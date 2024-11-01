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Песков объяснил заявления Трампа об уничтожении "СП" предвыборной горячкой

Песков объяснил заявления Трампа об уничтожении "СП" предвыборной горячкой - 01.11.2024 Украина.ру

Песков объяснил заявления Трампа об уничтожении "СП" предвыборной горячкой

Новые заявления экс-президента США Дональда Трампа, в том числе по "Северному потоку", сделаны в горячке предвыборной гонки. На это указал 1 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2024-11-01T13:48

2024-11-01T13:48

2024-11-01T13:52

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"Наверное, в горячке этой предвыборной гонки мы слышим те заявления, о которых упомянули. Тут трудно разобраться, может, есть смысл вам адресовать вопрос в предвыборный штаб этого кандидата", - предложил Песков.Он напомнил, что газопровод "Северный поток 2" был достроен, а его уцелевшая нитка в любой момент готова к запуску.Ранее Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что именно он "уничтожил" "Северный поток 2", крупнейший газопровод, который ведет из России в Германию.Выборы президента США состоятся 5 ноября.Подробнее о заявлениях Трампа - в материале "Больные": Трамп высказался о тех, кто считает его "другом России" на сайте Украина.ру.

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новости, дональд трамп, сша, дмитрий песков, россия, кремль, такер карлсон, северный поток