https://ukraina.ru/20241101/1058563858.html

Что сделает Россия, если хоть один южнокорейский танк из Польши поедет под Курск - Кочетков

Что сделает Россия, если хоть один южнокорейский танк из Польши поедет под Курск - Кочетков - 01.11.2024 Украина.ру

Что сделает Россия, если хоть один южнокорейский танк из Польши поедет под Курск - Кочетков

Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру прокомментировал политику Южной Кореи в отношении поставок Украина.ру, 01.11.2024

2024-11-01T17:22

2024-11-01T17:22

2024-11-01T17:22

видео

россия

польша

южная корея

алексей кочетков

анджей дуда

украина.ру

нато

курск

танки

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Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру прокомментировал политику Южной Кореи в отношении поставок вооружения для Украины, а также рассказал о реальных опасениях Польши и о дальнейших целях СВО.❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.00:33 - О поставках военной техники Южной Кореей для Украины;08:30 - Какие цели преследует Южная Корея?11:18 - Об обучении северокорейских военных в РФ;13:59 - Об опасениях президента Польши Дуды по поводу военных поставок;15:53 - Польша и Южная Корея как интерес для США; 19:07 - О ядерном потенциале России;20:55 - Российская и Западная психология внешней политики;24:25 - Об ожиданиях от выборов в США;26:37 - Об успехах ВС РФ на фронте и целях СВО.#Кочетков #СВО #президент #КНДР #Корея #Украина #техника #Польша #танки #вооружение #Россия #РФ #Курск #Европа #Дуда #спецоперация #Запад #США #политика #война #армия #фронт #артиллерия #войска #НАТО #ЯдерноеОружие #стратегия #АТР #памятник #БПЛА #ракеты #территории #ТЯО #учения #тактика #конфликт #переговоры #договор #элиты #гарантии #выборы #Трамп #демократы #соглашение #Ленин #СССР #история ТГ-канал Алексея Кочеткова: t.me/...KochetkoffНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukraina_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

https://ukraina.ru/20241101/1058559286.html

россия

польша

южная корея

курск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, польша, южная корея, алексей кочетков, анджей дуда, украина.ру, нато, курск, танки