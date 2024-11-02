"Нам достаточно одного броска": Насонов рассказал, куда двинется армия после взятия Селидово
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВручение наград добровольцам 32 отряда БАРС им. П. А. Судоплатова
Селидово было важным логистическим пунктом противника. Его взятие осложняет дальнейшую оборону врага в Донбасс. Куда мы двинемся дальше? Все очень просто: Красноармейск, Славянск, а дальше уже — Днепропетровская область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Ранее армия России на Красноармейско-Кураховском направлении совершила отличный рывок, освободив город Селидово, а также населенные пункты Горняк, Катериновка и Богоявленка.
Эксперт сообщил, что Селидово было крупным тыловым узлом обороны ВСУ. Кроме того, оно было важным логистическим пунктом противника. Его взятие осложняет дальнейшую оборону врага в Донбассе, отметил он.
Если до этого по рокадным дорогам противник мог снабжать подразделение за два часа, сейчас на это ему потребуется часов 12. Причем в основном по ночам. И не колоннами, а одиночными машинами, которые становятся целью для российских военных, подчеркнул полковник запаса.
"Куда мы двинемся дальше? Все очень просто: Красноармейск, Славянск, а дальше уже — Днепропетровская область", — сказал Насонов.
По мнению эксперта, теперь бойцы могут не только охватывать города с трех сторон, но и совершать быстрые прорывы маневренными бронегруппами. Время и опыт позволяют подготовить, экипировать, прикрыть дымами подразделения ВС РФ, а также поддержать их работой ФАБов, добавил он.
"Нам достаточно одного броска, чтобы оказаться в опорном пункте ВСУ. А в рукопашном бою ни одна армия не могла противостоять русским", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск на сайте Украина.ру
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