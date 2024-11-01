Что сделает Россия, если хоть один южнокорейский танк из Польши поедет под Курск - Кочетков
Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру прокомментировал политику Южной Кореи в отношении поставок вооружения для Украины, а также рассказал о реальных опасениях Польши и о дальнейших целях СВО.
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00:33 - О поставках военной техники Южной Кореей для Украины;
08:30 - Какие цели преследует Южная Корея?
11:18 - Об обучении северокорейских военных в РФ;
13:59 - Об опасениях президента Польши Дуды по поводу военных поставок;
15:53 - Польша и Южная Корея как интерес для США;
19:07 - О ядерном потенциале России;
20:55 - Российская и Западная психология внешней политики;
24:25 - Об ожиданиях от выборов в США;
26:37 - Об успехах ВС РФ на фронте и целях СВО.
#Кочетков #СВО #президент #КНДР #Корея #Украина #техника #Польша #танки #вооружение #Россия #РФ #Курск #Европа #Дуда #спецоперация #Запад #США #политика #война #армия #фронт #артиллерия #войска #НАТО #ЯдерноеОружие #стратегия #АТР #памятник #БПЛА #ракеты #территории #ТЯО #учения #тактика #конфликт #переговоры #договор #элиты #гарантии #выборы #Трамп #демократы #соглашение #Ленин #СССР #история
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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:33 - О поставках военной техники Южной Кореей для Украины;
08:30 - Какие цели преследует Южная Корея?
11:18 - Об обучении северокорейских военных в РФ;
13:59 - Об опасениях президента Польши Дуды по поводу военных поставок;
15:53 - Польша и Южная Корея как интерес для США;
19:07 - О ядерном потенциале России;
20:55 - Российская и Западная психология внешней политики;
24:25 - Об ожиданиях от выборов в США;
26:37 - Об успехах ВС РФ на фронте и целях СВО.
#Кочетков #СВО #президент #КНДР #Корея #Украина #техника #Польша #танки #вооружение #Россия #РФ #Курск #Европа #Дуда #спецоперация #Запад #США #политика #война #армия #фронт #артиллерия #войска #НАТО #ЯдерноеОружие #стратегия #АТР #памятник #БПЛА #ракеты #территории #ТЯО #учения #тактика #конфликт #переговоры #договор #элиты #гарантии #выборы #Трамп #демократы #соглашение #Ленин #СССР #история
ТГ-канал Алексея Кочеткова: t.me/...Kochetkoff
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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