https://ukraina.ru/20241102/1058555121.html

"Провокация на тысячи трупов украинцев". Украинские эксперты о том, как переломить ситуацию на фронте

"Провокация на тысячи трупов украинцев". Украинские эксперты о том, как переломить ситуацию на фронте - 02.11.2024 Украина.ру

"Провокация на тысячи трупов украинцев". Украинские эксперты о том, как переломить ситуацию на фронте

На текущей неделе ВС РФ продолжали наступать, а украинская армия – терять территории. Украинский военнослужащий с позывным "Тень" заявляет в интервью украинским СМИ, что скорость продвижения российских войск и утраты Киевом населенных пунктов почти такая же, как весной 2022 года.

2024-11-02T07:21

2024-11-02T07:21

2024-11-02T07:22

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алексей арестович

радио свобода

наступление

селидово

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В ответ у Зеленского решили активнее бороться с самой информацией о ситуации на поле боя.Украинская журналистка "Радио Свобода"* Власта Лазур сообщила, что украинским военнослужащим запретили использовать слово "отступление" в разговорах с прессой. По ее словам, военнослужащим приказали использовать слова "победа" и "идем вперед", при этом запретили произносить слова типа "отступление".В итоге один из украинских военных, по ее словам, пришел в замешательство. "Так что, может, мне говорить, что мы наступаем на Днепр?", — спросил он.Сообщения украинских СМИ об ударах "Гераней", которые на Украине упорно именуют "Шахедами", тоже несколько изменились. Примерно о трети БПЛА говорится, что они были сбиты, а остальные – "локационно потеряны", что может означать как поражение цели, так и уход БПЛА назад после разведки.Неприятная информация не должна поступать не только Зеленскому, но и украинской аудитории. В связи с этим Офис президента разработал новый план. Называется он "внутренний план ведения войны" – то есть, направлен он внутрь страны и украинского общества. Его первым пунктом, как сообщил советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин, является "борьба с дезинформацией". Работать по этому пункту должны будут ГУР, Служба внешней разведки и СБУ. Иными словами, Зеленский требует усилить репрессии против тех, кто сообщает о реальном положении вещей."Президент определил, что информационный пункт может быть первым, с которого все начинается", - сообщил Литвин. В этом вся суть военной стратегии и тактики Зеленского – упор исключительно на медиа, поскольку ни строительство укреплений, ни экономика, ни боевые действия у него не получается.Столь сильный акцент на цензуру и репрессии Зеленский делает, поскольку украинские военные, политики и эксперты всё громче говорят о провалах на фронте.Например, украинский генерал Дмитрий Марченко после падения Селидово на этой неделе заявил, что фронт посыпался, и это уже ни для кого не является секретом. "Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался. К сожалению, в Селидово уже зашли "орки" и они там уже закрепляются. Я думаю, что уже в ближайшее время они обойдут его кольцом и захватят полностью, что даст им тактический выход на Покровск", - жалуется генерал. Причинами провалов ВСУ он считает нехватку вооружений и людей, а также разбалансированность управления в ВСУ (что было одним из стандартов НАТО).Подлинным "откровением" стал анализ украинского военного эксперта Константина Машовца, попытавшегося осмыслить природу неудач украинской армии. В числе прочего в ряду приводящих к ним факторов он назвал большой мобилизационный потенциал России, ее крупный экономический и финансовый потенциал, а также наличие ядерного оружия, что придает ей геополитический вес. Иными словами, на третьем году СВО и после десяти лет русофобской политики на Украине эксперт осознал, что имеет дело не с Люксембургом или с островом в Карибском море.Секретарь парламентского комитета по вопросам безопасности Роман Костенко признал, что ВСУ проигрывают эту войну. "В данный момент мы проигрываем, так как противник превосходит по ресурсам и наступает, а у нас нет стойкой обороны", - сказал Костенко.Украинский телеграм-канал "Рубикон" одной из причин успешного наступления российской армии называет эффективную борьбу с украинскими дронами. "Россия во многом сумела если не полностью нивелировать, то существенно купировать проблему дронов ВСУ. Это видно даже по тому, как война всё больше становится маневренной. Россияне способны в сутки преодолевать в полях по 5-7 километров бронетанковыми колоннами, что еще несколько месяцев назад было немыслимым. ВС РФ научились выявлять центры базирования фронтовых дроноводов ВСУ, поражая их как высокоточкой (от "Искандеров" до "Краснополя"), так и ФАБами. Кроме того, российская РЭБ сама по себе остается эффективной и динамично развивающейся", - пишет "Рубикон".Ключевой же проблемой ВСУ авторы "Рубикона" видят отсутствие свободных резервов. "В города командование пытается для организации устойчивой обороны ставить кадровые части, которые на примере Торецка или Часов Яра в целом с задачами по изматыванию противника и удержанию позиций справляются. Но в поля уже отгружают бригады ТРО, состоящие сегодня из свеженаловленных на улицах мужиков. Позиции они там не держат", - признает "Рубикон", объясняя быстрое продвижение ВС РФ по флангам, после чего кадровые части ВСУ выходят из оперативного окружения.Если в октябре украинские эксперты и военные стенали по поводу Селидово и Торецка, то сейчас акцент сместился на Курахово, которому тоже пророчат скорое падение.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович** сказал, что под Курахово ВС РФ готовят котел для ВСУ. "Начали подрезать выступ Кураховский – одновременно вырезали с севера, с Селидово, и сейчас начали вырезать с юга. От Золотой Нивы противник пошел на Шахтерское, создал полосу в пять километров длиной, 400 [метров] шириной. Очень грамотные действия", - признал Арестович.Киев же, по его мнению, в ответ может только готовить какую-нибудь громкую и масштабную провокацию. "Я думаю, мы будем продолжать ухудшать, провоцировать. Поскольку речь идет о "большой Ялте" о примирении на Новый год, прекращении огня, то я ожидаю какую-нибудь крупную провокацию с нашей стороны в ближайшее время. Какую-нибудь, которая должна это сорвать", - допустил бывший советник Офиса президента. Итогом же этой провокации, по его мнению, будет еще несколько десятков тысяч трупов украинцев.Украинский эксперт Андрей Золотарев недоумевает, как Украина смогла "сточить" свои лучшие подразделения. "Как, обладая и международной поддержкой, и каким-никаким, но мобилизационным ресурсом, как это все удалось профукать и довести до ситуации, когда лучшие боевые бригады сточились?! Пополнение, которое приходит, оно зачастую оставляет желать лучшего, и общий стратегический баланс войны пока не в пользу Украины. Это очевидный факт", – уверен Золотарев.Отчасти на его вопрос отвечает украинский нацист из "Айдара"*** Евгений Дикий. В интервью "Новому времени" он признает, что потери в ВСУ в полтора раза выше количества мобилизованных. "Статистически ситуация очень плохая, потому что мы сейчас набираем в полтора раза меньше, чем санитарные потери за такой же период", - сказал Дикий, подчеркивая, что ситуация для ВСУ стала критической.В качестве решения проблемы он предлагает рабство для украинцев в том или ином виде: либо 4-5 лет служить в ВСУ, либо эти же 4-5 лет сидеть в тюрьме и использоваться в качестве бесплатной рабочей силы.Однако украинский политолог Кость Бондаренко уверен, что насильственная мобилизация уже не поможет Зеленскому, который считает, что, чем больше он наловит людей, тем больше у него шансов победить Россию. "Мне понравилась фраза, что если наливать воду в дуршлаг, то каким бы напор не делать в кране, всё равно он не наполнится. А армия сегодня напоминает этот дуршлаг. Людей ловят, люди убегают из армии – самовольные оставления части, дезертирство, сдача в плен и т.д., – приходится ловить новых и новых, оставление позиций и т.д.", - рассказывает политолог.В такой ситуации свободных резервов у ВСУ будет всё меньше, что ускорит их бодрое "наступление" на Днепр, Запорожье и Харьков.* СМИ-иноагент** внесён в РФ в список экстремистов и террористов*** запрещённая в РФ террористическая организацияЕщё на эту тему: Зеленский придумал еще одну новую цель для старой авантюры ВСУ в Курской области

https://ukraina.ru/20241101/1058529221.html

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