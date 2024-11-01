Увозили двухсотых и трехсотых: Алехин рассказал про "конкретный прилет" по филиалу СБУ в Харькове
© Служба безпеки України телеграм-канал
© Служба безпеки України телеграм-канал
29 октября ВС РФ нанесли ракетный удар в районе улицы Данилевского, где расположен главный филиал харьковского СБУ. Днем ранее они нанесли удар по зданию военной академии, где проходило обучение офицеров ПВО и операторов БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В понедельник, 28 октября, российские военные нанесли несколько крупных ударов по центру Харькова. Главный прилет пришелся по зданию бывшей Военной академии имени маршала Говорова (сейчас это Харьковский военный университет), а не по училищу МВД, как об этом пишут некоторые СМИ, сообщил эксперт.
"Удар был нанесен исключительно по академии, где проходило обучение офицеров ПВО и операторов БПЛА совместно с иностранными инструкторами. Потому что там сохранялась учебная база, тренажеры и другое оборудование, необходимое для проведения практических занятий", — уточнил Алехин.
Он добавил, что на следующий день, 29 октября, российские военные нанесли еще один удар примерно в том же месте – в районе улицы Данилевского, где находится филиал главного харьковского СБУ.
"Туда был прямой прилет. Там тоже было все оцеплено. Увозили двухсотых и трехсотых. Прилет был конкретный. Мы использовали ФАБы и "Искандер-М". Мы нанесли точечный удар", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском на сайте Украина.ру
О том, почему Зеленский старается максимально долго удерживать позиции ВСУ в Курской области — в интервью Юрия Кнутова: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь на сайте Украина.ру