Пока до нового года: суд арестовал топ-менеджера швейной фабрики по делу "Военторга" - 01.11.2024 Украина.ру
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Пока до нового года: суд арестовал топ-менеджера швейной фабрики по делу "Военторга"
Пока до нового года: суд арестовал топ-менеджера швейной фабрики по делу "Военторга" - 01.11.2024 Украина.ру
Пока до нового года: суд арестовал топ-менеджера швейной фабрики по делу "Военторга"
Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики "Русь" Дмитрия Громова. Ему вменяют мошенничество в особо крупных размерах в рамках уголовного о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России
2024-11-01T16:33
2024-11-01T16:33
новости
россия
минобороны
следственный комитет
сизо
арест
мошенничество
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Следствие установило, что АО Дзержинская швейная фабрика "Русь" при исполнении госконтрактов завышало стоимость товаров, поставляемых Министерству обороны РФ, тем самым, причинив ущерб в особо крупном размере. Также известно, что заказчиками фабрики являются не только Минобороны, но также МВД, ФТС, ФСИН, МЧС и ФМС России.Ранее суд арестовал руководителя "Военторга" Владимира Павлова и трех других фигурантов дела - Тимура Исакова, Дмитрия Комлева и Сергея Тетруашвили. Им также предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах.Ранее произошла целая серия задержаний по делу о хищении в рамках государственного оборонного заказа. В частности, на днях в отношении бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. По информации следствия, он получил взятку в 10 миллионов рублей в рамках контракта по ремонту и техобслуживанию военной автотехники.Чуть раньше был задержан гендиректор ООО "Ленбытхим" Денис Михайлов. Следствие установило, что при исполнении государственных контрактов, заключенных на сумму свыше 115 миллионов рублей с АО "Военторг" он умышленного завысил цены таким образом получив "навар" в несколько десятков миллионов рублей.В начале октября в розыск был объявлен бывший начальник филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергей Сухов, его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО "Специальные технологии строительства" Павел Кравченко.По информации следствия, в 2022 году, выполняя государственный контракт на сумму свыше 190 миллионов рублей в рамках оборонного заказа по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми, они похитили более 35 миллионов рублей и разделили их между собой.Еще раньше арестовали директора "Княгинской швейной фабрики" Александра Свистунова. Его подозревают в даче взятки в виде четырех миллионов бывшему начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику. Таким образом предприниматель "выиграл" контракт на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации на общую сумму более 574 миллионов рублей.В получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями ранее также обвинили бывших сотрудников "Военно-строительной компании":Они были ответственны за приемку работ в рамках строительства многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова.Обвинения во взятках предъявили и начальнику 4924 военного представительства Минобороны России Ивану Популовскому и его подчиненному Григорию Зорину. По информации следствия, они нажились примерно на 11 миллионов рублей при заключении контрактов на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны РФ.Еще раньше Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия о продлении ареста предпринимателю Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову.Следователь запросил продление ареста взяткодателю ИвановаРезонанс также получила история о некачественных сухпайках для Армии России с участием бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова.Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армииВ сентябре Главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело в отношении задержанного заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова.СК России возбудил уголовное дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округомБывшего заместителя министра обороны России Павла Попова поместили в следственный изолятор, а на его имущество был наложен арест.До этого было Арестовано имущество бывшего замминистра обороны России ПоповаПодробности в материале автора издания Украина.ру Павел Котов в публикации Аресты в Минобороны РФ: взятки, мошенничество и большой ущерб государству
https://ukraina.ru/20240918/1057526218.html
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новости, россия, минобороны, следственный комитет, сизо, арест, мошенничество
Новости, Россия, Минобороны, Следственный комитет, СИЗО, арест, мошенничество

Пока до нового года: суд арестовал топ-менеджера швейной фабрики по делу "Военторга"

16:33 01.11.2024
 
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Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики "Русь" Дмитрия Громова. Ему вменяют мошенничество в особо крупных размерах в рамках уголовного о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России

"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики "Русь" - Громова Дмитрия Владимировича. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 30 декабря 2024 года", - отметили в пресс-службе суда, уточнив, что Громову грозит до 10-ти лет лишения свободы.

Следствие установило, что АО Дзержинская швейная фабрика "Русь" при исполнении госконтрактов завышало стоимость товаров, поставляемых Министерству обороны РФ, тем самым, причинив ущерб в особо крупном размере. Также известно, что заказчиками фабрики являются не только Минобороны, но также МВД, ФТС, ФСИН, МЧС и ФМС России.
Ранее суд арестовал руководителя "Военторга" Владимира Павлова и трех других фигурантов дела - Тимура Исакова, Дмитрия Комлева и Сергея Тетруашвили. Им также предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах.
Ранее произошла целая серия задержаний по делу о хищении в рамках государственного оборонного заказа. В частности, на днях в отношении бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. По информации следствия, он получил взятку в 10 миллионов рублей в рамках контракта по ремонту и техобслуживанию военной автотехники.
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Чуть раньше был задержан гендиректор ООО "Ленбытхим" Денис Михайлов. Следствие установило, что при исполнении государственных контрактов, заключенных на сумму свыше 115 миллионов рублей с АО "Военторг" он умышленного завысил цены таким образом получив "навар" в несколько десятков миллионов рублей.
В начале октября в розыск был объявлен бывший начальник филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергей Сухов, его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО "Специальные технологии строительства" Павел Кравченко.
По информации следствия, в 2022 году, выполняя государственный контракт на сумму свыше 190 миллионов рублей в рамках оборонного заказа по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми, они похитили более 35 миллионов рублей и разделили их между собой.
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3 октября, 12:53
Руководство филиала Военно-строительной компании похитило миллионы, выделенные на гособоронзаказ - СК Заместитель начальника филиала Военно-строительной компании объявлен в розыск по делу о хищении средств, выделенных на гособоронзаказ, сообщили 3 октября в телеграм-канале Следственного комитета РФ
Еще раньше арестовали директора "Княгинской швейной фабрики" Александра Свистунова. Его подозревают в даче взятки в виде четырех миллионов бывшему начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику. Таким образом предприниматель "выиграл" контракт на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации на общую сумму более 574 миллионов рублей.
Фото: телеграм-канал BAZA, директор Княгинской швейной фабрики.
30 октября, 14:09
СК арестовал имущество обвиняемого по делу о взятке при исполнении гособоронзаказа Наложен арест на имущество гендиректора АО "Княгинская швейная фабрика" Александра Свистунова, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере при исполнении государственного контракта с Минобороны России
В получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями ранее также обвинили бывших сотрудников "Военно-строительной компании":
  • руководителя департамента строительства Сергея Горского,
  • руководителя строительного управления по Западному военному округу Максима Головкова,
  • руководителя проекта строительного управления по Западному военному округу Дмитрия Сюртукова.
Они были ответственны за приемку работ в рамках строительства многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова.
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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Следком арестовал имущество руководства военно-строительной компании за взятки при выполнении госзаказа В рамках расследования уголовного дела о получении взятки при исполнении государственного оборонного заказа наложен арест на имущество обвиняемого менеджера ППК "Военно-строительная компания". Об этом сообщает Следственный комитет России
Обвинения во взятках предъявили и начальнику 4924 военного представительства Минобороны России Ивану Популовскому и его подчиненному Григорию Зорину. По информации следствия, они нажились примерно на 11 миллионов рублей при заключении контрактов на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны РФ.
16 сентября, 13:33
Офицеры военного представительства Минобороны РФ признались во взятках и хищениях Офицеры военного представительства Минобороны России подозреваются в получении взяток в особо крупном размере и уже признали свою вину. Об этом сообщает Следственный комитет России
Еще раньше Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия о продлении ареста предпринимателю Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову.
Следователь запросил продление ареста взяткодателю Иванова
Резонанс также получила история о некачественных сухпайках для Армии России с участием бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова.
Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии
В сентябре Главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело в отношении задержанного заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова.
СК России возбудил уголовное дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом
Бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова поместили в следственный изолятор, а на его имущество был наложен арест.
До этого было Арестовано имущество бывшего замминистра обороны России Попова
Подробности в материале автора издания Украина.ру Павел Котов в публикации Аресты в Минобороны РФ: взятки, мошенничество и большой ущерб государству
 
НовостиРоссияМинобороныСледственный комитетСИЗОарестмошенничество
 
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