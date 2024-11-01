Лавров поблагодарил КНДР за позицию по украинскому конфликту - 01.11.2024 Украина.ру
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Лавров поблагодарил КНДР за позицию по украинскому конфликту
Лавров поблагодарил КНДР за позицию по украинскому конфликту - 01.11.2024 Украина.ру
Лавров поблагодарил КНДР за позицию по украинскому конфликту
Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи выразил глубокую признательность корейским друзьям за принципиальную позицию по украинскому кризису
2024-11-01T12:53
2024-11-01T12:53
новости
кндр
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Он обвинил в событиях на Украине Запад, который держит курс на продвижение НАТО на восток и "на поощрение откровенно расистского режима на истребление всего русского и в сфере образования, и в сфере культуры, и даже в бытовой жизни".Министр подчеркнул, что отношения между Россией и КНДР находятся на беспрецедентно высоком уровне.В ответ глава МИД КНДР заверила, что КНДР не сомневается в победе России в конфликте на Украине и будет "твердо стоять рядом с российскими товарищами".Подробнее о конфликте - в материале Лавров рассказал, почему завершение конфликта "вничью" не устроит ни одну из сторон на сайте Украина.ру.
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новости, кндр, сергей лавров, россия, запад, мид, нато
Новости, КНДР, Сергей Лавров, Россия, Запад, МИД, НАТО

Лавров поблагодарил КНДР за позицию по украинскому конфликту

12:53 01.11.2024
 
© Григорий Сысоев
© Григорий Сысоев
Читать в
Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи выразил глубокую признательность корейским друзьям за принципиальную позицию по украинскому кризису
Он обвинил в событиях на Украине Запад, который держит курс на продвижение НАТО на восток и "на поощрение откровенно расистского режима на истребление всего русского и в сфере образования, и в сфере культуры, и даже в бытовой жизни".

"Налаженные очень тесные контакты между военными двух стран и по линии служб безопасности позволяют решать практически значимые и важные для безопасности наших и ваших граждан задач", - сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что отношения между Россией и КНДР находятся на беспрецедентно высоком уровне.
В ответ глава МИД КНДР заверила, что КНДР не сомневается в победе России в конфликте на Украине и будет "твердо стоять рядом с российскими товарищами".
Подробнее о конфликте - в материале Лавров рассказал, почему завершение конфликта "вничью" не устроит ни одну из сторон на сайте Украина.ру.
 
НовостиКНДРСергей ЛавровРоссияЗападМИДНАТО
 
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