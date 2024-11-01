Когда Россия применит ядерное оружие? Сенатор Рогозин о войне, Трампе и ближайших планах ВСУ - 01.11.2024 Украина.ру
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Когда Россия применит ядерное оружие? Сенатор Рогозин о войне, Трампе и ближайших планах ВСУ
Когда Россия применит ядерное оружие? Сенатор Рогозин о войне, Трампе и ближайших планах ВСУ - 01.11.2024 Украина.ру
Когда Россия применит ядерное оружие? Сенатор Рогозин о войне, Трампе и ближайших планах ВСУ
Как вы знаете, мультимедийное издание Украина.ру давно и плодотворно взаимодействует с "Царскими волками" и их командиром Дмитрием Рогозиным
2024-11-01T14:52
2024-11-01T14:52
видео
россия
донбасс
сша
дональд трамп
алексей рогозин
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александр чаленко
спецоперация
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В Херсонской области корреспондент Украина.ру Александр Чаленко встретился с командиром добровольческого отряда "БАРС-Сармат" ("Царские волки"), и побеседовал с ним о ситуации на фронте, о Трампе, о новом генсеке НАТО и о возможности применения Россией ядерного оружия в украинском конфликте. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:22 – О планах наступления ВСУ; 03:40 – Об освобождении Донбасса; 04:47 – О технологиях на службе армии; 05:32 – О сценариях освобождения; 06:09 – Об ударах по украинскому руководству; 07:52 – О новом генсеке НАТО; 10:53 – Что будет, если США возглавит Трамп? 11:43 – Об опасности и реальности ядерной угрозы. * В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
россия
донбасс
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видео, россия, донбасс, сша, дональд трамп, алексей рогозин, нато, александр чаленко, спецоперация, днр, ядерное, ядерное оружие, президент, камала харрис, выборы, владимир путин, видео
Видео, Россия, Донбасс, США, Дональд Трамп, Алексей Рогозин, НАТО, Александр Чаленко, Спецоперация, ДНР, ядерное, Ядерное оружие, президент, Камала Харрис, выборы, Владимир Путин

Когда Россия применит ядерное оружие? Сенатор Рогозин о войне, Трампе и ближайших планах ВСУ

14:52 01.11.2024
 
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Как вы знаете, мультимедийное издание Украина.ру давно и плодотворно взаимодействует с "Царскими волками" и их командиром Дмитрием Рогозиным
В Херсонской области корреспондент Украина.ру Александр Чаленко встретился с командиром добровольческого отряда "БАРС-Сармат" ("Царские волки"), и побеседовал с ним о ситуации на фронте, о Трампе, о новом генсеке НАТО и о возможности применения Россией ядерного оружия в украинском конфликте.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:22 – О планах наступления ВСУ;
03:40 – Об освобождении Донбасса;
04:47 – О технологиях на службе армии;
05:32 – О сценариях освобождения;
06:09 – Об ударах по украинскому руководству;
07:52 – О новом генсеке НАТО;
10:53 – Что будет, если США возглавит Трамп?
11:43 – Об опасности и реальности ядерной угрозы.
* В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
 
ВидеоРоссияДонбассСШАДональд ТрампАлексей РогозинНАТОАлександр ЧаленкоСпецоперацияДНРядерноеЯдерное оружиепрезидентКамала ХаррисвыборыВладимир Путин
 
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Заголовок открываемого материала
14:52Когда Россия применит ядерное оружие? Сенатор Рогозин о войне, Трампе и ближайших планах ВСУ
14:14Сразу несколько населенных пунктов и удар по центру управления БПЛА: что происходит на фронте
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13:48Песков объяснил заявления Трампа об уничтожении "СП" предвыборной горячкой
13:33Песков отверг обвинения о вмешательстве в выборы в Молдавии
13:20Ближний Восток: Газа и Ливан как факторы американских выборов
13:02Ровно 10 лет спустя: дрон ВСУ атаковал машину советника Пушилина
13:00Шантажировать Молдавию, если Санду проиграет, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 ноября
12:53Лавров поблагодарил КНДР за позицию по украинскому конфликту
12:52Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронт
12:33СБУ арестовала экс-депутата Сумской области, обвинив в шпионаже на РФ
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