https://ukraina.ru/20241101/1058557008.html

Когда Россия применит ядерное оружие? Сенатор Рогозин о войне, Трампе и ближайших планах ВСУ

Когда Россия применит ядерное оружие? Сенатор Рогозин о войне, Трампе и ближайших планах ВСУ - 01.11.2024 Украина.ру

Когда Россия применит ядерное оружие? Сенатор Рогозин о войне, Трампе и ближайших планах ВСУ

Как вы знаете, мультимедийное издание Украина.ру давно и плодотворно взаимодействует с "Царскими волками" и их командиром Дмитрием Рогозиным

2024-11-01T14:52

2024-11-01T14:52

2024-11-01T14:52

видео

россия

донбасс

сша

дональд трамп

алексей рогозин

нато

александр чаленко

спецоперация

днр

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В Херсонской области корреспондент Украина.ру Александр Чаленко встретился с командиром добровольческого отряда "БАРС-Сармат" ("Царские волки"), и побеседовал с ним о ситуации на фронте, о Трампе, о новом генсеке НАТО и о возможности применения Россией ядерного оружия в украинском конфликте. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:22 – О планах наступления ВСУ; 03:40 – Об освобождении Донбасса; 04:47 – О технологиях на службе армии; 05:32 – О сценариях освобождения; 06:09 – Об ударах по украинскому руководству; 07:52 – О новом генсеке НАТО; 10:53 – Что будет, если США возглавит Трамп? 11:43 – Об опасности и реальности ядерной угрозы. * В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

россия

донбасс

сша

днр

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