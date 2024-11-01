Константинов высказался насчет завершения конфликта на Украине
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что предпосылок для завершения украинского конфликта к концу 2024 года нет, передает РИА Новости
"Сегодня нам ничего не свидетельствует о том, что боевые действия идут к завершению. Цели СВО пока не достигнуты, военные действия продолжаются даже в Курской области. Думаю, до конца 2024 года военные действия точно не будут завершены, а там - посмотрим, как будут развиваться события. И не просто в сторонке постоим, а будем стараться сделать всё от нас зависящее для приближения нашей победы", - сказал Константинов.
Минувшим летом президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики".
Подробнее о возможных переговорах - в материале Эксперт: Украина пойдет на переговоры с Россией за 15 минут до сдачи Харькова на сайте Украина.ру.