Правительство Польши: граждан возмущает украинская молодёжь в пятизвездочных отелях - 15.10.2024 Украина.ру
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Правительство Польши: граждан возмущает украинская молодёжь в пятизвездочных отелях
Правительство Польши: граждан возмущает украинская молодёжь в пятизвездочных отелях - 15.10.2024 Украина.ру
Правительство Польши: граждан возмущает украинская молодёжь в пятизвездочных отелях
Украинская молодёжь в Польше предпочитает шикарно жить, а не записываться легионерами с отправкой в зону СВО. Об этом 15 октября заявил вице-премьер и глава Миннацобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
2024-10-15T17:52
2024-10-15T17:52
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Он прокомментировал идею польского министра Радослава Сикорского лишить социальных льгот украинских мужчин, которые на Украине подлежат призыву, но находятся в Польше и не горят желанием воевать."Дело в том, что наше общество очень возмущено видом молодых людей из Украины, которые ездят на лучших автомобилях и проводят выходные в пятизвездочных отелях. И это несправедливо по отношению к полякам, которые вносят свой вклад в здравоохранение, льготы, образование, поставки оружия и другую помощь. Мы подготовили наши подразделения для обучения украинских войск, мы уже подготовили 25 тысяч солдат, но хотим обучать и волонтеров, которые живут в Польше", - сказал зампред правительства Польши в интервью interia.pl.По его словам, в состав "Украинского легиона в Польше" пожелало вступить в десятки раз меньшее количество, чем преподносилось в расчётах. И это при том, что польское правительство обещало Киеву помочь с рекрутингом украинцев в Польше.Косиняк-Камыш констатировал: украинцы в Польше не проявили интереса к перспективе стать "легионерами" и отправиться воевать. Варшава оказалась разочарованной."На данный момент записалось около 300 человек, а расчеты были, что Легион может насчитывать 5-6 тысяч", - уточнил вице-премьер и глава Миннацобороны Польши.Ранее на эту тему: Польша пытается заманить добровольцев в "Украинский легион" "ценными призами" Также новости на эту тему: Депутат Рады: на снижении призывного возраста на Украине настаивает Запад
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новости, польша, украина, киев, всу, иностранные наемники, украина-ес, восточное партнерство, мигранты, украинские эмигранты, мобилизация, сво
Новости, Польша, Украина, Киев, ВСУ, иностранные наемники, Украина-ЕС, Восточное партнерство, мигранты, украинские эмигранты, мобилизация, СВО

Правительство Польши: граждан возмущает украинская молодёжь в пятизвездочных отелях

17:52 15.10.2024
 
Dominika Zarzycka/Global Look Press, Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш
Dominika Zarzycka/Global Look Press, Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш
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Украинская молодёжь в Польше предпочитает шикарно жить, а не записываться легионерами с отправкой в зону СВО. Об этом 15 октября заявил вице-премьер и глава Миннацобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
Он прокомментировал идею польского министра Радослава Сикорского лишить социальных льгот украинских мужчин, которые на Украине подлежат призыву, но находятся в Польше и не горят желанием воевать.
"Дело в том, что наше общество очень возмущено видом молодых людей из Украины, которые ездят на лучших автомобилях и проводят выходные в пятизвездочных отелях. И это несправедливо по отношению к полякам, которые вносят свой вклад в здравоохранение, льготы, образование, поставки оружия и другую помощь. Мы подготовили наши подразделения для обучения украинских войск, мы уже подготовили 25 тысяч солдат, но хотим обучать и волонтеров, которые живут в Польше", - сказал зампред правительства Польши в интервью interia.pl.
По его словам, в состав "Украинского легиона в Польше" пожелало вступить в десятки раз меньшее количество, чем преподносилось в расчётах. И это при том, что польское правительство обещало Киеву помочь с рекрутингом украинцев в Польше.
Косиняк-Камыш констатировал: украинцы в Польше не проявили интереса к перспективе стать "легионерами" и отправиться воевать. Варшава оказалась разочарованной.
"На данный момент записалось около 300 человек, а расчеты были, что Легион может насчитывать 5-6 тысяч", - уточнил вице-премьер и глава Миннацобороны Польши.
Ранее на эту тему: Польша пытается заманить добровольцев в "Украинский легион" "ценными призами"
Также новости на эту тему: Депутат Рады: на снижении призывного возраста на Украине настаивает Запад
 
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