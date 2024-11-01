https://ukraina.ru/20241101/1058531656.html
Прощальное видеообращение Зеленского. Главное на Украине на утро 1 ноября
Прощальное видеообращение Зеленского. Главное на Украине на утро 1 ноября - 01.11.2024 Украина.ру
Прощальное видеообращение Зеленского. Главное на Украине на утро 1 ноября
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, как Запад советовал поступить Владимиру Зеленскому накануне СВО
2024-11-01T08:23
2024-11-01T08:23
2024-11-01T08:23
эксклюзив
хроники
киев
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
александр лукашенко
нато
офис президента
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1b/1058404362_0:0:721:406_1920x0_80_0_0_eb67951839d9f30c13f05d59a67cec4a.jpg
Перед началом спецоперации США были уверены, что Украина падёт. Запад предлагал, чтобы Владимир Зеленский написал видеозавещание. Об этом в документальном фильме украинской "Телевизионной службы новостей" (ТСН) "USA-UA: Секретные файлы Белого дома" рассказал бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба."Мне послал сообщение один человек, большой друг Украины, <...> и когда я сказал, что я возвращаюсь [на Украину из-за рубежа], он говорит: "Надо, чтобы Зеленский записал видеозавещание", — вспомнил экс-министр, отметив, что на Западе считали возможной гибель президента.Ещё один герой фильма — журналист Time Саймон Шустер — биограф Зеленского, вспомнил о том, как США предупреждали Украину о проигрыше."Война приближается, и вы проиграете", - заявила, по его словам, вице-президент США Камала Харрис украинским властям перед началом СВО.Она призвала готовиться к созданию правительства в изгнании и к партизанской войне на Украине.Ранее тот же Шустер сообщал, что Зеленский в первые месяцы начала СВО прятался в бункере. Сам Шустер провёл с Зеленским год, но его никогда не пускали в бункер."Уже многие месяцы я пытаюсь исправлять редакторов и журналистов, которые путают сам бункер и комплекс зданий Офиса президента. Бункер - его часть, куда меня никогда не пускали, четко говорили: забудь. Туда иностранцев вообще не пускают. Я просил об этом, но служба охраны сказала, что это исключено", - отмечал Шустер в интервью "Украинской правде" в феврале 2024 года.При этом он указывал, что свои описания бункера строил на основании интервью с Зеленским."Люди, прочитавшие книгу, в том числе издатели, говорили мне, что жизнь в бункере настолько ярко описана, что они решили, что я там был. Конечно, приятно слышать, что читатель увидел живую картинку. Но это все основывается на моих интервью с президентом и другими людьми, которые там жили и работали. Они мне об этом подробно рассказывали, и по их словам я описывал", - признавался Шустер.В начале октября этого года бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому изданию Financial Times рассказал о том, как разговаривал с Зеленским в первые дни специальной военной операции. По его словам, с Зеленским сложно было связаться, поскольку в первые дни СВО он находился в бункере.В течение двух дней после начала спецопрации Столтенберг так и не смог связаться с Зеленским. Когда же разговор состоялся, он, по словам экс-генсека НАТО, был "довольно трудным".Причиной этого, по словам Столтенберга, был страх Зеленского, что его скоро "поймают или убьют"."Но более того, большая часть разговора была о бесполетной зоне [над Украиной]. Он Зеленский хотел бесполетную зону. А я не мог ему её предоставить", — рассказал он.Если верить экс-премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, из бункера Зеленский вышел лишь после того, как о его безопасности договорились с президентом России Владимиром Путиным."Я ему (Путину — Ред.) сказал: "Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьёте Зеленского?" Он ответил: "Я не убью Зеленского"", — заявил экс-премьер Израиля в феврале 2023.После беседы с Путиным из автомобиля Беннет позвонил Зеленскому, который на тот момент скрывался в бункере, и передал ему содержание разговора с российским президентом. Узнав об обещании Путина, Зеленский вернулся в офис и снял там видеоролик с обращением к народу и заявлением, что ничего не боится.По словам Беннета, Украина и Россия были в шаге от подписания мирного договора, но против выступила Великобритания, которую частично поддержали США.Позднее, в августе того же, 2023, года президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Диане Панченко рассказывал, что ВС РФ могли взять Киев."Вы знаете, что в течение месяца или двух в Гостомеле на окраине Киева стояли войска Российской Федерации. Вопрос был действительно нескольких дней. И если бы россияне заняли Киев, вы представляете, какая бы у вас была война. Война бы уже закончилась", - отметил Лукашенко.Также Лукашенко возмутился словами, что президент Зеленский якобы добился отвода российских войск из-под Киева."Сказка и не более того! Всё это создано СМИ и самим Зеленским, чтобы показать свой героизм. Когда не будет камер, я вам приведу один интереснейший пример. Я опять же оказался между Путиным и некоторыми силами в Киеве, которые уже согласились: "Хенде хох, мы уже не воюем" для того, чтобы выжить. У меня с Путиным был в этой связи разговор. Я говорю: "Война войной, но чтобы война закончилась, надо взять столицу". Он мне говорит: "Ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей"", - рассказал президент Белоруссии.Он напомнил о творившемся в то время в Киеве: массовой раздаче оружия всем желающим, использовании размещённых в жилых кварталах — за школами и детсадами — РСЗО."Мы не можем бить, как они — без разбора!". Т.е. он (Путин — Ред.) переживал, что вместо школы ничего не останется потому, что они (украинские военные — Ред.) прячутся за школы и за больницы. Это правда! Это было! Это и сейчас есть, где Бахмут (Артёмовск — Ред.), мы с ЧВК "Вагнер" разговаривали" <...> У меня с Путиным разговор был и он говорит: "Ну как ты будешь бить по ним, если они [прячутся] за школы и детские сады?" - подчеркнул Лукашенко.Он подчёркивал, что Зеленский не имеет никакого отношения к отходу российских войск из-под Киева."Потом российские войска ушли оттуда. Ушли! И никакой Зеленский там ничего не отражал. У него войск там фактически не было. У него не было там войск, которые могли бы защитить Киев. А те, которые были, ну, наполовину точно были не его — они не хотели погибать, они видели, что уже всё, армада идёт российская <...> И дни были сочтены. И Путин отвёл эти войска. Как же он (Зеленский — Ред.) защитил? Он что, отвёл эти (российские — Ред.) войска? Нет. Поэтому зря он себе приписывает подвиг, которого не было. Путин отвел эти войска от Киева <...>Да он (Зеленский - Ред.) сидел в погребе в это время, Диан! Зеленский твой сидел в погребе и ничего не отражал. А военные видели, чем это закончится. Там не было войск для того, чтобы защитить с севера Киев", - заявил Лукашенко.Он признал, что украинцам частично помогла погода — весенняя распутица и разлив реки Ирпень, который случился после подрыва дамбы украинскими военными."В этом отношении, естественно, была преграда. Но это только несколько дней. А дальше с Киевом было бы всё закончено. Пусть скажет [спасибо] евреям и католикам, скорее всего, которые гарантировали, если Путин не будет брать Киев, что всё будет нормально. Больше ничего в этом плане не скажу, пусть вам Путин и Зеленский расскажут. Поэтому никто там уже не защищал Киев", - отмечал Лукашенко.Уже в конце октября 2024 года президент Белоруссии снова заявил, что по сути Киев защитило вмешательство переговорщиков."Дальше же интересней. Дальше Папа Римский и весь Запад подключился, просил на моих глазах президента России: "Остановитесь, не надо". Они уже в предместье Киева были, на окраине Киева были войска. Никто их не сдержал. Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен. Все подключились и начали давить на Путина: "Давай договоримся, не будем, и так далее"", — рассказал Лукашенко, выступая 31 октября на конференции по евразийской безопасности.Президент Белоруссии напомнил, что Россия отвела войска от Киева, ещё раз поверив Западу."И какой результат? Мы видим", — подытожил Лукашенко.Всё вышеуказанное ставит крест на популярной среди украинцев версии о том, что ВСУ отстояли Киев.О том, что ждёт украинцев в наступившем месяце — в статье Дмитрия Ковалевича "Выборы у "хозяев" и усиление мобилизации. Что ожидает украинцев в ноябре".
https://ukraina.ru/20241031/1058522572.html
https://ukraina.ru/20241031/1058510784.html
https://ukraina.ru/20241031/1058500402.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, киев, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, александр лукашенко, нато, офис президента
Перед началом спецоперации США были уверены, что Украина падёт. Запад предлагал, чтобы Владимир Зеленский
написал видеозавещание. Об этом в документальном фильме украинской "Телевизионной службы новостей" (ТСН) "USA-UA: Секретные файлы Белого дома
" рассказал бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
.
"Мне послал сообщение один человек, большой друг Украины, <...> и когда я сказал, что я возвращаюсь [на Украину из-за рубежа], он говорит: "Надо, чтобы Зеленский записал видеозавещание", — вспомнил экс-министр, отметив, что на Западе считали возможной гибель президента.
Ещё один герой фильма — журналист Time Саймон Шустер — биограф Зеленского, вспомнил о том, как США предупреждали Украину о проигрыше.
"Война приближается, и вы проиграете
", - заявила, по его словам, вице-президент США Камала Харрис
украинским властям перед началом СВО.
Она призвала готовиться к созданию правительства в изгнании и к партизанской войне на Украине.
Ранее тот же Шустер сообщал, что Зеленский в первые месяцы начала СВО прятался в бункере. Сам Шустер провёл с Зеленским год, но его никогда не пускали в бункер.
"Уже многие месяцы я пытаюсь исправлять редакторов и журналистов, которые путают сам бункер и комплекс зданий Офиса президента. Бункер - его часть, куда меня никогда не пускали, четко говорили: забудь. Туда иностранцев вообще не пускают. Я просил об этом, но служба охраны сказала, что это исключено
", - отмечал Шустер в интервью "Украинской правде
" в феврале 2024 года.
При этом он указывал, что свои описания бункера строил на основании интервью с Зеленским.
"Люди, прочитавшие книгу, в том числе издатели, говорили мне, что жизнь в бункере настолько ярко описана, что они решили, что я там был. Конечно, приятно слышать, что читатель увидел живую картинку. Но это все основывается на моих интервью с президентом и другими людьми, которые там жили и работали. Они мне об этом подробно рассказывали, и по их словам я описывал", - признавался Шустер.
В начале октября этого года бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
в интервью британскому изданию Financial Times
рассказал о том, как разговаривал с Зеленским в первые дни специальной военной операции. По его словам, с Зеленским сложно было связаться, поскольку в первые дни СВО он находился в бункере.
В течение двух дней после начала спецопрации Столтенберг так и не смог связаться с Зеленским. Когда же разговор состоялся, он, по словам экс-генсека НАТО, был "довольно трудным".
Причиной этого, по словам Столтенберга, был страх Зеленского, что его скоро "поймают или убьют".
"Но более того, большая часть разговора была о бесполетной зоне [над Украиной]. Он Зеленский хотел бесполетную зону. А я не мог ему её предоставить", — рассказал он.
Если верить экс-премьер-министру Израиля Нафтали Беннету
, из бункера Зеленский вышел лишь после того, как о его безопасности договорились с президентом России Владимиром Путиным
.
"Я ему (Путину — Ред.) сказал: "Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьёте Зеленского?" Он ответил: "Я не убью Зеленского"
", — заявил
экс-премьер Израиля в феврале 2023.
После беседы с Путиным из автомобиля Беннет позвонил Зеленскому, который на тот момент скрывался в бункере, и передал ему содержание разговора с российским президентом. Узнав об обещании Путина, Зеленский вернулся в офис и снял там видеоролик с обращением к народу и заявлением, что ничего не боится.
По словам Беннета, Украина и Россия были в шаге от подписания мирного договора, но против выступила Великобритания, которую частично поддержали США.
Позднее, в августе того же, 2023, года президент Белоруссии Александр Лукашенко
в интервью Диане Панченко
рассказывал, что ВС РФ могли взять Киев.
"Вы знаете, что в течение месяца или двух в Гостомеле на окраине Киева стояли войска Российской Федерации. Вопрос был действительно нескольких дней. И если бы россияне заняли Киев, вы представляете, какая бы у вас была война. Война бы уже закончилась", - отметил Лукашенко.
Также Лукашенко возмутился словами, что президент Зеленский якобы добился отвода российских войск из-под Киева.
"Сказка и не более того! Всё это создано СМИ и самим Зеленским, чтобы показать свой героизм. Когда не будет камер, я вам приведу один интереснейший пример. Я опять же оказался между Путиным и некоторыми силами в Киеве, которые уже согласились: "Хенде хох, мы уже не воюем" для того, чтобы выжить. У меня с Путиным был в этой связи разговор. Я говорю: "Война войной, но чтобы война закончилась, надо взять столицу". Он мне говорит: "Ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей"", - рассказал президент Белоруссии.
Он напомнил о творившемся в то время в Киеве: массовой раздаче оружия всем желающим, использовании размещённых в жилых кварталах — за школами и детсадами — РСЗО.
"Мы не можем бить, как они — без разбора!". Т.е. он (Путин — Ред.) переживал, что вместо школы ничего не останется потому, что они (украинские военные — Ред.) прячутся за школы и за больницы. Это правда! Это было! Это и сейчас есть, где Бахмут (Артёмовск — Ред.), мы с ЧВК "Вагнер" разговаривали" <...> У меня с Путиным разговор был и он говорит: "Ну как ты будешь бить по ним, если они [прячутся] за школы и детские сады?" - подчеркнул Лукашенко.
Он подчёркивал, что Зеленский не имеет никакого отношения к отходу российских войск из-под Киева.
"Потом российские войска ушли оттуда. Ушли! И никакой Зеленский там ничего не отражал. У него войск там фактически не было. У него не было там войск, которые могли бы защитить Киев. А те, которые были, ну, наполовину точно были не его — они не хотели погибать, они видели, что уже всё, армада идёт российская <...> И дни были сочтены. И Путин отвёл эти войска. Как же он (Зеленский — Ред.) защитил? Он что, отвёл эти (российские — Ред.) войска? Нет. Поэтому зря он себе приписывает подвиг, которого не было. Путин отвел эти войска от Киева <...>Да он (Зеленский - Ред.) сидел в погребе в это время, Диан! Зеленский твой сидел в погребе и ничего не отражал. А военные видели, чем это закончится. Там не было войск для того, чтобы защитить с севера Киев", - заявил Лукашенко.
Он признал, что украинцам частично помогла погода — весенняя распутица и разлив реки Ирпень, который случился после подрыва дамбы украинскими военными.
"В этом отношении, естественно, была преграда. Но это только несколько дней. А дальше с Киевом было бы всё закончено. Пусть скажет [спасибо] евреям и католикам, скорее всего, которые гарантировали, если Путин не будет брать Киев, что всё будет нормально. Больше ничего в этом плане не скажу, пусть вам Путин и Зеленский расскажут. Поэтому никто там уже не защищал Киев", - отмечал Лукашенко.
Уже в конце октября 2024 года президент Белоруссии снова заявил
, что по сути Киев защитило вмешательство переговорщиков.
"Дальше же интересней. Дальше Папа Римский и весь Запад подключился, просил на моих глазах президента России: "Остановитесь, не надо". Они уже в предместье Киева были, на окраине Киева были войска. Никто их не сдержал. Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен. Все подключились и начали давить на Путина: "Давай договоримся, не будем, и так далее"", — рассказал Лукашенко, выступая 31 октября на конференции по евразийской безопасности.
Президент Белоруссии напомнил, что Россия отвела войска от Киева, ещё раз поверив Западу.
"И какой результат? Мы видим", — подытожил Лукашенко.
Всё вышеуказанное ставит крест на популярной среди украинцев версии о том, что ВСУ отстояли Киев.
О том, что ждёт украинцев в наступившем месяце — в статье Дмитрия Ковалевича "Выборы у "хозяев" и усиление мобилизации. Что ожидает украинцев в ноябре".