Ровно 10 лет спустя: дрон ВСУ атаковал машину советника Пушилина - 01.11.2024 Украина.ру
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Ровно 10 лет спустя: дрон ВСУ атаковал машину советника Пушилина
Ровно 10 лет спустя: дрон ВСУ атаковал машину советника Пушилина - 01.11.2024 Украина.ру
Ровно 10 лет спустя: дрон ВСУ атаковал машину советника Пушилина
Автомобиль советника главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Кимаковского 31 октября подвергся атаке украинского дрона. Комментируя случившееся Первому каналу, советник Дениса Пушилина отметил, что произошло это ровно 10 лет спустя другого покушения на него
2024-11-01T13:02
2024-11-01T13:02
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Чуть больше недели назад американское издание The Washington Post опубликовало обширную статью, посвященную терактам, которые провела Служба безопасности Украины на территории России.По информации газеты, именно украинские спецслужбы стоят за терактами на территории РФ, в которых погибли журналистка Дарья Дугина, военкор Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский, экс-командир подлодки "Краснодар" Станислав Ржицкий и многие другие, в том числе и мирные жители, погибшие в результате терактов на Крымском мосту."По словам нынешних и бывших украинских и американских чиновников, в миссиях участвовали элитные группы украинских оперативников, набранные из управлений, которые были сформированы, обучены и оснащены в тесном сотрудничестве с ЦРУ. По словам чиновников, с 2015 года ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на то, чтобы превратить службы Украины, созданные в советские времена, в мощных союзников [Запада] против Москвы", - говорилось в материале издания.Один из последних терактов, спланированных киевским режимом, произошел утром 4 октября в Запорожской области. Там в результате подрыва автомобиля скончался работник ЗАЭС, бывший председатель Совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий.Другие темы: Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронт.
https://ukraina.ru/20241029/1058453907.html
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новости, россия, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, игорь кимаковский, цру, всу, сбу, теракт, покушение, атака
Новости, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Игорь Кимаковский, ЦРУ, ВСУ, СБУ, теракт, покушение, атака

Ровно 10 лет спустя: дрон ВСУ атаковал машину советника Пушилина

13:02 01.11.2024
 
© vk.com / Игорь КимаковскийИгорь Кимаковский
Игорь Кимаковский - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© vk.com / Игорь Кимаковский
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Автомобиль советника главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Кимаковского 31 октября подвергся атаке украинского дрона. Комментируя случившееся Первому каналу, советник Дениса Пушилина отметил, что произошло это ровно 10 лет спустя другого покушения на него
"Что интересно, у меня ранение было в 2014 году 13 октября, а вчера было 31 октября, но 2024 года. Ровно 10 лет, и только цифра 13 поменялась на 31", - уточнил Кимаковский.
Чуть больше недели назад американское издание The Washington Post опубликовало обширную статью, посвященную терактам, которые провела Служба безопасности Украины на территории России.
По информации газеты, именно украинские спецслужбы стоят за терактами на территории РФ, в которых погибли журналистка Дарья Дугина, военкор Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский, экс-командир подлодки "Краснодар" Станислав Ржицкий и многие другие, в том числе и мирные жители, погибшие в результате терактов на Крымском мосту.
Сергей Денисенко во время заседания Первомайского районного суда в Краснодаре. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
29 октября, 15:57
Убийцу экс-командира подлодки "Краснодар" приговорили к четверти века тюрьмыМастер спорта, экс-глава Федерации карате Украины и агент СБУ Сергей Денисенко получил 25 лет лишения свободы за убийство бывшего командира подлодки "Краснодар", на момент смерти работавшего замначальником отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона
"По словам нынешних и бывших украинских и американских чиновников, в миссиях участвовали элитные группы украинских оперативников, набранные из управлений, которые были сформированы, обучены и оснащены в тесном сотрудничестве с ЦРУ. По словам чиновников, с 2015 года ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на то, чтобы превратить службы Украины, созданные в советские времена, в мощных союзников [Запада] против Москвы", - говорилось в материале издания.
Один из последних терактов, спланированных киевским режимом, произошел утром 4 октября в Запорожской области. Там в результате подрыва автомобиля скончался работник ЗАЭС, бывший председатель Совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий.
4 октября, 11:54
ГУР Украины убило сотрудника Запорожской АЭСУтром 4 октября в результате подрыва автомобиля скончался работник ЗАЭС, бывший председатель Совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий. Информация об этом была размещена в телеграм-канале станции
Другие темы: Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронт.
 
НовостиРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинИгорь КимаковскийЦРУВСУСБУтерактпокушениеатака
 
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