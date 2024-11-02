https://ukraina.ru/20241102/1058567996.html

"Нам достаточно одного броска": Насонов рассказал, куда двинется армия после взятия Селидово

"Нам достаточно одного броска": Насонов рассказал, куда двинется армия после взятия Селидово - 02.11.2024 Украина.ру

"Нам достаточно одного броска": Насонов рассказал, куда двинется армия после взятия Селидово

Селидово было важным логистическим пунктом противника. Его взятие осложняет дальнейшую оборону врага в Донбасс. Куда мы двинемся дальше? Все очень просто: Красноармейск, Славянск, а дальше уже — Днепропетровская область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-11-02T06:15

2024-11-02T06:15

2024-11-02T06:15

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покровск/красноармейск

днепропетровск

днепропетровская область

селидово

наступление

вс рф

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Ранее армия России на Красноармейско-Кураховском направлении совершила отличный рывок, освободив город Селидово, а также населенные пункты Горняк, Катериновка и Богоявленка.Эксперт сообщил, что Селидово было крупным тыловым узлом обороны ВСУ. Кроме того, оно было важным логистическим пунктом противника. Его взятие осложняет дальнейшую оборону врага в Донбассе, отметил он.Если до этого по рокадным дорогам противник мог снабжать подразделение за два часа, сейчас на это ему потребуется часов 12. Причем в основном по ночам. И не колоннами, а одиночными машинами, которые становятся целью для российских военных, подчеркнул полковник запаса.По мнению эксперта, теперь бойцы могут не только охватывать города с трех сторон, но и совершать быстрые прорывы маневренными бронегруппами. Время и опыт позволяют подготовить, экипировать, прикрыть дымами подразделения ВС РФ, а также поддержать их работой ФАБов, добавил он."Нам достаточно одного броска, чтобы оказаться в опорном пункте ВСУ. А в рукопашном бою ни одна армия не могла противостоять русским", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск на сайте Украина.руПодробно о политических аспектах СВО — в интервью Ростислава Ищенко: О том, почему Китай не шлет войска против Украины и что такое на самом деле БРИКС на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241101/1058557750.html

россия

донбасс

славянск

покровск/красноармейск

днепропетровск

днепропетровская область

селидово

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