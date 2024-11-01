https://ukraina.ru/20241101/1058544267.html

Без РФ никуда: в интервью Карлсону Трамп поднял тему России и приписал себе убийство "Северных потоков"

Без РФ никуда: в интервью Карлсону Трамп поднял тему России и приписал себе убийство "Северных потоков" - 01.11.2024 Украина.ру

Без РФ никуда: в интервью Карлсону Трамп поднял тему России и приписал себе убийство "Северных потоков"

45-й президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок, провёл последнее крупное предвыборное мероприятие, в чём ему помог популярный телеведущий Такер Карлсон. Бывший американский лидер, которому жутко не нравилось клеймо "кремлёвского агента", вдруг сам охотно решил говорить о России.

2024-11-01T12:10

2024-11-01T12:10

2024-11-01T12:10

сша

дональд трамп

такер карлсон

камала харрис

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россия

эксклюзив

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Вице-президент США Камала Харрис выступила с "заключительным словом" 29 октября в парке "Эллипс" неподалёку от Белого дома, где в январе 2021 года на тот момент действующий президент Дональд Трамп, не согласный с проигрышем, произнёс речь, спровоцировавшую беспорядки в Вашингтоне. А республиканец предпочёл сказать своё "заключительное слово" за четыре дня до президентских выборов в беседе с одним из самых известных американских журналистов Такеру Карлсону, причём сделать это не просто в студии, а в присутствии тысяч сторонников в городе Глендейле, штат Аризона.Казалось бы, в ситуации, когда оба претендента на Белый дом идут вровень, нужно говорить о проблемах, сильнее всего волнующих население, - состояние национальной экономики, наплыв мигрантов, - но нет, Трамп много говорил о внешней политике.Не обошлось без упоминания о России. Во время первой президентской кампании Трампа в 2016 году разгорелся скандал, получивший название "Рашагейт", миллиардера обвиняли в связях с РФ, однако впоследствии спецпрокурор Роберт Мюллер по итогам проведённого расследования объявил об отсутствии сговора Трампа с Москвой. Тем не менее, критика на этот счёт продолжает звучать и сейчас."Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны". "Россия, Россия, Россия" — это было крупной мистификацией. Это признано полной ложью. Она была придумана, чтобы оправдать, почему Хиллари Клинтон проиграла выборы, которые она не должна была проиграть. Это должно было сойти на нет, но пресса подхватила это, и им это понравилось: "О, Россия. Звучит неплохо", - заявил Трамп Карлсону.Демократы, по его словам, каждый раз пытаются убеждать население, что все проблемы США именно из-за России."Им так хочется облить Россию грязью, поэтому они продолжают повторять "Россия плохая", как мантру", — добавил Трамп.Обвинения в связях с РФ звучали не только в адрес самого политика, но и его старшего сына. Комментируя этот эпизод, бывший президент, рассмеявшись, сказал, что Дональд знает о России меньше, чем оператор, "который тут сидит и никогда там не был".Дальше Трамп сделал неожиданное признание."Я уничтожил "Северный поток - 2". Самой важной задачей России было [строительство] "Северного потока - 2". Это крупнейший газопровод в мире, который ведёт из России в Германию. Я убил его. Никто не смог бы убить его, кроме меня. Он был наполовину построен - и вот мёртв", - похвалился Трамп.Однако здесь есть нестыковочки. Да, естественно, он был не в восторге, что Европа будет использовать российский трубопроводный газ, который значительно дешевле, а не американский сжиженный. Будучи у власти, Трамп пытался уговорить Ангелу Меркель, бывшую тогда канцлером ФРГ, отказаться от реализации этого проекта, но всё оказалось тщетно, тогда он ввёл санкции против судов, задействованных в строительстве газопровода, из-за этого процесс затянулся, но к декабрю 2021 года обе нитки были готовы. Взрывы на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2", после чего их работа и остановилась, произошли 26 сентября 2022 года, когда президентом США уже был демократ Джо Байден.В ходе предвыборной кампании 2016 года Трамп обещал "поладить с Путиным", а в действительности после прихода к власти ввёл максимальное количество санкций против РФ и разорвал целый ряд двусторонних договоров, в том числе в сфере глобальной безопасности, так что такого американского президента сложно заподозрить в дружбе с Москвой. На новый президентский срок у Трампа уже есть планы касательно России - разъединить её с Китаем, объединению которых, по его словам, способствовал Байден."У нас есть Китай, у нас есть Северная Корея. Но если у нас есть умный президент, который может нормально общаться с президентами России, Китая и КНДР, то проблем никаких не должно быть" - считает Трамп.Однако истинный враг Америки - это вовсе не Россия, убеждён кандидат-республиканец, а демократы, конкретно - действующий президент Байден и вице-президент Камилла Харрис, они намерены уничтожить страну. В адрес своих политических оппонентов выражений Трамп не выбирал."Я говорю вам, это не тот человек, которого вы хотите видеть президентом. Я тут ни при чём. Дело даже не в том, что она человек с очень низким IQ. Она глупая как пробка, - сказал Трамп, сравнив Харрис с бывшим госсекретарём США Хиллари Клинтон, которая была кандидатом от демократов восемь лет назад. - Хиллари была лгуньей, ужасной негодяйкой, но эта лжёт так много и у неё настолько низкий IQ, что она даже не осознаёт, что лжёт".В этой связи бывший президент констатировал, что США превратились "в страну дураков, которой управляют дураки".Ну при нём-то такого, конечно, не будет! Уже третью предвыборную кампанию Трамп ведёт под лозунгом "Make America Great Again", многие зрители, пришедшие на интервью Карлсона, были одеты в футболки, кепки с этой фразой. Политик сказал, что ему будет не хватать подобных мероприятий, поскольку потом начнётся немного скучная работа по восстановлению Америки.По словам Трампа, если он победит на выборах и вновь придёт к власти, то в этот раз будет иначе, чем в первый его срок, поскольку тогда был вынужден доверять людям. Это касается и советов по назначению членов своей администрации, что в конечном итоге было ошибкой, самый яркий пример - бывший вице-президент Майк Пенс, который впоследствии не поддержал претензии Трампа к результатам выборов-2020 и на заседании Сената утвердил победу Байдена, более того, в 2024 году он принял участие во внутрипартийных праймериз и яро критиковал своего бывшего шефа.Трамп до сих пор публично не объявлял, кого готов взять в свою новую команду, пресса только строит предположения и публикует сведения, полученные от источников. В беседе с Карлсоном 45-й президент объявил, что намерен предоставить должности двум людям, активно поддерживающим его в нынешней борьбе.Первый - юрист Роберт Кеннеди-младший, который сначала участвовал в праймериз демократов, а затем решил выйти из партии и баллотироваться как независимый кандидат в президенты, но в конечном итоге приостановил свою кампанию в пользу Трампа. Вскоре телеканал NBC News сообщил, что речь может идти о ключевом посту в сфере детского здравоохранения, например, он возглавит инициативы Белого дома по борьбе с детскими хроническими заболеваниями. Позиции Трампа и Кеннеди схожи в вопросах профилактики ожирения и диабета у детей, однако, как уточнил источник, окончательные решения ещё не приняты. Днём ранее в свою очередь собеседники портала Semafor сочли шансы потомка известной политической династии войти в администрацию Тампа очень низкими, поскольку для назначения на руководящий пост в сфере здравоохранения его кандидатуру должен утвердить комитет Сената по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям, а не факт, что это получится. Как вариант Кеннеди может стать советником президента Трампа, но всё же ситуация останется неясной до выборов.Второй - Илон Маск. Бизнесмена Трамп похвалил за умение экономить миллиарды долларов и ранее говорил, что доверил бы ему работу по оптимизации деятельности американского правительства. Несколько дней назад на предвыборном митинге республиканцев в Нью-Йорке ведущий спросил Маска, на сколько можно было бы сократить бюджетные расходы США, составляющие $6,5 трлн, и тот ответил - по меньшей мере на $2 млрд. Для привлечения избирателей из колеблющихся штатов на сторону Трампа Маск проводит розыгрыш $1 млн среди подписавших его петицию в поддержку Конституции, но нынешним властям это явно не нравится, и, как стало известно, окружной прокурор Филадельфии Ларри Краснер пытается запретить проведение этих розыгрышей, в связи с чем миллиардер накануне получил повестку в суд.Мероприятие в Аризоне было анонсировано как интервью, но по факту Карлсон вместе со зрителями слушал Трампа, лишь изредка уточняя сказанное. Скорее, для кандидата-республиканца было важно само присутствие на своём заключительном большом предвыборном выступлении всемирно известного бывшего ведущего крупного телеканала Fox News, который открыто поддержал его решение переизбираться и выступил летом на национальном партийном съезде республиканцев, где бывшего главу государства официально выдвинули кандидатом в президенты.О раскладе сил в предвыборной гонке читайте в статье Неделя до выборов в США: Трамп обещает раскрыть важный секрет, а у Харрис появилось тайное оружие

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сша, дональд трамп, такер карлсон, камала харрис, северный поток-2, северный поток, джо байден, россия, эксклюзив, китай, сенат, fox news