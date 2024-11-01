https://ukraina.ru/20241101/1058512250.html

Увозили двухсотых и трехсотых: Алехин рассказал про "конкретный прилет" по филиалу СБУ в Харькове

Увозили двухсотых и трехсотых: Алехин рассказал про "конкретный прилет" по филиалу СБУ в Харькове - 01.11.2024 Украина.ру

Увозили двухсотых и трехсотых: Алехин рассказал про "конкретный прилет" по филиалу СБУ в Харькове

29 октября ВС РФ нанесли ракетный удар в районе улицы Данилевского, где расположен главный филиал харьковского СБУ. Днем ранее они нанесли удар по зданию военной академии, где проходило обучение офицеров ПВО и операторов БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-11-01T06:00

2024-11-01T06:00

2024-11-01T06:00

новости

харьков

украина

геннадий алехин

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В понедельник, 28 октября, российские военные нанесли несколько крупных ударов по центру Харькова. Главный прилет пришелся по зданию бывшей Военной академии имени маршала Говорова (сейчас это Харьковский военный университет), а не по училищу МВД, как об этом пишут некоторые СМИ, сообщил эксперт.Он добавил, что на следующий день, 29 октября, российские военные нанесли еще один удар примерно в том же месте – в районе улицы Данилевского, где находится филиал главного харьковского СБУ."Туда был прямой прилет. Там тоже было все оцеплено. Увозили двухсотых и трехсотых. Прилет был конкретный. Мы использовали ФАБы и "Искандер-М". Мы нанесли точечный удар", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском на сайте Украина.руО том, почему Зеленский старается максимально долго удерживать позиции ВСУ в Курской области — в интервью Юрия Кнутова: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь на сайте Украина.ру

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новости, харьков, украина, геннадий алехин, сбу, ракеты, ракетный удар, "искандер", детали, сво, спецоперация, пво, обучение