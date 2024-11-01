Сикорский объяснил, почему Польша "обделила" Зеленского истребителями - 01.11.2024 Украина.ру
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Сикорский объяснил, почему Польша "обделила" Зеленского истребителями
Сикорский объяснил, почему Польша "обделила" Зеленского истребителями - 01.11.2024 Украина.ру
Сикорский объяснил, почему Польша "обделила" Зеленского истребителями
Варшаве самой нужны истребители МиГ-29, которые от нее требует Киев. Об этом, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает агентство РАР
2024-11-01T15:03
2024-11-01T15:03
новости
польша
владимир зеленский
сикорский
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мид
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Отвечая на вопрос, почему Варшава не передает Киеву оставшиеся у нее МиГ-29, министр заявил, что Польша якобы "тоже прифронтовая страна", поскольку Россия якобы "тоже угрожает" ей.При этом глава польского МИД заявил, что его страна гордится объемом военной помощи, оказанной Украине, напомнив, что у Киева уже есть "почти 300 польских танков, много тяжелой техники, а также самолетов".Накануне Владимир Зеленский обиделся на власти Польши из-за отказа передать Украине истребители МиГ-29, стоящие на вооружении страны. По его словам, он договорился о введении миссии НАТО по усилению воздушных сил Польши еще с предыдущим генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.Подробнее об отношениях стран - в материале В МИД Польши возмутились, что Зеленский скрыл от них тайные пункты своего "плана победы" на сайте Украина.ру.
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новости, польша, владимир зеленский, сикорский, украина, киев, мид, нато
Новости, Польша, Владимир Зеленский, Сикорский, Украина, Киев, МИД, НАТО

Сикорский объяснил, почему Польша "обделила" Зеленского истребителями

15:03 01.11.2024
 
© commons.wikimedia.org / bomberpilot
- РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© commons.wikimedia.org / bomberpilot
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Варшаве самой нужны истребители МиГ-29, которые от нее требует Киев. Об этом, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает агентство РАР
Отвечая на вопрос, почему Варшава не передает Киеву оставшиеся у нее МиГ-29, министр заявил, что Польша якобы "тоже прифронтовая страна", поскольку Россия якобы "тоже угрожает" ей.
При этом глава польского МИД заявил, что его страна гордится объемом военной помощи, оказанной Украине, напомнив, что у Киева уже есть "почти 300 польских танков, много тяжелой техники, а также самолетов".
"У Украины сложная ситуация. Как Запад мы направили ей помощь стоимостью свыше 200 миллиардов евро. Среди стран, помогающих Украине, если учитывать военную, финансовую, экономическую, гуманитарную помощь и помощь украинским беженцам, то в пропорции к ВВП Польша сделала для Украины больше, чем любая другая страна. Мы можем этим гордиться, это выражение нашей солидарности", - сказал министр.
Накануне Владимир Зеленский обиделся на власти Польши из-за отказа передать Украине истребители МиГ-29, стоящие на вооружении страны. По его словам, он договорился о введении миссии НАТО по усилению воздушных сил Польши еще с предыдущим генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
Подробнее об отношениях стран - в материале В МИД Польши возмутились, что Зеленский скрыл от них тайные пункты своего "плана победы" на сайте Украина.ру.
 
НовостиПольшаВладимир ЗеленскийСикорскийУкраинаКиевМИДНАТО
 
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