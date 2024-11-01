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Песков объяснил заявления Трампа об уничтожении "СП" предвыборной горячкой
Песков объяснил заявления Трампа об уничтожении "СП" предвыборной горячкой - 01.11.2024 Украина.ру
Песков объяснил заявления Трампа об уничтожении "СП" предвыборной горячкой
Новые заявления экс-президента США Дональда Трампа, в том числе по "Северному потоку", сделаны в горячке предвыборной гонки. На это указал 1 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2024-11-01T13:48
2024-11-01T13:48
2024-11-01T13:52
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"Наверное, в горячке этой предвыборной гонки мы слышим те заявления, о которых упомянули. Тут трудно разобраться, может, есть смысл вам адресовать вопрос в предвыборный штаб этого кандидата", - предложил Песков.Он напомнил, что газопровод "Северный поток 2" был достроен, а его уцелевшая нитка в любой момент готова к запуску.Ранее Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что именно он "уничтожил" "Северный поток 2", крупнейший газопровод, который ведет из России в Германию.Выборы президента США состоятся 5 ноября.Подробнее о заявлениях Трампа - в материале "Больные": Трамп высказался о тех, кто считает его "другом России" на сайте Украина.ру.
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новости, дональд трамп, сша, дмитрий песков, россия, кремль, такер карлсон, северный поток
Новости, Дональд Трамп, США, Дмитрий Песков, Россия, Кремль, Такер Карлсон, Северный поток
Песков объяснил заявления Трампа об уничтожении "СП" предвыборной горячкой
13:48 01.11.2024 (обновлено: 13:52 01.11.2024)
Новые заявления экс-президента США Дональда Трампа, в том числе по "Северному потоку", сделаны в горячке предвыборной гонки. На это указал 1 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Наверное, в горячке этой предвыборной гонки мы слышим те заявления, о которых упомянули. Тут трудно разобраться, может, есть смысл вам адресовать вопрос в предвыборный штаб этого кандидата", - предложил Песков.
Он напомнил, что газопровод "Северный поток 2" был достроен, а его уцелевшая нитка в любой момент готова к запуску.
"Поэтому здесь очень трудно предположить, что имел в виду господин Трамп", - сказал официальный представитель Кремля.
Ранее Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону
заявил, что именно он "уничтожил" "Северный поток 2", крупнейший газопровод, который ведет из России в Германию
.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.