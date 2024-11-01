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Сикорский объяснил, почему Польша "обделила" Зеленского истребителями
Сикорский объяснил, почему Польша "обделила" Зеленского истребителями - 01.11.2024 Украина.ру
Сикорский объяснил, почему Польша "обделила" Зеленского истребителями
Варшаве самой нужны истребители МиГ-29, которые от нее требует Киев. Об этом, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает агентство РАР
2024-11-01T15:03
2024-11-01T15:03
2024-11-01T15:03
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Отвечая на вопрос, почему Варшава не передает Киеву оставшиеся у нее МиГ-29, министр заявил, что Польша якобы "тоже прифронтовая страна", поскольку Россия якобы "тоже угрожает" ей.При этом глава польского МИД заявил, что его страна гордится объемом военной помощи, оказанной Украине, напомнив, что у Киева уже есть "почти 300 польских танков, много тяжелой техники, а также самолетов".Накануне Владимир Зеленский обиделся на власти Польши из-за отказа передать Украине истребители МиГ-29, стоящие на вооружении страны. По его словам, он договорился о введении миссии НАТО по усилению воздушных сил Польши еще с предыдущим генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.Подробнее об отношениях стран - в материале В МИД Польши возмутились, что Зеленский скрыл от них тайные пункты своего "плана победы" на сайте Украина.ру.
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новости, польша, владимир зеленский, сикорский, украина, киев, мид, нато
Новости, Польша, Владимир Зеленский, Сикорский, Украина, Киев, МИД, НАТО
Сикорский объяснил, почему Польша "обделила" Зеленского истребителями
Варшаве самой нужны истребители МиГ-29, которые от нее требует Киев. Об этом, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает агентство РАР