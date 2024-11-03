https://ukraina.ru/20241103/1058494194.html
"Мы ошибались насчет России". Американский журналист про честный взгляд на БРИКС
"Мы ошибались насчет России". Американский журналист про честный взгляд на БРИКС - 03.11.2024 Украина.ру
"Мы ошибались насчет России". Американский журналист про честный взгляд на БРИКС
В Америке мало тех, кто знает достаточно о БРИКС. Это может быть связано с тем, что объединение было маленьким, а сейчас мы видим бум вокруг БРИКС. Все больше стран хотят быть связаны с этим. В то время, как ООН и НАТО требуют перестройки
2024-11-03T10:30
2024-11-03T10:30
2024-11-03T10:30
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп, который участвовал в саммите БРИКС в Казани.Отвечая на вопрос, как он оказался на БРИКС и какие цели преследовал, Трэпп поделился своими мыслями:Он упомянул, что давно знал о саммите и говорил о нем в своей программе — при том, что в западных СМИ практически не было информации об этом."На самом саммите я не увидел много американцев. Хотя считаю, что граждане США должны знать о том, что БРИКС существует и развивается. При этом многие устали от того, как работают ООН и НАТО, которые, возможно, требуют перестройки", — прокомментировал Трэпп.По его словам, в Америке мало тех, кто знает достаточно о БРИКС. Журналист предположил, по какой причине такое могло случиться:"Это может быть связано с тем, что объединение было маленьким, а сейчас мы видим эдакий бум вокруг БРИКС. Все больше стран хотят быть связаны с этим".Ранее в интервью изданию Украина.ру участник саммита БРИКС, правозащитник из Кыргызстана Турсунбек Акун заявил, что иностранные журналисты могут присутствовать на саммите в качестве разведки."С другой стороны, они как журналисты открыто высказывают свою точку зрения. И это хорошо для БРИКС. Они приехали, послушали лидеров БРИКС, провели репортаж с места событий, показали атмосферу, написали о выступлении Путина, Си, Моди, Эрдогана, Гуттериша и так далее. Вот и сравнят, как работают Евросоюз и НАТО, а как — БРИКС, Россия и ООН", — поделился рассуждениями Акун.Цель присутствия иностранных СМИ на саммите полностью зависит от их редакции, добавил эксперт."Если у них задание было только очернить Россию, это одно. Если объективно написать о саммите в России — другое", — заключил Акун.Подробнее об итогах БРИКС — в интервью Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКСПолный текст интервью — Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому – чушь
https://ukraina.ru/20241026/1058359242.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, казань, америка, владимир путин, дональд трамп, брикс, оон, нато, детали
"Мы ошибались насчет России". Американский журналист про честный взгляд на БРИКС
В Америке мало тех, кто знает достаточно о БРИКС. Это может быть связано с тем, что объединение было маленьким, а сейчас мы видим бум вокруг БРИКС. Все больше стран хотят быть связаны с этим. В то время, как ООН и НАТО требуют перестройки
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп, который участвовал в саммите БРИКС в Казани.
Отвечая на вопрос, как он оказался на БРИКС и какие цели преследовал, Трэпп поделился своими мыслями:
"Я предположил, что мы ошибались немножко насчет России, поэтому захотел приехать на БРИКС и увидеть все своими глазами. Потому что мероприятие в Казани, по моему мнению, одна из важнейших встреч в этом столетии".
Он упомянул, что давно знал о саммите и говорил о нем в своей программе — при том, что в западных СМИ практически не было информации об этом.
"На самом саммите я не увидел много американцев. Хотя считаю, что граждане США должны знать о том, что БРИКС существует и развивается. При этом многие устали от того, как работают ООН и НАТО, которые, возможно, требуют перестройки", — прокомментировал Трэпп.
По его словам, в Америке мало тех, кто знает достаточно о БРИКС. Журналист предположил, по какой причине такое могло случиться:
"Это может быть связано с тем, что объединение было маленьким, а сейчас мы видим эдакий бум вокруг БРИКС. Все больше стран хотят быть связаны с этим".
Ранее в интервью изданию Украина.ру участник саммита БРИКС, правозащитник из Кыргызстана Турсунбек Акун заявил, что иностранные журналисты могут присутствовать на саммите в качестве разведки.
"С другой стороны, они как журналисты открыто высказывают свою точку зрения. И это хорошо для БРИКС. Они приехали, послушали лидеров БРИКС, провели репортаж с места событий, показали атмосферу, написали о выступлении Путина, Си, Моди, Эрдогана, Гуттериша и так далее. Вот и сравнят, как работают Евросоюз и НАТО, а как — БРИКС, Россия и ООН", — поделился рассуждениями Акун.
Цель присутствия иностранных СМИ на саммите полностью зависит от их редакции, добавил эксперт.
"Если у них задание было только очернить Россию, это одно. Если объективно написать о саммите в России — другое", — заключил Акун.