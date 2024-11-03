https://ukraina.ru/20241103/1058494194.html

"Мы ошибались насчет России". Американский журналист про честный взгляд на БРИКС

"Мы ошибались насчет России". Американский журналист про честный взгляд на БРИКС - 03.11.2024 Украина.ру

"Мы ошибались насчет России". Американский журналист про честный взгляд на БРИКС

В Америке мало тех, кто знает достаточно о БРИКС. Это может быть связано с тем, что объединение было маленьким, а сейчас мы видим бум вокруг БРИКС. Все больше стран хотят быть связаны с этим. В то время, как ООН и НАТО требуют перестройки

2024-11-03T10:30

2024-11-03T10:30

2024-11-03T10:30

новости

россия

казань

америка

владимир путин

дональд трамп

брикс

оон

нато

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/16/1058270329_0:0:751:423_1920x0_80_0_0_d2b948b7d1bab0c16532ac64cec7b53b.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп, который участвовал в саммите БРИКС в Казани.Отвечая на вопрос, как он оказался на БРИКС и какие цели преследовал, Трэпп поделился своими мыслями:Он упомянул, что давно знал о саммите и говорил о нем в своей программе — при том, что в западных СМИ практически не было информации об этом."На самом саммите я не увидел много американцев. Хотя считаю, что граждане США должны знать о том, что БРИКС существует и развивается. При этом многие устали от того, как работают ООН и НАТО, которые, возможно, требуют перестройки", — прокомментировал Трэпп.По его словам, в Америке мало тех, кто знает достаточно о БРИКС. Журналист предположил, по какой причине такое могло случиться:"Это может быть связано с тем, что объединение было маленьким, а сейчас мы видим эдакий бум вокруг БРИКС. Все больше стран хотят быть связаны с этим".Ранее в интервью изданию Украина.ру участник саммита БРИКС, правозащитник из Кыргызстана Турсунбек Акун заявил, что иностранные журналисты могут присутствовать на саммите в качестве разведки."С другой стороны, они как журналисты открыто высказывают свою точку зрения. И это хорошо для БРИКС. Они приехали, послушали лидеров БРИКС, провели репортаж с места событий, показали атмосферу, написали о выступлении Путина, Си, Моди, Эрдогана, Гуттериша и так далее. Вот и сравнят, как работают Евросоюз и НАТО, а как — БРИКС, Россия и ООН", — поделился рассуждениями Акун.Цель присутствия иностранных СМИ на саммите полностью зависит от их редакции, добавил эксперт."Если у них задание было только очернить Россию, это одно. Если объективно написать о саммите в России — другое", — заключил Акун.Подробнее об итогах БРИКС — в интервью Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКСПолный текст интервью — Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому – чушь

https://ukraina.ru/20241026/1058359242.html

россия

казань

америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, казань, америка, владимир путин, дональд трамп, брикс, оон, нато, детали