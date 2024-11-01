https://ukraina.ru/20241101/1058561852.html

Трамп спорит с Байденом, кто же из них уничтожил "Северный поток", а России - всё равно

Трамп спорит с Байденом, кто же из них уничтожил "Северный поток", а России - всё равно - 01.11.2024 Украина.ру

Трамп спорит с Байденом, кто же из них уничтожил "Северный поток", а России - всё равно

В интервью Такеру Карлсон кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг все обвинения в своей "пророссийскости", заявив, что именно он "уничтожил" газопровод "Северный поток"

2024-11-01T17:00

2024-11-01T17:00

2024-11-01T17:00

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дональд трамп

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"Я уничтожил его"Трамп не случайно коснулся темы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Этот масштабный проект сильно бил по интересам Соединенных Штатов, которые всячески пытались подсадить Европу на свой сжиженный природный газ и крупно на этом заработать.Вряд ли экс-президент США имеет ввиду, что это он взорвал трубопроводы, пролегающие по дну Балтийского моря в сентябре 2022 года, речь скорее о противодействии, которое оказывал Трамп строительству газопровода в период своего президентства.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналистам отметил, что трудно предположить, что же имел ввиду Трамп называя себя "убийцей" "Северного потока". "На финишной прямой предвыборная гонка в США. Мы видим, что многие элементы этой предвыборной гонки не совсем влезают в рамки нашего понимания. Много всего излишне экстравагантного, излишне эмоционального — мы слышим оскорбления кандидатов друг в адрес друга", - сказал он.По мнению главы комитета Госдумы по международной политике Леонид Слуцкий считает, что заявление Трампа лишний раз свидетельствует, что никакой он не друг России и что за подрывом "Северных потоков" стоят США. "Но даже в предвыборном запале делать такие заявления слишком. Как говорят в американских блокбастерах, "они могут быть использованы против вас в суде". Подрыв "Северного потока" - межгосударственный теракт, виновные в котором до сих пор не найдены... И да, господину Трампу следует знать, что часть газопровода уцелела и готова к запуску. Но для этого нужна будет политическая воля", - сказал Слуцкий РИА Новости.СанкцииДействительно, первую волну санкций против "Северного потока", а именно "Северного потока-2" запустил Трамп.В декабре 2019 года американский президент подписал бюджет страны, по которому "Северный поток-2" запрещался к постройке и обязывал власти США ввести санкции против компаний, причастных к постройке газопровода. Последовали первые ограничения.В июле следующего года Палата представителей Конгресса утвердила поправки в санкции против российского газопровода. Они затронули физических и юридических лиц, которые были связаны с предоставлением (продажа или аренда) судов, которые использовались при прокладке труб. Согласно заявлению оператора проекта NordStream 2, эта мера коснулась более 120 компаний из порядка 12 стран Европы.В том же году санкции со стороны США были еще раз усилены, соответствующие меры заложили в военный бюджет Соединенных Штатов. Практически весь 2021 год ознаменовался попытками Вашингтона мешать строительству "Северного потока-2", были введены санкции против многих российских и иностранных компаний, а также судов.У власти в Белом доме к тому моменту находился уже Джо Байден, от которого многие американские политики требовали более решительных действий в борьбе с газопроводом в Балтийском море.Санкции против российской стороны продолжились, однако никаких ограничений против участников проекта из других стран не вводилось. Байден мотивировал это тем, что к этому моменту газопровод практически достроен и поздно уже что-либо делать.ТерактКазалось, что США смирились с тем, что в Европу совсем скоро будет поступать новые объемы российского газа через "Северный поток-2".В 2022 году международная обстановка резко изменилась. Еще за несколько дней до начала российской военной спецоперации на Украине, Байден на пресс-конференции предостерег РФ от начала боевых действий. В числе прочего он пригрозил, что при таком раскладе "Северного потока-2" "больше не будет"."Если Россия вторгнется, если танки, войска пересекут границу Украины снова, то "Северного потока 2" больше не будет. Мы сделаем это", - сказал американский президент.Он добавил: "Я обещаю, "Я обещаю, мы сможем это сделать". сможем это сделать".Последовавшие после 24 февраля события заслонили эти слова Байдена, однако их зловещий смысл раскрылся позднее.Двадцать шестого сентября того же года в Балтийском море произошел взрыв, разрушивший обе нитки "Северного потока" и одну из двух ветвей "Северного потока-2". Произошедшее квалифицировали как террористический акт.Расследование этого дела продолжается до сих пор. Немецкие следователи пришли к предварительному выводу, согласно которому исполнители теракта были с Украины, однако подлинные заказчики этого преступления пока все еще остаются в тени.Тем не менее, после взрыва в Балтийском море февральская угроза Байдена заиграла новыми красками. Об этих словах президента США напомнил Дмитрий Песков, после чего окружение американского лидера поспешило растолковать его тогдашнюю угрозу. Оказывается, Байдена не так поняли и ни о чем таком он и не помышлял."Президент сказал, что "Северный поток-2" не введут в строй, и мы будем работать над этим с Германией. И он был прав, потому что Германия в феврале заморозила его. Вот о чем говорил президент", - сказала на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Уничтожить навсегдаФактически, работы по введению в строй "Северного потока-2" были заморожены в феврале 2022 года, Германия остановила сертификацию, без чего ввод газопровода в строй стал невозможен. Этого Соединенным Штатам оказалось мало.В контексте конфликта на Украине Вашингтону нужно было максимально привязать Европу к себе и добиться ее полной зависимости от США. С этой целью нужно было исключить любую возможность сотрудничества Германии с Россией по вопросу поставок голубого топлива, так как это могло сподвигнуть Берлин на гораздо менее активную роль в деле поддержки киевского режима.Кроме того, снабжение Европы газом – дело очень выгодное для тех, кто это снабжение осуществляет. На кону стоят миллиарды. Таким образом, американцы убили двух зайцев: переключили Европу на свой СПГ, а также гарантировали себе беспрекословное подчинение ФРГ.В данном случае вовсе не важно, кто уничтожил "Северные потоки" - администрация ли Трампа, либо его преемник Байден. Кто бы не заседал в Белом доме, сдерживание развития России будет всегда стоять в повестке дня Вашингтона.Почему в Германии до сих пор не теряют надежду когда-нибудь запустить "Северный поток" - в материале издания Украина.ру Депутат бундестага предложил починить "Северный поток". В чем проблема Германии.

https://ukraina.ru/20240822/1056993353.html

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Павел Котов

эксклюзив, дональд трамп, джо байден, северный поток, северный поток-2, россия, сша