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Лавров поблагодарил КНДР за позицию по украинскому конфликту

Лавров поблагодарил КНДР за позицию по украинскому конфликту - 01.11.2024 Украина.ру

Лавров поблагодарил КНДР за позицию по украинскому конфликту

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи выразил глубокую признательность корейским друзьям за принципиальную позицию по украинскому кризису

2024-11-01T12:53

2024-11-01T12:53

2024-11-01T12:53

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Он обвинил в событиях на Украине Запад, который держит курс на продвижение НАТО на восток и "на поощрение откровенно расистского режима на истребление всего русского и в сфере образования, и в сфере культуры, и даже в бытовой жизни".Министр подчеркнул, что отношения между Россией и КНДР находятся на беспрецедентно высоком уровне.В ответ глава МИД КНДР заверила, что КНДР не сомневается в победе России в конфликте на Украине и будет "твердо стоять рядом с российскими товарищами".Подробнее о конфликте - в материале Лавров рассказал, почему завершение конфликта "вничью" не устроит ни одну из сторон на сайте Украина.ру.

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новости, кндр, сергей лавров, россия, запад, мид, нато