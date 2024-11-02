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ЕС убил собственную экономику отказом от поставок энергоносителей из РФ - Можин
ЕС убил собственную экономику отказом от поставок энергоносителей из РФ - Можин - 02.11.2024 Украина.ру
ЕС убил собственную экономику отказом от поставок энергоносителей из РФ - Можин
Бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин сказал, что экономика Евросоюза оказалась преднамеренно "убита" отказом от крайне надежных поставок энергоносителей из России, передает РИА Новости
2024-11-02T07:53
2024-11-02T07:53
2024-11-02T08:08
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"Европейский союз в плачевном состоянии. Экономика убита. Причем она убита целенаправленно, потому что 50 с лишним лет Европа процветала в значительной степени благодаря крайне надежным поставкам дешевых российских энергоносителей. Однако сейчас они взяли и сами себе это отрезали", - сказал он.Можин отметил, что решение отказаться от энергоносителей было принято при участии "старшего брата" в лице США.ЕС юридически не запрещал закупку российского газа. Но введенные против РФ санкции весной 2022 года фактически лишили страны ЕС возможности перечислять евро в виде платежей за газ. Еврокомиссия намеревалась замораживать платежи за российский газ на счетах ЕС так же, как другие российские активы, однако Москва в ответ потребовала оплачивать газ в рублях. Большинство стран ЕС отказались это делать, в результате Россия перестала поставлять трубопроводный газ тем государствам, которые прекратили за него платить.Подробнее о поставках российского газа - в материале "Газпром" поставляет газ через в ЕС через Курскую область и Украину на сайте Украина.ру.
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россия, евросоюз, ес, европа, сша, мвф
Россия, Евросоюз, ЕС, Европа, США, МВФ
ЕС убил собственную экономику отказом от поставок энергоносителей из РФ - Можин
07:53 02.11.2024 (обновлено: 08:08 02.11.2024)
Бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин сказал, что экономика Евросоюза оказалась преднамеренно "убита" отказом от крайне надежных поставок энергоносителей из России, передает РИА Новости
"Европейский союз в плачевном состоянии. Экономика убита. Причем она убита целенаправленно, потому что 50 с лишним лет Европа процветала в значительной степени благодаря крайне надежным поставкам дешевых российских энергоносителей. Однако сейчас они взяли и сами себе это отрезали", - сказал он.
Можин отметил, что решение отказаться от энергоносителей было принято при участии "старшего брата" в лице США
.
"В результате экономика не растет, и я не знаю, как они будут выходить из этого положения", - добавил он.
ЕС юридически не запрещал закупку российского газа. Но введенные против РФ санкции весной 2022 года фактически лишили страны ЕС возможности перечислять евро в виде платежей за газ. Еврокомиссия
намеревалась замораживать платежи за российский газ на счетах ЕС так же, как другие российские активы, однако Москва
в ответ потребовала оплачивать газ в рублях. Большинство стран ЕС отказались это делать, в результате Россия перестала поставлять трубопроводный газ тем государствам, которые прекратили за него платить.
Подробнее о поставках российского газа - в материале "Газпром" поставляет газ через в ЕС через Курскую область и Украину на сайте Украина.ру.