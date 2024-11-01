https://ukraina.ru/20241101/1058531656.html

Прощальное видеообращение Зеленского. Главное на Украине на утро 1 ноября

Прощальное видеообращение Зеленского. Главное на Украине на утро 1 ноября - 01.11.2024 Украина.ру

Прощальное видеообращение Зеленского. Главное на Украине на утро 1 ноября

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, как Запад советовал поступить Владимиру Зеленскому накануне СВО

2024-11-01T08:23

2024-11-01T08:23

2024-11-01T08:23

эксклюзив

хроники

киев

украина

россия

владимир зеленский

владимир путин

александр лукашенко

нато

офис президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1b/1058404362_0:0:721:406_1920x0_80_0_0_eb67951839d9f30c13f05d59a67cec4a.jpg

Перед началом спецоперации США были уверены, что Украина падёт. Запад предлагал, чтобы Владимир Зеленский написал видеозавещание. Об этом в документальном фильме украинской "Телевизионной службы новостей" (ТСН) "USA-UA: Секретные файлы Белого дома" рассказал бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба."Мне послал сообщение один человек, большой друг Украины, <...> и когда я сказал, что я возвращаюсь [на Украину из-за рубежа], он говорит: "Надо, чтобы Зеленский записал видеозавещание", — вспомнил экс-министр, отметив, что на Западе считали возможной гибель президента.Ещё один герой фильма — журналист Time Саймон Шустер — биограф Зеленского, вспомнил о том, как США предупреждали Украину о проигрыше."Война приближается, и вы проиграете", - заявила, по его словам, вице-президент США Камала Харрис украинским властям перед началом СВО.Она призвала готовиться к созданию правительства в изгнании и к партизанской войне на Украине.Ранее тот же Шустер сообщал, что Зеленский в первые месяцы начала СВО прятался в бункере. Сам Шустер провёл с Зеленским год, но его никогда не пускали в бункер."Уже многие месяцы я пытаюсь исправлять редакторов и журналистов, которые путают сам бункер и комплекс зданий Офиса президента. Бункер - его часть, куда меня никогда не пускали, четко говорили: забудь. Туда иностранцев вообще не пускают. Я просил об этом, но служба охраны сказала, что это исключено", - отмечал Шустер в интервью "Украинской правде" в феврале 2024 года.При этом он указывал, что свои описания бункера строил на основании интервью с Зеленским."Люди, прочитавшие книгу, в том числе издатели, говорили мне, что жизнь в бункере настолько ярко описана, что они решили, что я там был. Конечно, приятно слышать, что читатель увидел живую картинку. Но это все основывается на моих интервью с президентом и другими людьми, которые там жили и работали. Они мне об этом подробно рассказывали, и по их словам я описывал", - признавался Шустер.В начале октября этого года бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому изданию Financial Times рассказал о том, как разговаривал с Зеленским в первые дни специальной военной операции. По его словам, с Зеленским сложно было связаться, поскольку в первые дни СВО он находился в бункере.В течение двух дней после начала спецопрации Столтенберг так и не смог связаться с Зеленским. Когда же разговор состоялся, он, по словам экс-генсека НАТО, был "довольно трудным".Причиной этого, по словам Столтенберга, был страх Зеленского, что его скоро "поймают или убьют"."Но более того, большая часть разговора была о бесполетной зоне [над Украиной]. Он Зеленский хотел бесполетную зону. А я не мог ему её предоставить", — рассказал он.Если верить экс-премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, из бункера Зеленский вышел лишь после того, как о его безопасности договорились с президентом России Владимиром Путиным."Я ему (Путину — Ред.) сказал: "Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьёте Зеленского?" Он ответил: "Я не убью Зеленского"", — заявил экс-премьер Израиля в феврале 2023.После беседы с Путиным из автомобиля Беннет позвонил Зеленскому, который на тот момент скрывался в бункере, и передал ему содержание разговора с российским президентом. Узнав об обещании Путина, Зеленский вернулся в офис и снял там видеоролик с обращением к народу и заявлением, что ничего не боится.По словам Беннета, Украина и Россия были в шаге от подписания мирного договора, но против выступила Великобритания, которую частично поддержали США.Позднее, в августе того же, 2023, года президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Диане Панченко рассказывал, что ВС РФ могли взять Киев."Вы знаете, что в течение месяца или двух в Гостомеле на окраине Киева стояли войска Российской Федерации. Вопрос был действительно нескольких дней. И если бы россияне заняли Киев, вы представляете, какая бы у вас была война. Война бы уже закончилась", - отметил Лукашенко.Также Лукашенко возмутился словами, что президент Зеленский якобы добился отвода российских войск из-под Киева."Сказка и не более того! Всё это создано СМИ и самим Зеленским, чтобы показать свой героизм. Когда не будет камер, я вам приведу один интереснейший пример. Я опять же оказался между Путиным и некоторыми силами в Киеве, которые уже согласились: "Хенде хох, мы уже не воюем" для того, чтобы выжить. У меня с Путиным был в этой связи разговор. Я говорю: "Война войной, но чтобы война закончилась, надо взять столицу". Он мне говорит: "Ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей"", - рассказал президент Белоруссии.Он напомнил о творившемся в то время в Киеве: массовой раздаче оружия всем желающим, использовании размещённых в жилых кварталах — за школами и детсадами — РСЗО."Мы не можем бить, как они — без разбора!". Т.е. он (Путин — Ред.) переживал, что вместо школы ничего не останется потому, что они (украинские военные — Ред.) прячутся за школы и за больницы. Это правда! Это было! Это и сейчас есть, где Бахмут (Артёмовск — Ред.), мы с ЧВК "Вагнер" разговаривали" <...> У меня с Путиным разговор был и он говорит: "Ну как ты будешь бить по ним, если они [прячутся] за школы и детские сады?" - подчеркнул Лукашенко.Он подчёркивал, что Зеленский не имеет никакого отношения к отходу российских войск из-под Киева."Потом российские войска ушли оттуда. Ушли! И никакой Зеленский там ничего не отражал. У него войск там фактически не было. У него не было там войск, которые могли бы защитить Киев. А те, которые были, ну, наполовину точно были не его — они не хотели погибать, они видели, что уже всё, армада идёт российская <...> И дни были сочтены. И Путин отвёл эти войска. Как же он (Зеленский — Ред.) защитил? Он что, отвёл эти (российские — Ред.) войска? Нет. Поэтому зря он себе приписывает подвиг, которого не было. Путин отвел эти войска от Киева <...>Да он (Зеленский - Ред.) сидел в погребе в это время, Диан! Зеленский твой сидел в погребе и ничего не отражал. А военные видели, чем это закончится. Там не было войск для того, чтобы защитить с севера Киев", - заявил Лукашенко.Он признал, что украинцам частично помогла погода — весенняя распутица и разлив реки Ирпень, который случился после подрыва дамбы украинскими военными."В этом отношении, естественно, была преграда. Но это только несколько дней. А дальше с Киевом было бы всё закончено. Пусть скажет [спасибо] евреям и католикам, скорее всего, которые гарантировали, если Путин не будет брать Киев, что всё будет нормально. Больше ничего в этом плане не скажу, пусть вам Путин и Зеленский расскажут. Поэтому никто там уже не защищал Киев", - отмечал Лукашенко.Уже в конце октября 2024 года президент Белоруссии снова заявил, что по сути Киев защитило вмешательство переговорщиков."Дальше же интересней. Дальше Папа Римский и весь Запад подключился, просил на моих глазах президента России: "Остановитесь, не надо". Они уже в предместье Киева были, на окраине Киева были войска. Никто их не сдержал. Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен. Все подключились и начали давить на Путина: "Давай договоримся, не будем, и так далее"", — рассказал Лукашенко, выступая 31 октября на конференции по евразийской безопасности.Президент Белоруссии напомнил, что Россия отвела войска от Киева, ещё раз поверив Западу."И какой результат? Мы видим", — подытожил Лукашенко.Всё вышеуказанное ставит крест на популярной среди украинцев версии о том, что ВСУ отстояли Киев.О том, что ждёт украинцев в наступившем месяце — в статье Дмитрия Ковалевича "Выборы у "хозяев" и усиление мобилизации. Что ожидает украинцев в ноябре".

https://ukraina.ru/20241031/1058522572.html

https://ukraina.ru/20241031/1058510784.html

https://ukraina.ru/20241031/1058500402.html

киев

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, киев, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, александр лукашенко, нато, офис президента