Сразу несколько населенных пунктов и удар по центру управления БПЛА: что происходит на фронте - 01.11.2024 Украина.ру
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Сразу несколько населенных пунктов и удар по центру управления БПЛА: что происходит на фронте
Сразу несколько населенных пунктов и удар по центру управления БПЛА: что происходит на фронте - 01.11.2024 Украина.ру
Сразу несколько населенных пунктов и удар по центру управления БПЛА: что происходит на фронте
Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна и Леонидовка Донецкой Народной Республики (ДНР). Информация об этом появилась в сводке Министерства обороны РФ
2024-11-01T14:14
2024-11-01T14:14
новости
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вооруженные силы украины
"азов"
всу
минобороны рф
освобождение
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Также в сообщении ведомства отмечается, что за неделю с 26 октября российская Армия нанесла 44 групповых удара, в результате чего были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, а также железнодорожные пути сообщения, использовавшиеся ВСУ для переброски сил и оружия.Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.Параллельно один из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин пожаловался украинским СМИ, что сейчас преимущество очевидно не на стороне ВСУ, и весь фронт полыхает.Он добавил, что если раньше можно было делать рокировку подразделений, отправляя уставших солдат на более спокойные участки линии боевого соприкосновения, то теперь таких просто нет.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Горняк, Катериновка и Доброволье.Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Бойцы ВС РФ подняли российские флаги в поселке Кураховка, который находится на подступе к городу Курахово. Также известно о стремительном продвижении российских сил в направлении к Купянску.Еще по теме: Голубь войны или примета мира: Рогов сообщил о срочном визите Сырского на запорожский фронт.
https://ukraina.ru/20241101/1058549873.html
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новости, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, "азов", всу, минобороны рф, освобождение, удары, бпла
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, "Азов", ВСУ, Минобороны РФ, освобождение, удары, БПЛА

Сразу несколько населенных пунктов и удар по центру управления БПЛА: что происходит на фронте

14:14 01.11.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна и Леонидовка Донецкой Народной Республики (ДНР). Информация об этом появилась в сводке Министерства обороны РФ
Также в сообщении ведомства отмечается, что за неделю с 26 октября российская Армия нанесла 44 групповых удара, в результате чего были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, а также железнодорожные пути сообщения, использовавшиеся ВСУ для переброски сил и оружия.

"Кроме того, поражены центр управления беспилотными системами генерального штаба вооруженных сил Украины, цеха производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, базы горючего, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников", - уточняется в комментарии ведомства.

Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.
Параллельно один из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин пожаловался украинским СМИ, что сейчас преимущество очевидно не на стороне ВСУ, и весь фронт полыхает.
Он добавил, что если раньше можно было делать рокировку подразделений, отправляя уставших солдат на более спокойные участки линии боевого соприкосновения, то теперь таких просто нет.
Фото: Максим Жорин
12:52
Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронтОдин из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин пожаловался YouTube-каналу "РозмовакаА", что весь фронт горит, и ситуация не на стороне ВСУ
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Горняк, Катериновка и Доброволье.
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Бойцы ВС РФ подняли российские флаги в поселке Кураховка, который находится на подступе к городу Курахово. Также известно о стремительном продвижении российских сил в направлении к Купянску.
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Вчера, 12:22
В ВСУ признали потерю Кураховки, ВС РФ стремительно продвигаются к КупянскуРоссийская армия "фактически заняла" Кураховку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 октября написал в своем телеграм-канале лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". Также продвижение ВС РФ подтвердил украинский аналитический проект "Deep State", работающий на Главное управление разведки (ГУР)
Еще по теме: Голубь войны или примета мира: Рогов сообщил о срочном визите Сырского на запорожский фронт.
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины"Азов"ВСУМинобороны РФосвобождениеударыБПЛА
 
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