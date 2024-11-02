Сын общественницы из Одессы искупался в деньгах, которые украинцы собирали на гумпомощь - 02.11.2024 Украина.ру
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Сын общественницы из Одессы искупался в деньгах, которые украинцы собирали на гумпомощь
Сын общественницы из Одессы искупался в деньгах, которые украинцы собирали на гумпомощь - 02.11.2024 Украина.ру
Сын общественницы из Одессы искупался в деньгах, которые украинцы собирали на гумпомощь
Украинские паблики обсуждают публикацию очередной скандальной видеозаписи будней "золотой молодёжи" в то время, когда на их соотечественников попроще проводятся мобилизационные облавы. На этот раз в деньгах демонстративно искупался Евгений Фомин, заместитель руководителя местной благотворительной организации
2024-11-02T16:33
2024-11-02T16:33
новости
одесса
сво
уклонисты
коррупция
мобилизация
скандал
благотворительность
всу
потери всу
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На видеозаписи Фомин расхаживает по комнате с большими пачками крупных банкнот. Он перемещает пачки денег по трусам с комментариями на тему своих эротических фантазий."Женя! Если мама увидит, как ты с её деньгами обращаешься…", - комментирует видеозапись женщина, перед которой Фомин расхаживает в одних трусах, в которых огромная пачка денег.Публикация видеозаписи вызвала большое возмущение в телеграм-каналах и социальных сетях. Пользователи стали добавлять фотографии с Фоминым в пикантных ситуациях, а также беспощадно комментировать его похождения, припоминая также его мать.Среди опубликованных фотоматериалов – фотография Фомина в постели, на которой разложены крупные купюры и пригрелась русская голубая кошка. Также опубликована копия медицинского заключения, согласно которому у фигуранта подагра, поражения обеих стоп с болевым синдромом и прочее, формально не позволяющее быть призванным с направлением в зону СВО."Вот куда деваются средства международной гуманитарной помощи!", - возмутилось одесское издание "Думская", опубликовавшее фото-видеоматериалы из с Фоминым.Фомин является сыном известного общественного деятеля Татьяны Семикоп и ее заместителем в благотворительной организации "Вера. Надежда. Любовь". Издание также отметило, что согласно диагнозу у него большие трудности с ногами и он практически не может ходить."Он наглядно демонстрирует, где хранятся средства международных фондов, которые предназначены для поддержки переселенцев, ветеранов и их семей. К слову, этот молодой человек еще и человек с инвалидностью благодаря председателю одесского МСЭК (который уже уволился)", - сказано в комментарии к видеозаписи.Накануне в новостях: Европа ищет способы заставить украинцев вернуться на родину - Зеленский Незадолго до этого В Одессе снова разоблачили коррумпированного медика, помогавшего уклонистам Также на эту тему: Правительство Польши: граждан возмущает украинская молодёжь в пятизвездочных отелях
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новости, одесса, сво, уклонисты, коррупция, мобилизация, скандал, благотворительность, всу, потери всу
Новости, Одесса, СВО, уклонисты, коррупция, мобилизация, скандал, благотворительность, ВСУ, потери ВСУ

Сын общественницы из Одессы искупался в деньгах, которые украинцы собирали на гумпомощь

16:33 02.11.2024
 
Евгений Фомин. Одесса. СВО.
Евгений Фомин. Одесса. СВО.
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Украинские паблики обсуждают публикацию очередной скандальной видеозаписи будней "золотой молодёжи" в то время, когда на их соотечественников попроще проводятся мобилизационные облавы. На этот раз в деньгах демонстративно искупался Евгений Фомин, заместитель руководителя местной благотворительной организации
На видеозаписи Фомин расхаживает по комнате с большими пачками крупных банкнот. Он перемещает пачки денег по трусам с комментариями на тему своих эротических фантазий.
"Женя! Если мама увидит, как ты с её деньгами обращаешься…", - комментирует видеозапись женщина, перед которой Фомин расхаживает в одних трусах, в которых огромная пачка денег.
Публикация видеозаписи вызвала большое возмущение в телеграм-каналах и социальных сетях. Пользователи стали добавлять фотографии с Фоминым в пикантных ситуациях, а также беспощадно комментировать его похождения, припоминая также его мать.
Среди опубликованных фотоматериалов – фотография Фомина в постели, на которой разложены крупные купюры и пригрелась русская голубая кошка. Также опубликована копия медицинского заключения, согласно которому у фигуранта подагра, поражения обеих стоп с болевым синдромом и прочее, формально не позволяющее быть призванным с направлением в зону СВО.
"Вот куда деваются средства международной гуманитарной помощи!", - возмутилось одесское издание "Думская", опубликовавшее фото-видеоматериалы из с Фоминым.
Фомин является сыном известного общественного деятеля Татьяны Семикоп и ее заместителем в благотворительной организации "Вера. Надежда. Любовь". Издание также отметило, что согласно диагнозу у него большие трудности с ногами и он практически не может ходить.
"Он наглядно демонстрирует, где хранятся средства международных фондов, которые предназначены для поддержки переселенцев, ветеранов и их семей. К слову, этот молодой человек еще и человек с инвалидностью благодаря председателю одесского МСЭК (который уже уволился)", - сказано в комментарии к видеозаписи.
Накануне в новостях: Европа ищет способы заставить украинцев вернуться на родину - Зеленский
Незадолго до этого В Одессе снова разоблачили коррумпированного медика, помогавшего уклонистам
Также на эту тему: Правительство Польши: граждан возмущает украинская молодёжь в пятизвездочных отелях
 
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