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Константинов высказался насчет завершения конфликта на Украине

Константинов высказался насчет завершения конфликта на Украине - 01.11.2024 Украина.ру

Константинов высказался насчет завершения конфликта на Украине

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что предпосылок для завершения украинского конфликта к концу 2024 года нет, передает РИА Новости

2024-11-01T08:49

2024-11-01T08:49

2024-11-01T08:49

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"Сегодня нам ничего не свидетельствует о том, что боевые действия идут к завершению. Цели СВО пока не достигнуты, военные действия продолжаются даже в Курской области. Думаю, до конца 2024 года военные действия точно не будут завершены, а там - посмотрим, как будут развиваться события. И не просто в сторонке постоим, а будем стараться сделать всё от нас зависящее для приближения нашей победы", - сказал Константинов.Минувшим летом президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики".Подробнее о возможных переговорах - в материале Эксперт: Украина пойдет на переговоры с Россией за 15 минут до сдачи Харькова на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, курская область, владимир константинов, владимир путин, нато, вооруженные силы украины