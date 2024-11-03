"Мы ошибались насчет России". Американский журналист про честный взгляд на БРИКС - 03.11.2024 Украина.ру
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"Мы ошибались насчет России". Американский журналист про честный взгляд на БРИКС
"Мы ошибались насчет России". Американский журналист про честный взгляд на БРИКС - 03.11.2024 Украина.ру
"Мы ошибались насчет России". Американский журналист про честный взгляд на БРИКС
В Америке мало тех, кто знает достаточно о БРИКС. Это может быть связано с тем, что объединение было маленьким, а сейчас мы видим бум вокруг БРИКС. Все больше стран хотят быть связаны с этим. В то время, как ООН и НАТО требуют перестройки
2024-11-03T10:30
2024-11-03T10:30
новости
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америка
владимир путин
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брикс
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп, который участвовал в саммите БРИКС в Казани.Отвечая на вопрос, как он оказался на БРИКС и какие цели преследовал, Трэпп поделился своими мыслями:Он упомянул, что давно знал о саммите и говорил о нем в своей программе — при том, что в западных СМИ практически не было информации об этом."На самом саммите я не увидел много американцев. Хотя считаю, что граждане США должны знать о том, что БРИКС существует и развивается. При этом многие устали от того, как работают ООН и НАТО, которые, возможно, требуют перестройки", — прокомментировал Трэпп.По его словам, в Америке мало тех, кто знает достаточно о БРИКС. Журналист предположил, по какой причине такое могло случиться:"Это может быть связано с тем, что объединение было маленьким, а сейчас мы видим эдакий бум вокруг БРИКС. Все больше стран хотят быть связаны с этим".Ранее в интервью изданию Украина.ру участник саммита БРИКС, правозащитник из Кыргызстана Турсунбек Акун заявил, что иностранные журналисты могут присутствовать на саммите в качестве разведки."С другой стороны, они как журналисты открыто высказывают свою точку зрения. И это хорошо для БРИКС. Они приехали, послушали лидеров БРИКС, провели репортаж с места событий, показали атмосферу, написали о выступлении Путина, Си, Моди, Эрдогана, Гуттериша и так далее. Вот и сравнят, как работают Евросоюз и НАТО, а как — БРИКС, Россия и ООН", — поделился рассуждениями Акун.Цель присутствия иностранных СМИ на саммите полностью зависит от их редакции, добавил эксперт."Если у них задание было только очернить Россию, это одно. Если объективно написать о саммите в России — другое", — заключил Акун.Подробнее об итогах БРИКС — в интервью Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКСПолный текст интервью — Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому – чушь
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новости, россия, казань, америка, владимир путин, дональд трамп, брикс, оон, нато, детали
Новости, Россия, Казань, Америка, Владимир Путин, Дональд Трамп, БРИКС, ООН, НАТО, детали

"Мы ошибались насчет России". Американский журналист про честный взгляд на БРИКС

10:30 03.11.2024
 
Фото: "БИЗНЕС Online", БРИКС-2024 Казань
Фото: БИЗНЕС Online, БРИКС-2024 Казань
Читать в
В Америке мало тех, кто знает достаточно о БРИКС. Это может быть связано с тем, что объединение было маленьким, а сейчас мы видим бум вокруг БРИКС. Все больше стран хотят быть связаны с этим. В то время, как ООН и НАТО требуют перестройки
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп, который участвовал в саммите БРИКС в Казани.
Отвечая на вопрос, как он оказался на БРИКС и какие цели преследовал, Трэпп поделился своими мыслями:
"Я предположил, что мы ошибались немножко насчет России, поэтому захотел приехать на БРИКС и увидеть все своими глазами. Потому что мероприятие в Казани, по моему мнению, одна из важнейших встреч в этом столетии".
Он упомянул, что давно знал о саммите и говорил о нем в своей программе — при том, что в западных СМИ практически не было информации об этом.
"На самом саммите я не увидел много американцев. Хотя считаю, что граждане США должны знать о том, что БРИКС существует и развивается. При этом многие устали от того, как работают ООН и НАТО, которые, возможно, требуют перестройки", — прокомментировал Трэпп.
Фото: Getty Images, Дуглас Эмхофф
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По его словам, в Америке мало тех, кто знает достаточно о БРИКС. Журналист предположил, по какой причине такое могло случиться:
"Это может быть связано с тем, что объединение было маленьким, а сейчас мы видим эдакий бум вокруг БРИКС. Все больше стран хотят быть связаны с этим".
Ранее в интервью изданию Украина.ру участник саммита БРИКС, правозащитник из Кыргызстана Турсунбек Акун заявил, что иностранные журналисты могут присутствовать на саммите в качестве разведки.
"С другой стороны, они как журналисты открыто высказывают свою точку зрения. И это хорошо для БРИКС. Они приехали, послушали лидеров БРИКС, провели репортаж с места событий, показали атмосферу, написали о выступлении Путина, Си, Моди, Эрдогана, Гуттериша и так далее. Вот и сравнят, как работают Евросоюз и НАТО, а как — БРИКС, Россия и ООН", — поделился рассуждениями Акун.
Цель присутствия иностранных СМИ на саммите полностью зависит от их редакции, добавил эксперт.
"Если у них задание было только очернить Россию, это одно. Если объективно написать о саммите в России — другое", — заключил Акун.
Подробнее об итогах БРИКС — в интервью Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКС
Полный текст интервью — Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому – чушь
 
НовостиРоссияКазаньАмерикаВладимир ПутинДональд ТрампБРИКСООННАТОдетали
 
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