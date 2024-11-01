Лавров поблагодарил КНДР за позицию по украинскому конфликту
© Григорий Сысоев
© Григорий Сысоев
Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи выразил глубокую признательность корейским друзьям за принципиальную позицию по украинскому кризису
Он обвинил в событиях на Украине Запад, который держит курс на продвижение НАТО на восток и "на поощрение откровенно расистского режима на истребление всего русского и в сфере образования, и в сфере культуры, и даже в бытовой жизни".
"Налаженные очень тесные контакты между военными двух стран и по линии служб безопасности позволяют решать практически значимые и важные для безопасности наших и ваших граждан задач", - сказал Лавров.
Министр подчеркнул, что отношения между Россией и КНДР находятся на беспрецедентно высоком уровне.
Подробнее о конфликте - в материале Лавров рассказал, почему завершение конфликта "вничью" не устроит ни одну из сторон на сайте Украина.ру.