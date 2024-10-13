"Газпром" поставляет газ через в ЕС через Курскую область и Украину - 13.10.2024 Украина.ру
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"Газпром" поставляет газ через в ЕС через Курскую область и Украину
"Газпром" поставляет газ через в ЕС через Курскую область и Украину - 13.10.2024 Украина.ру
"Газпром" поставляет газ через в ЕС через Курскую область и Украину
"Газпром" подает газ для транзита в Евросоюз газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области. Об этом 13 октября заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов
2024-10-13T11:28
2024-10-13T11:29
новости
курская область
украина
киев
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газпром
всу
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транзит
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"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 42,3 миллиона кубометров на 13 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – заявил Куприянов.Как сообщает РИА "Новости", в 2024 году максимум прокачки российского газа составляет 42,5 миллиона кубометров. Прокачка через ГИС "Сохрановка" прекращена по инициативе Киева под предлогом нахождения станции на территории ЛНР.Таким образом, ГИС "Суджа" в Курской области остаётся единственной для транзита российского газа через Украину в Евросоюз, который одобрил оккупацию украинской армией той части российского региона, где находится газоизмерительная станция. "Газпром" по этому участку в ЕС за 2023 год около 15 миллиардов кубометров газа (4,5% от общего потребления в ЕС).При этом существуют альтернативные сухопутные и подводные трубопроводы, позволяющие "Газпрому" транзитировать свою продукцию в Евросоюз.Как сообщалось ранее, в Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СКРФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Также на эту тему интервью: Геннадий Алехин: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово
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новости, курская область, украина, киев, ес, газпром, всу, кто, российский газ, транзит, энергетика
Новости, Курская область, Украина, Киев, ЕС, Газпром, ВСУ, КТО, российский газ, транзит, энергетика

"Газпром" поставляет газ через в ЕС через Курскую область и Украину

11:28 13.10.2024 (обновлено: 11:29 13.10.2024)
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкТруба на ГИС "Суджа"
Труба на ГИС Суджа - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Григорий Василенко
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"Газпром" подает газ для транзита в Евросоюз газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области. Об этом 13 октября заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 42,3 миллиона кубометров на 13 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – заявил Куприянов.
Как сообщает РИА "Новости", в 2024 году максимум прокачки российского газа составляет 42,5 миллиона кубометров. Прокачка через ГИС "Сохрановка" прекращена по инициативе Киева под предлогом нахождения станции на территории ЛНР.
Таким образом, ГИС "Суджа" в Курской области остаётся единственной для транзита российского газа через Украину в Евросоюз, который одобрил оккупацию украинской армией той части российского региона, где находится газоизмерительная станция. "Газпром" по этому участку в ЕС за 2023 год около 15 миллиардов кубометров газа (4,5% от общего потребления в ЕС).
При этом существуют альтернативные сухопутные и подводные трубопроводы, позволяющие "Газпрому" транзитировать свою продукцию в Евросоюз.
Как сообщалось ранее, в Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СКРФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
Также на эту тему интервью: Геннадий Алехин: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово
 
НовостиКурская областьУкраинаКиевЕСГазпромВСУКТОроссийский газтранзитэнергетика
 
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