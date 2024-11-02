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ЕС убил собственную экономику отказом от поставок энергоносителей из РФ - Можин

ЕС убил собственную экономику отказом от поставок энергоносителей из РФ - Можин - 02.11.2024 Украина.ру

ЕС убил собственную экономику отказом от поставок энергоносителей из РФ - Можин

Бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин сказал, что экономика Евросоюза оказалась преднамеренно "убита" отказом от крайне надежных поставок энергоносителей из России, передает РИА Новости

2024-11-02T07:53

2024-11-02T07:53

2024-11-02T08:08

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"Европейский союз в плачевном состоянии. Экономика убита. Причем она убита целенаправленно, потому что 50 с лишним лет Европа процветала в значительной степени благодаря крайне надежным поставкам дешевых российских энергоносителей. Однако сейчас они взяли и сами себе это отрезали", - сказал он.Можин отметил, что решение отказаться от энергоносителей было принято при участии "старшего брата" в лице США.ЕС юридически не запрещал закупку российского газа. Но введенные против РФ санкции весной 2022 года фактически лишили страны ЕС возможности перечислять евро в виде платежей за газ. Еврокомиссия намеревалась замораживать платежи за российский газ на счетах ЕС так же, как другие российские активы, однако Москва в ответ потребовала оплачивать газ в рублях. Большинство стран ЕС отказались это делать, в результате Россия перестала поставлять трубопроводный газ тем государствам, которые прекратили за него платить.Подробнее о поставках российского газа - в материале "Газпром" поставляет газ через в ЕС через Курскую область и Украину на сайте Украина.ру.

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россия, евросоюз, ес, европа, сша, мвф