Европа ищет способы заставить украинцев вернуться на родину - Зеленский - 31.10.2024 Украина.ру
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Европа ищет способы заставить украинцев вернуться на родину - Зеленский
Европа ищет способы заставить украинцев вернуться на родину - Зеленский - 31.10.2024 Украина.ру
Европа ищет способы заставить украинцев вернуться на родину - Зеленский
Европа ищет способы, как заставить украинцев вернуться на Украину. Такое заявление 31 октября сделал Владимир Зеленский, уточнив, что только "в Германии из 1,1 миллиона украинцев минимум 300 тысяч не работают, даже не пытаются трудоустроиться"
2024-10-31T14:07
2024-10-31T14:07
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Европе надоели украинские беженцы - об этом давно пишут СМИ. Однако в последние дни тема стала снова актуальной, о чем свидетельствуют меры, введенные ЕС в отношении приезжих с Украины:Польша только изначально была абсолютным лидером в политике открытых дверей для своих восточных соседей. В начале октября глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страны ЕС прекратить выплачивать пособия украинцам призывного возраста, чтобы стимулировать их возвращение на родину, и как следствие, пополнение рядов ВСУ."Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро (почти 21 тысяча рублей. - Ред.) в месяц на каждого ребенка, зачисленного в польскую систему. В Западной Европе они получают другие пособия. Это является финансовым стимулом для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", - сказал глава МИД Польши.Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал выработать общеевропейский подход к проблеме возвращения украинских мужчин домой, заявив что "наше общество в шоке от молодых людей с Украины, которые ездят на лучших машинах, проводят свои выходные в пятизвездочных отелях. Это несправедливо по отношению к полякам, которые вносят свой вклад в здравоохранение, пособия, образование для украинцев, не говоря уже о поставках оружия и другой помощи".Похожую мысль высказал и отставной американский генерал Бен Ходжес, который ранее активно симпатизировал Киеву. "Я живу во Франкфурте. Тут, в Германии, а также в Польше, в Румынии, других частях Европы миллионы украинцев! Тут есть и молодые люди соответствующего призывного возраста. Они должны быть там, где они нужны: на родине, на Украине", - заявил Ходжес.Все это происходит на фоне охоты украинских военкомов на уклонистов, сообщений о массовом дезертирстве из рядов ВСУ, а также информации о "мертвых душах" в украинских войсках.Подробности в материале автора издания Украина.ру Павла Котова "Солидарность имеет пределы": как в Европе меняется отношение к беженцам с Украины.
https://ukraina.ru/20241003/1057859790.html
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новости, европа, польша, украина, бен ходжес, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мид, ес, украинцы
Новости, Европа, Польша, Украина, Бен Ходжес, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, МИД, ЕС, украинцы

Европа ищет способы заставить украинцев вернуться на родину - Зеленский

14:07 31.10.2024
 
Зеленский возмущается
Зеленский возмущается
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Европа ищет способы, как заставить украинцев вернуться на Украину. Такое заявление 31 октября сделал Владимир Зеленский, уточнив, что только "в Германии из 1,1 миллиона украинцев минимум 300 тысяч не работают, даже не пытаются трудоустроиться"
Европе надоели украинские беженцы - об этом давно пишут СМИ. Однако в последние дни тема стала снова актуальной, о чем свидетельствуют меры, введенные ЕС в отношении приезжих с Украины:
  • Норвегия сообщила, что прекращает автоматическую выдачу статуса беженцев украинцам,
  • Во французском регионе Гранд-Эст украинских беженцев попросили до 31 октября освободить занимаемое ими социальное жилье,
  • Ирландия с сентября сократила пособия для украинских беженцев с 232 евро до 38,8 евро в неделю. А с марта будущего года страна прекратит бесплатное размещение прибывающих украинцев,
  • Министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил лишить украинских беженцев федеральных пособий и отменить автоматическое получение вида на жительство.
Польша только изначально была абсолютным лидером в политике открытых дверей для своих восточных соседей.
В начале октября глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страны ЕС прекратить выплачивать пособия украинцам призывного возраста, чтобы стимулировать их возвращение на родину, и как следствие, пополнение рядов ВСУ.
"Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро (почти 21 тысяча рублей. - Ред.) в месяц на каждого ребенка, зачисленного в польскую систему. В Западной Европе они получают другие пособия. Это является финансовым стимулом для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", - сказал глава МИД Польши.
Радослав Сикорский
3 октября, 12:53
Глава МИД Польши посоветовал странам ЕС "не субсидировать неповиновение" украинских беженцевСтраны ЕС должны прекратить выплачивать пособия украинцам призывного возраста. Это поможет их возвращению на Украину и улучшению ситуации с мобилизацией в ВСУ. Такое заявление 3 октября в эфире "Польского радио" сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал выработать общеевропейский подход к проблеме возвращения украинских мужчин домой, заявив что "наше общество в шоке от молодых людей с Украины, которые ездят на лучших машинах, проводят свои выходные в пятизвездочных отелях. Это несправедливо по отношению к полякам, которые вносят свой вклад в здравоохранение, пособия, образование для украинцев, не говоря уже о поставках оружия и другой помощи".
Похожую мысль высказал и отставной американский генерал Бен Ходжес, который ранее активно симпатизировал Киеву.
"Я живу во Франкфурте. Тут, в Германии, а также в Польше, в Румынии, других частях Европы миллионы украинцев! Тут есть и молодые люди соответствующего призывного возраста. Они должны быть там, где они нужны: на родине, на Украине", - заявил Ходжес.
Все это происходит на фоне охоты украинских военкомов на уклонистов, сообщений о массовом дезертирстве из рядов ВСУ, а также информации о "мертвых душах" в украинских войсках.
Экс-бойцы ВСУ, вступившие в отряд имени Максима Кривоноса - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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Второй том мертвых душ "написали" в ВСУ: пленный рассказал об украинских ротах-призракахВ рядах Вооруженных сил Украины есть роты с мертвыми душами. Причина тому - большие потери и коррупция. Об этом изданию РИА Новости 31 октября рассказал мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов
Подробности в материале автора издания Украина.ру Павла Котова "Солидарность имеет пределы": как в Европе меняется отношение к беженцам с Украины.
 
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