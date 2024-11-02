Медведев дал совет Трампу и Харрис по Украине
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью телеканалу RT
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT дал совет кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис по Украине
"Если новый руководитель будет с остервенением заниматься тем, что будет подливать масло в огонь российско-украинского конфликта, это будет очень плохой выбор, потому что это дорога в ад. Это реально дорога к третьей мировой войне. И любой кандидат из этих двух должен это понимать", - предупредил Медведев.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Разрыв между Харрис и Трампом сохраняется в пределах статистической погрешности, что означает, что борьба будет острой.
В конце октября главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко заверял, что независимо от того, кто сменит Байдена на посту президента США, Вашингтон постарается переложить финансирование Украины на плечи Евросоюза.
Подробнее о настроениях американцев перед выборами - в материале Павла Котова Прочь из США: богатые американцы в панике перед выборами президента на сайте Украина.ру.