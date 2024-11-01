Что сделает Россия, если хоть один южнокорейский танк из Польши поедет под Курск - Кочетков - 01.11.2024 Украина.ру
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Что сделает Россия, если хоть один южнокорейский танк из Польши поедет под Курск - Кочетков
Что сделает Россия, если хоть один южнокорейский танк из Польши поедет под Курск - Кочетков - 01.11.2024 Украина.ру
Что сделает Россия, если хоть один южнокорейский танк из Польши поедет под Курск - Кочетков
Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру прокомментировал политику Южной Кореи в отношении поставок Украина.ру, 01.11.2024
2024-11-01T17:22
2024-11-01T17:22
видео
россия
польша
южная корея
алексей кочетков
анджей дуда
украина.ру
нато
курск
танки
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Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру прокомментировал политику Южной Кореи в отношении поставок вооружения для Украины, а также рассказал о реальных опасениях Польши и о дальнейших целях СВО.❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.00:33 - О поставках военной техники Южной Кореей для Украины;08:30 - Какие цели преследует Южная Корея?11:18 - Об обучении северокорейских военных в РФ;13:59 - Об опасениях президента Польши Дуды по поводу военных поставок;15:53 - Польша и Южная Корея как интерес для США; 19:07 - О ядерном потенциале России;20:55 - Российская и Западная психология внешней политики;24:25 - Об ожиданиях от выборов в США;26:37 - Об успехах ВС РФ на фронте и целях СВО.#Кочетков #СВО #президент #КНДР #Корея #Украина #техника #Польша #танки #вооружение #Россия #РФ #Курск #Европа #Дуда #спецоперация #Запад #США #политика #война #армия #фронт #артиллерия #войска #НАТО #ЯдерноеОружие #стратегия #АТР #памятник #БПЛА #ракеты #территории #ТЯО #учения #тактика #конфликт #переговоры #договор #элиты #гарантии #выборы #Трамп #демократы #соглашение #Ленин #СССР #история ТГ-канал Алексея Кочеткова: t.me/...KochetkoffНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukraina_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, россия, польша, южная корея, алексей кочетков, анджей дуда, украина.ру, нато, курск, танки
Видео, Россия, Польша, Южная Корея, Алексей Кочетков, Анджей Дуда, Украина.ру, НАТО, Курск, танки

Что сделает Россия, если хоть один южнокорейский танк из Польши поедет под Курск - Кочетков

17:22 01.11.2024
 
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Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру прокомментировал политику Южной Кореи в отношении поставок вооружения для Украины, а также рассказал о реальных опасениях Польши и о дальнейших целях СВО.

❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.

00:33 - О поставках военной техники Южной Кореей для Украины;
08:30 - Какие цели преследует Южная Корея?
11:18 - Об обучении северокорейских военных в РФ;
13:59 - Об опасениях президента Польши Дуды по поводу военных поставок;
15:53 - Польша и Южная Корея как интерес для США;
19:07 - О ядерном потенциале России;
20:55 - Российская и Западная психология внешней политики;
24:25 - Об ожиданиях от выборов в США;
26:37 - Об успехах ВС РФ на фронте и целях СВО.

#Кочетков #СВО #президент #КНДР #Корея #Украина #техника #Польша #танки #вооружение #Россия #РФ #Курск #Европа #Дуда #спецоперация #Запад #США #политика #война #армия #фронт #артиллерия #войска #НАТО #ЯдерноеОружие #стратегия #АТР #памятник #БПЛА #ракеты #территории #ТЯО #учения #тактика #конфликт #переговоры #договор #элиты #гарантии #выборы #Трамп #демократы #соглашение #Ленин #СССР #история

ТГ-канал Алексея Кочеткова: t.me/...Kochetkoff

Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
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Наши подкасты: vk.com/...s-72801118

ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
Дмитрий Корчинский
16:56
"Человек не хотел, но попал на войну и расцвел": националист Корчинский об "осмысленной" смерти украинцевСмерть на поле боя должна быть для украинца "высокосмысловой", так как умереть именно таким способом для любого солдата — гордость. ТЦК прилагают немало усилий для того, что военнообязанные это осознали. Такую позицию 1 ноября высказал лидер партии "Братство"* Дмитрий Корчинский в программе "Рандеву с Яниной Соколовой"
 
ВидеоРоссияПольшаЮжная КореяАлексей КочетковАнджей ДудаУкраина.руНАТОКурсктанки
 
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