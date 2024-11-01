Константинов высказался насчет завершения конфликта на Украине - 01.11.2024 Украина.ру
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Константинов высказался насчет завершения конфликта на Украине
Константинов высказался насчет завершения конфликта на Украине - 01.11.2024 Украина.ру
Константинов высказался насчет завершения конфликта на Украине
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что предпосылок для завершения украинского конфликта к концу 2024 года нет, передает РИА Новости
2024-11-01T08:49
2024-11-01T08:49
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"Сегодня нам ничего не свидетельствует о том, что боевые действия идут к завершению. Цели СВО пока не достигнуты, военные действия продолжаются даже в Курской области. Думаю, до конца 2024 года военные действия точно не будут завершены, а там - посмотрим, как будут развиваться события. И не просто в сторонке постоим, а будем стараться сделать всё от нас зависящее для приближения нашей победы", - сказал Константинов.Минувшим летом президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики".Подробнее о возможных переговорах - в материале Эксперт: Украина пойдет на переговоры с Россией за 15 минут до сдачи Харькова на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, курская область, владимир константинов, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Курская область, Владимир Константинов, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины

Константинов высказался насчет завершения конфликта на Украине

08:49 01.11.2024
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Читать в
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что предпосылок для завершения украинского конфликта к концу 2024 года нет, передает РИА Новости
"Сегодня нам ничего не свидетельствует о том, что боевые действия идут к завершению. Цели СВО пока не достигнуты, военные действия продолжаются даже в Курской области. Думаю, до конца 2024 года военные действия точно не будут завершены, а там - посмотрим, как будут развиваться события. И не просто в сторонке постоим, а будем стараться сделать всё от нас зависящее для приближения нашей победы", - сказал Константинов.
Минувшим летом президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики".
Подробнее о возможных переговорах - в материале Эксперт: Украина пойдет на переговоры с Россией за 15 минут до сдачи Харькова на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаКурская областьВладимир КонстантиновВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
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