует. Так что в отношениях Москвы и Тбилиси ничего не изменится", — резюмировал Трухачев.
Подробнее об этом — в интервью Вадим Трухачев: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию
На парламентских выборах в Грузии победила правящая партия "Грузинская мечта", оппозиционная же партия не признала итоги выборов честными.
Более подробно о ситуации — Мечта сбывается: Грузия выбирает мир, а оппозиция готовит протесты
Позже Зурабишвили заявила, что доказательств вмешательства России в выборы и не нужны, ведь народ Грузии и так все понимает и чувствует:
"Неважно, что у нас нет доказательств, у США их тоже не было. Это всегда очень трудно продемонстрировать. Ни одна страна не смогла продемонстрировать это, даже Соединенные Штаты, когда в их выборы вмешивалась Россия, и другие европейские страны. Но важно не то, что мы демонстрируем извне, а то, что знает, чувствует и видит грузинское население".
Об этом — Доказательств нет, но мы так чувствуем: президент Грузии предложила искать против Москвы в США
Полный текст интервью — Ростислав Ищенко о том, зачем Санду нужна война с Россией, а США - гражданская война в Молдавии
 
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