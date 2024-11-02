https://ukraina.ru/20241102/1058587941.html

Прочь из США: богатые американцы в панике перед выборами президента

Прочь из США: богатые американцы в панике перед выборами президента - 02.11.2024 Украина.ру

Прочь из США: богатые американцы в панике перед выборами президента

До выборов президента США остается несколько дней. Многие состоятельные американцы решили не ждать у моря погоды и уже пакуют чемоданы, опасаясь, что добром эта избирательная кампания не кончится

2024-11-02T12:55

2024-11-02T12:55

2024-11-02T12:55

эксклюзив

сша

дональд трамп

камала харрис

гражданская война

выборы

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Второй паспорт или аренда жильяО такой тенденции сообщил телеканал NBC News со ссылкой на экспертов в эмиграционной отрасли. По их данным, все больше американцев, которым есть куда выезжать из страны, задумываются над такой возможностью.Те, кому ехать некуда, но есть на руках достаточно денег, готовы озаботиться приобретением второго гражданства или же арендовать недвижимость заграницей на долгий срок, утверждают юристы, которые работают с владельцами состоятельных домохозяйств."Мы никогда не видели такого спроса, как сейчас", — заявил Доминик Волек, руководитель группы Henley&Partners, которая консультирует состоятельных людей по вопросам международной миграции.По данным собеседника канала, впервые 20% клиентской базы его компании составили обеспеченные американцы. Он отметил, что по сравнению с прошлым годом число американцев, которые хотят уехать из страны выросло на 30%.Протесты против Трампа. Часть перваяПервое, чего опасаются американские богатеи – это массовых беспорядков по итогам выборов. Причем в роли погромщиков с одинаковым успехом могут выступить как сторонники демократки Камалы Харрис, так и поклонники республиканца Дональда Трампа.Гипотетическая победа последнего может привести к повторению массовых протестов, которые вспыхнули в Соединенных Штатах четыре года назад буквально в тот же день, когда стало ясно, что Трамп обходит Хиллари Клинтон и станет президентом.Тогда протесты охватили десятки американских городов. В большинстве из них акции носили мирный характер, однако не редки были и различные эксцессы. В ряде городов протестующие перекрывали дороги, бодались с полицией, устраивали погромы.В Портленде на одном из митингов неизвестный открыл стрельбу по толпе, после чего скрылся. Один из участников акции получил ранения. В Акроне один из ветеранов американской армии совершил в знак протеста против избрания Трампа самосожжение, но остался жив.По различным подсчетам, за один лишь день 21 января 2017 года в акциях протеста против избрания Трампа приняли участия порядка 1 млн человек. Аналитики назвали такое число демонстрантов беспрецедентным для современной истории США.Штурм КапитолияСледующие выборы в 2020 году, на которых Трамп не смог переизбраться и проиграл Джо Байдену, ознаменовались выходом на улицы уже сторонников республиканца. Кульминацией стало 6 января, когда проигравший кандидат собрал митинг недалеко от Белого дома. В тот день в Капитолии заседали конгрессмены, которые должны были утвердить голосование выборщиков в пользу Байдена. Пока еще действующий президент и его окружение были уверены, что результаты выборов в ряде штатов были сфальсифицированы.В своем выступлении со сцены Трамп призвал собравшихся проследовать к Капитолию и продолжить митинг там. Наиболее радикально настроенные демонстранты принялись ломиться в закрытые окна и двери Капитолия, взяв его штурмом.Внутри здания началась эвакуация, часть чиновников была вынуждена забаррикадироваться в кабинетах. Толпа устроила погром и оказала сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Протестующие хозяйничали в здании несколько часов, после чего полиции пришлось разгонять сторонников Трампа при помощи спецсредств.В результате захвата Капитолия погибли пять человек: четверо участников акции и один полицейский. Трое демонстрантов умерли от естественных причин во время или же сразу после этих событий. Одна из протестующих была застрелена. Единственный погибший правоохранитель скончался от инсульта после удара по голове. По данным СМИ, его ударили огнетушителем.Всего в тот день ранения получили более 50 полицейских, 15 из них были госпитализированы.Похожие акции в тот день "трамписты" пытались организовать и в других городах. Наиболее драматичная ситуация сложилась в Джорджии, где радикалы пытались взять штурмом местный Капитолий.В ожидании чего-то нехорошегоНакал борьбы в нынешнюю президентскую кампанию в США едва ли не больший, чем четыре года назад. По всем опросам, оба кандидата идут практически ноздря в ноздрю, поэтому победа любого из них может спровоцировать новые протесты и несогласие части американцев с итогами выборов.Противники Трампа уже продемонстрировали, что готовы на крайние меры, чтобы не допустить его до власти. В июле в кандидата от республиканцев выстрелили прямо во время предвыборного митинга, пуля лишь по счастливой случайности прошла в считанных миллиметрах от экс-президента.Паническое бегство состоятельных американцев из страны обусловлено не только опасениями возможной вспышки насилия после выборов, но и рисками трансформации этого противостояния в полноценную гражданскую войну.В мае этого года социологическая компания Rasmussen Reports провела опрос, по результатам которого 41% жителей США допустили, что в ближайшие пять лет государство будет охвачено гражданской войной. Очень вероятным такой сценарий назвали 16% американцев.Во многом, такие апокалиптические настроения провоцируют сами политические группировки внутри американской элиты, которые густой черной краской рисуют будущее Соединенных Штатов в зависимости от того, кто победит на предстоящих выборах.Победа Дональда Трампа – конец демократии и свободы, уверены демократы. Приход в Белый дом Камаллы Харрис – путь к началу третьей мировой войны, заверяют республиканцы.Тревожность внутри американского общества нагнетает и Голливуд. В этом году там выпустили картину, в которой Техас и Калифорния объединяются против сидящего в Вашингтоне президента-диктатора, что толкает Соединенные Штаты в разрушительную гражданскую войну.Все зашло слишком далекоОчевидно, что устоявшаяся за все эти годы система американской демократии сейчас проходит небывалую проверку на прочность. Противоборствующие стороны все больше говорят о необходимости победы любой ценой и прогревают своих адептов на предмет протестов, которые считаются практически неминуемыми.При этом сами Трамп или Харрис, а также стоящие за ними группы вряд ли заинтересованы в превращении Соединенных Штатов в зону боевых действий, при всех противоречиях это во многом две стороны одной медали.Другое дело, что противоречия внутри американского общества обострились настолько, что в какой-то момент лидерам демократов или республиканцев может не хватить сил удерживать ситуацию под контролем. Тогда условному Трампу или условной Харрис не останется ничего другого, как следовать за событиями и плыть по бурному течению внутренней смуты с открытым финалом.О том, как проходили выборы в США в 2000 году и почему это важно сейчас - в материале издания Украина.ру "Лучше Гор – могут быть только Буши". Как делаются выборы в США.

https://ukraina.ru/20241102/1058566901.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, сша, дональд трамп, камала харрис, гражданская война, выборы