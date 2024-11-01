"Будущее их страны в руках американцев": ВВС о том, как сильно украинцы ждут выборы в США - 01.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241101/1058553046.html
"Будущее их страны в руках американцев": ВВС о том, как сильно украинцы ждут выборы в США
"Будущее их страны в руках американцев": ВВС о том, как сильно украинцы ждут выборы в США - 01.11.2024 Украина.ру
"Будущее их страны в руках американцев": ВВС о том, как сильно украинцы ждут выборы в США
Британское издание ВВС опросило украинцев и солдат ВСУ на передовой, и оказалось, что эти люди очень ждут президентские выборы в США, потому что возлагают на них большие надежды
2024-11-01T14:08
2024-11-01T14:08
новости
украина
сша
киев
камала харрис
дональд трамп
выборы
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/08/1040619752_0:47:3071:1774_1920x0_80_0_0_4598b0c2227e1e43683985d3bab6f94e.jpg
В частности, издание приводит в пример слова украинки Инны, которая "знает, что будущее ее страны находится в руках американцев, голосующих за 5000 миль от нее".Потом ВВС приводит слова военнослужащего ВСУ Андрея, который утверждает, что "неопределенность душит амбиции на поле боя и расстраивает политические усилия по получению большей помощи", ведь в части помощи Киеву с Вашингтона берут пример другие западные союзники."Когда мы слышим, как один кандидат, который меньше всего готов нам помогать, лидирует в опросах, это расстраивает и разочаровывает. Если помощь прекратится или замедлится, бремя ляжет на плечи пехоты. Мы будем сражаться тем, что у нас есть, но все знают, что Украина не может сделать это самостоятельно", - сказал Андрей представителям ВВС.Издание констатирует, что несмотря на очевидную поддержку Киева со стороны вице-президента-демократа Камалы Харрис, военная помощь Украине в случае ее победы может быть ограничена Конгрессом, управляемым республиканцами-сторонниками Дональда Трампа. А вот его второй срок вполне предсказуемо сведет на ноль американскую поддержку Киева, констатирует ВВС.Между тем, отмечает издание, кто бы ни стал следующим президентом США, это окажет огромное влияние на границы Украины и всех, кто живет в ее пределах. По мнению журналистов ВВС, в ближайшее время ситуация может пойти следующим сценариям:Накануне директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард заявил в интервью американскому журналу Foreign Policy, что у кандидатов в американские президенты Камалы Харрис и Дональда Трампа кардинально разный подход к решению украинского конфликта.В частности, в основе мирного плана республиканца Трампа лежит идея решить проблему в течение 24 часов, а значит выйти на диалог с Россией, у которой есть не только территориальные претензии к Украине, но и требование сделать республику нейтральной и демилитаризованной."И вполне возможно, что мирный план Трампа будет заключаться не только в урегулировании и замораживании конфликта там, где он есть на данный момент. Но, учитывая его крайний скептицизм в отношении НАТО, маловероятно, что он будет выступать за вступление Украины в НАТО", - сказал Леонард.Демократ Камала Харрис и ее команда, продолжил Леонард, напротив, придерживается "западногерманской" модели разрешения конфликта, предполагающей вступление Украины в НАТО и предоставление ей гарантий безопасности.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Разрыв между вице-президентом США Камалой Харрис и бывшим главой государства Дональдом Трампом сохраняется в пределах статистической погрешности, что означает, что борьба будет острой.Другие темы: Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронт.
https://ukraina.ru/20241031/1058503706.html
украина
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/08/1040619752_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_c102fb820629853ee2dfbe524f8d6df3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, киев, камала харрис, дональд трамп, выборы, всу
Новости, Украина, США, Киев, Камала Харрис, Дональд Трамп, выборы, ВСУ

"Будущее их страны в руках американцев": ВВС о том, как сильно украинцы ждут выборы в США

14:08 01.11.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Британское издание ВВС опросило украинцев и солдат ВСУ на передовой, и оказалось, что эти люди очень ждут президентские выборы в США, потому что возлагают на них большие надежды
В частности, издание приводит в пример слова украинки Инны, которая "знает, что будущее ее страны находится в руках американцев, голосующих за 5000 миль от нее".

"Конечно, мы обеспокоены результатом [выборов]. Мы надеемся, что эта женщина, Камала Харрис, победит и поддержит нас", - сказала Инна британским журналистам.

Потом ВВС приводит слова военнослужащего ВСУ Андрея, который утверждает, что "неопределенность душит амбиции на поле боя и расстраивает политические усилия по получению большей помощи", ведь в части помощи Киеву с Вашингтона берут пример другие западные союзники.
"Когда мы слышим, как один кандидат, который меньше всего готов нам помогать, лидирует в опросах, это расстраивает и разочаровывает. Если помощь прекратится или замедлится, бремя ляжет на плечи пехоты. Мы будем сражаться тем, что у нас есть, но все знают, что Украина не может сделать это самостоятельно", - сказал Андрей представителям ВВС.

"Камала Харрис, несомненно, рассматривается как предпочтительный кандидат от Украины, однако на юге и востоке Украины мы видим растущее число людей, которые хотят немедленного прекращения войны и рассматривают президентство Дональда Трампа как наилучший шанс принести передышку", - отмечается в статье ВВС.

Издание констатирует, что несмотря на очевидную поддержку Киева со стороны вице-президента-демократа Камалы Харрис, военная помощь Украине в случае ее победы может быть ограничена Конгрессом, управляемым республиканцами-сторонниками Дональда Трампа. А вот его второй срок вполне предсказуемо сведет на ноль американскую поддержку Киева, констатирует ВВС.
Между тем, отмечает издание, кто бы ни стал следующим президентом США, это окажет огромное влияние на границы Украины и всех, кто живет в ее пределах. По мнению журналистов ВВС, в ближайшее время ситуация может пойти следующим сценариям:
  • Украину заставят отказаться от земель и заморозить линии фронта. Тогда "такие регионы, как Запорожье, могут внезапно оказаться разделенными, как Северная и Южная Корея".
  • Полное прекращение поддержки со стороны США, что грозит еще большими территориальными потерями Киеву.
  • Полное освобождение Украиной "своих территорий" "выглядит все менее вероятным".
"Страна оказалась на краю геополитической тектонической плиты, пытаясь влиться в колею с Западом", - резюмирует ВВС.
Накануне директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард заявил в интервью американскому журналу Foreign Policy, что у кандидатов в американские президенты Камалы Харрис и Дональда Трампа кардинально разный подход к решению украинского конфликта.
В частности, в основе мирного плана республиканца Трампа лежит идея решить проблему в течение 24 часов, а значит выйти на диалог с Россией, у которой есть не только территориальные претензии к Украине, но и требование сделать республику нейтральной и демилитаризованной.
"И вполне возможно, что мирный план Трампа будет заключаться не только в урегулировании и замораживании конфликта там, где он есть на данный момент. Но, учитывая его крайний скептицизм в отношении НАТО, маловероятно, что он будет выступать за вступление Украины в НАТО", - сказал Леонард.
Демократ Камала Харрис и ее команда, продолжил Леонард, напротив, придерживается "западногерманской" модели разрешения конфликта, предполагающей вступление Украины в НАТО и предоставление ей гарантий безопасности.
Камала Харрис, Дональд Трамп, Украина
Вчера, 10:42
Огромная разница: на Западе сравнили мирные планы по Украине Трампа и ХаррисСуществует огромная разница между тем, как кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис планируют закончить украинский конфликт. Эти различия в основном сводятся к позиции относительно принятия Киева в НАТО. Об этом в интервью американскому журналу Foreign Policy заявил директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Разрыв между вице-президентом США Камалой Харрис и бывшим главой государства Дональдом Трампом сохраняется в пределах статистической погрешности, что означает, что борьба будет острой.
Другие темы: Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронт.
 
НовостиУкраинаСШАКиевКамала ХаррисДональд ТрампвыборыВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:52Когда Россия применит ядерное оружие? Сенатор Рогозин о войне, Трампе и ближайших планах ВСУ
14:14Сразу несколько населенных пунктов и удар по центру управления БПЛА: что происходит на фронте
14:08"Будущее их страны в руках американцев": ВВС о том, как сильно украинцы ждут выборы в США
13:48Песков объяснил заявления Трампа об уничтожении "СП" предвыборной горячкой
13:33Песков отверг обвинения о вмешательстве в выборы в Молдавии
13:20Ближний Восток: Газа и Ливан как факторы американских выборов
13:02Ровно 10 лет спустя: дрон ВСУ атаковал машину советника Пушилина
13:00Шантажировать Молдавию, если Санду проиграет, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 ноября
12:53Лавров поблагодарил КНДР за позицию по украинскому конфликту
12:52Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронт
12:33СБУ арестовала экс-депутата Сумской области, обвинив в шпионаже на РФ
12:31Поняли немецкую бюрократию: в Германии провалилась "турбо-программа" по трудоустройству украинцев
12:28Гастролирует по США и сдает украинских фанатов ТЦК. Чем занят лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук
12:22"Больные": Трамп высказался о тех, кто считает его "другом России"
12:10Без РФ никуда: в интервью Карлсону Трамп поднял тему России и приписал себе убийство "Северных потоков"
11:27"Самое больное место": Аксёнов назвал сумму, которую регион получил с продажи имущества врагов России
11:14Обрушение фронта, зеленско-американские отношения и российская угроза для молдавского выбора - Ищенко
10:57"Безответственная провокация": МИД Украины пожаловался партнерам на запуск ракеты КНДР
10:36В России ввели электронную систему подтверждения статуса участника СВО
10:24Депутат Госдумы Шеремет предложил завести дело на Байдена
Лента новостейМолния