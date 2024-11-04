https://ukraina.ru/20241104/1058533516.html
Соглашение между США и Украиной не будет действительно, так как Трамп может все изменить — Трэпп
Соглашение между США и Украиной не будет действительно, так как Трамп может все изменить — Трэпп - 04.11.2024 Украина.ру
Соглашение между США и Украиной не будет действительно, так как Трамп может все изменить — Трэпп
Когда старик Байден пришел к власти, в первый день своего президентства он подписал около 90 указов, тем самым уничтожив американскую систему. Умные руководители так не действуют — стоит опираться на уже наработанный опыт
2024-11-04T07:20
2024-11-04T07:20
2024-11-04T07:20
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп, который участвовал в саммите БРИКС в Казани.Комментируя предстоящие выборы президента в США, журналист отметил, что он верит заявлениям Трампа и потенциального вице-президента Вэнса. По его словам, Трамп может, по крайней мере, уменьшить поставки вооружений для Зеленского.Поэтому Трамп тоже может все изменить, добавил журналист.“Когда старик Байден пришел к власти, в первый день своего президентства он подписал около 90 указов, тем самым уничтожив американскую систему. Умные руководители так не действуют — зачем уничтожать наработанное предшественниками?”, — подчеркнул Трэпп.Журналист поделился своими мыслями по поводу вектора общения, который выбрал Трамп и как он поменялся:“Мне не нравится, как Трамп обращается с людьми, особенно как это было в 2016 году — много грубости, переход на личности. Возможно, если бы Трамп себя так не вёл, он бы стал президентом 2020 году. Сейчас я вижу изменения в нем. Кроме того, он хорошо ведет бизнес, умеет выбрать наиболее выгодный правильный вариант поведения”.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов также высказал свою точку зрения по этому вопросу:“В зависимости от того, кто победит, Трамп или Камала Харрис, киевский режим будет принимать то или иное решение. К сожалению, вариант эскалации боевых действий рассматривается сейчас все больше и больше”.Более подробно об этом — в интервью Юрий Кнутов: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырьПолный текст интервью — Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому — чушь
https://ukraina.ru/20241031/1058519159.html
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новости, сша, украина, казань, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, брикс, детали
Соглашение между США и Украиной не будет действительно, так как Трамп может все изменить — Трэпп
Когда старик Байден пришел к власти, в первый день своего президентства он подписал около 90 указов, тем самым уничтожив американскую систему. Умные руководители так не действуют — стоит опираться на уже наработанный опыт
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп, который участвовал в саммите БРИКС в Казани.
Комментируя предстоящие выборы президента в США, журналист отметил, что он верит заявлениям Трампа и потенциального вице-президента Вэнса
. По его словам, Трамп может, по крайней мере, уменьшить поставки вооружений для Зеленского
.
“Джо Байден и Владимир Зеленский подписали 10-летнее соглашение о безопасности, согласно которому Вашингтон должен предоставить Киеву широкий спектр военной помощи. Это глупости. Каждые четыре года в США все меняется, об этом знают все американцы”, — рассказал Трэпп.
Поэтому Трамп тоже может все изменить, добавил журналист.
“Когда старик Байден пришел к власти, в первый день своего президентства он подписал около 90 указов, тем самым уничтожив американскую систему. Умные руководители так не действуют — зачем уничтожать наработанное предшественниками?”, — подчеркнул Трэпп.
Журналист поделился своими мыслями по поводу вектора общения, который выбрал Трамп и как он поменялся:
“Мне не нравится, как Трамп обращается с людьми, особенно как это было в 2016 году — много грубости, переход на личности. Возможно, если бы Трамп себя так не вёл, он бы стал президентом 2020 году. Сейчас я вижу изменения в нем. Кроме того, он хорошо ведет бизнес, умеет выбрать наиболее выгодный правильный вариант поведения”.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов также высказал свою точку зрения по этому вопросу:
“В зависимости от того, кто победит, Трамп или Камала Харрис, киевский режим будет принимать то или иное решение. К сожалению, вариант эскалации боевых действий рассматривается сейчас все больше и больше”.