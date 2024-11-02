"Нам достаточно одного броска": Насонов рассказал, куда двинется армия после взятия Селидово - 02.11.2024 Украина.ру
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"Нам достаточно одного броска": Насонов рассказал, куда двинется армия после взятия Селидово
"Нам достаточно одного броска": Насонов рассказал, куда двинется армия после взятия Селидово - 02.11.2024 Украина.ру
"Нам достаточно одного броска": Насонов рассказал, куда двинется армия после взятия Селидово
Селидово было важным логистическим пунктом противника. Его взятие осложняет дальнейшую оборону врага в Донбасс. Куда мы двинемся дальше? Все очень просто: Красноармейск, Славянск, а дальше уже — Днепропетровская область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-11-02T06:15
2024-11-02T06:15
новости
россия
донбасс
славянск
покровск/красноармейск
днепропетровск
днепропетровская область
селидово
наступление
вс рф
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Ранее армия России на Красноармейско-Кураховском направлении совершила отличный рывок, освободив город Селидово, а также населенные пункты Горняк, Катериновка и Богоявленка.Эксперт сообщил, что Селидово было крупным тыловым узлом обороны ВСУ. Кроме того, оно было важным логистическим пунктом противника. Его взятие осложняет дальнейшую оборону врага в Донбассе, отметил он.Если до этого по рокадным дорогам противник мог снабжать подразделение за два часа, сейчас на это ему потребуется часов 12. Причем в основном по ночам. И не колоннами, а одиночными машинами, которые становятся целью для российских военных, подчеркнул полковник запаса.По мнению эксперта, теперь бойцы могут не только охватывать города с трех сторон, но и совершать быстрые прорывы маневренными бронегруппами. Время и опыт позволяют подготовить, экипировать, прикрыть дымами подразделения ВС РФ, а также поддержать их работой ФАБов, добавил он."Нам достаточно одного броска, чтобы оказаться в опорном пункте ВСУ. А в рукопашном бою ни одна армия не могла противостоять русским", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск на сайте Украина.руПодробно о политических аспектах СВО — в интервью Ростислава Ищенко: О том, почему Китай не шлет войска против Украины и что такое на самом деле БРИКС на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241101/1058557750.html
россия
донбасс
славянск
покровск/красноармейск
днепропетровск
днепропетровская область
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Новости
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новости, россия, донбасс, славянск, покровск/красноармейск, днепропетровск, днепропетровская область, селидово, наступление, вс рф, всу, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Донбасс, Славянск, Покровск/Красноармейск, Днепропетровск, Днепропетровская область, Селидово, наступление, ВС РФ, ВСУ, детали, СВО, Спецоперация

"Нам достаточно одного броска": Насонов рассказал, куда двинется армия после взятия Селидово

06:15 02.11.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВручение наград добровольцам 32 отряда БАРС им. П. А. Судоплатова
Вручение наград добровольцам 32 отряда БАРС им. П. А. Судоплатова - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Селидово было важным логистическим пунктом противника. Его взятие осложняет дальнейшую оборону врага в Донбасс. Куда мы двинемся дальше? Все очень просто: Красноармейск, Славянск, а дальше уже — Днепропетровская область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Ранее армия России на Красноармейско-Кураховском направлении совершила отличный рывок, освободив город Селидово, а также населенные пункты Горняк, Катериновка и Богоявленка.
Эксперт сообщил, что Селидово было крупным тыловым узлом обороны ВСУ. Кроме того, оно было важным логистическим пунктом противника. Его взятие осложняет дальнейшую оборону врага в Донбассе, отметил он.
Если до этого по рокадным дорогам противник мог снабжать подразделение за два часа, сейчас на это ему потребуется часов 12. Причем в основном по ночам. И не колоннами, а одиночными машинами, которые становятся целью для российских военных, подчеркнул полковник запаса.
"Куда мы двинемся дальше? Все очень просто: Красноармейск, Славянск, а дальше уже — Днепропетровская область", — сказал Насонов.
По мнению эксперта, теперь бойцы могут не только охватывать города с трех сторон, но и совершать быстрые прорывы маневренными бронегруппами. Время и опыт позволяют подготовить, экипировать, прикрыть дымами подразделения ВС РФ, а также поддержать их работой ФАБов, добавил он.
"Нам достаточно одного броска, чтобы оказаться в опорном пункте ВСУ. А в рукопашном бою ни одна армия не могла противостоять русским", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск на сайте Украина.ру
Подробно о политических аспектах СВО — в интервью Ростислава Ищенко: О том, почему Китай не шлет войска против Украины и что такое на самом деле БРИКС на сайте Украина.ру
Арчил Сихарулидзе интервью
Вчера, 18:00
Арчил Сихарулидзе о том, когда в Грузии запретят "Грузинский легион"*, и о политической смерти президентаГрузия официально присоединилась к странам Запада, поэтому не считает людей, воюющих на стороне Украины, правонарушителями. За это их не будут арестовывать. Шаги будут предприняты в случае попытки насильственного сценария, предпринятой этими людьми в Грузии. Но пока с их стороны идут только заявления.
 
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