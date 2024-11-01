"Будущее их страны в руках американцев": ВВС о том, как сильно украинцы ждут выборы в США
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Британское издание ВВС опросило украинцев и солдат ВСУ на передовой, и оказалось, что эти люди очень ждут президентские выборы в США, потому что возлагают на них большие надежды
В частности, издание приводит в пример слова украинки Инны, которая "знает, что будущее ее страны находится в руках американцев, голосующих за 5000 миль от нее".
"Конечно, мы обеспокоены результатом [выборов]. Мы надеемся, что эта женщина, Камала Харрис, победит и поддержит нас", - сказала Инна британским журналистам.
Потом ВВС приводит слова военнослужащего ВСУ Андрея, который утверждает, что "неопределенность душит амбиции на поле боя и расстраивает политические усилия по получению большей помощи", ведь в части помощи Киеву с Вашингтона берут пример другие западные союзники.
"Когда мы слышим, как один кандидат, который меньше всего готов нам помогать, лидирует в опросах, это расстраивает и разочаровывает. Если помощь прекратится или замедлится, бремя ляжет на плечи пехоты. Мы будем сражаться тем, что у нас есть, но все знают, что Украина не может сделать это самостоятельно", - сказал Андрей представителям ВВС.
"Камала Харрис, несомненно, рассматривается как предпочтительный кандидат от Украины, однако на юге и востоке Украины мы видим растущее число людей, которые хотят немедленного прекращения войны и рассматривают президентство Дональда Трампа как наилучший шанс принести передышку", - отмечается в статье ВВС.
Издание констатирует, что несмотря на очевидную поддержку Киева со стороны вице-президента-демократа Камалы Харрис, военная помощь Украине в случае ее победы может быть ограничена Конгрессом, управляемым республиканцами-сторонниками Дональда Трампа. А вот его второй срок вполне предсказуемо сведет на ноль американскую поддержку Киева, констатирует ВВС.
Между тем, отмечает издание, кто бы ни стал следующим президентом США, это окажет огромное влияние на границы Украины и всех, кто живет в ее пределах. По мнению журналистов ВВС, в ближайшее время ситуация может пойти следующим сценариям:
- —Украину заставят отказаться от земель и заморозить линии фронта. Тогда "такие регионы, как Запорожье, могут внезапно оказаться разделенными, как Северная и Южная Корея".
- —Полное прекращение поддержки со стороны США, что грозит еще большими территориальными потерями Киеву.
- —Полное освобождение Украиной "своих территорий" "выглядит все менее вероятным".
"Страна оказалась на краю геополитической тектонической плиты, пытаясь влиться в колею с Западом", - резюмирует ВВС.
Накануне директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард заявил в интервью американскому журналу Foreign Policy, что у кандидатов в американские президенты Камалы Харрис и Дональда Трампа кардинально разный подход к решению украинского конфликта.
В частности, в основе мирного плана республиканца Трампа лежит идея решить проблему в течение 24 часов, а значит выйти на диалог с Россией, у которой есть не только территориальные претензии к Украине, но и требование сделать республику нейтральной и демилитаризованной.
"И вполне возможно, что мирный план Трампа будет заключаться не только в урегулировании и замораживании конфликта там, где он есть на данный момент. Но, учитывая его крайний скептицизм в отношении НАТО, маловероятно, что он будет выступать за вступление Украины в НАТО", - сказал Леонард.
Демократ Камала Харрис и ее команда, продолжил Леонард, напротив, придерживается "западногерманской" модели разрешения конфликта, предполагающей вступление Украины в НАТО и предоставление ей гарантий безопасности.
Вчера, 10:42Огромная разница: на Западе сравнили мирные планы по Украине Трампа и ХаррисСуществует огромная разница между тем, как кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис планируют закончить украинский конфликт. Эти различия в основном сводятся к позиции относительно принятия Киева в НАТО. Об этом в интервью американскому журналу Foreign Policy заявил директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Разрыв между вице-президентом США Камалой Харрис и бывшим главой государства Дональдом Трампом сохраняется в пределах статистической погрешности, что означает, что борьба будет острой.