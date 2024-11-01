Сразу несколько населенных пунктов и удар по центру управления БПЛА: что происходит на фронте
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна и Леонидовка Донецкой Народной Республики (ДНР). Информация об этом появилась в сводке Министерства обороны РФ
Также в сообщении ведомства отмечается, что за неделю с 26 октября российская Армия нанесла 44 групповых удара, в результате чего были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, а также железнодорожные пути сообщения, использовавшиеся ВСУ для переброски сил и оружия.
"Кроме того, поражены центр управления беспилотными системами генерального штаба вооруженных сил Украины, цеха производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, базы горючего, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников", - уточняется в комментарии ведомства.
Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.
Он добавил, что если раньше можно было делать рокировку подразделений, отправляя уставших солдат на более спокойные участки линии боевого соприкосновения, то теперь таких просто нет.
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Вчера, 12:22В ВСУ признали потерю Кураховки, ВС РФ стремительно продвигаются к КупянскуРоссийская армия "фактически заняла" Кураховку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 октября написал в своем телеграм-канале лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". Также продвижение ВС РФ подтвердил украинский аналитический проект "Deep State", работающий на Главное управление разведки (ГУР)