https://ukraina.ru/20241101/1058554300.html

Ладакх – не наш, но мирный. Геополитический нейтралитет в пользу БРИКС и России

Ладакх – не наш, но мирный. Геополитический нейтралитет в пользу БРИКС и России - 01.11.2024 Украина.ру

Ладакх – не наш, но мирный. Геополитический нейтралитет в пользу БРИКС и России

К началу ноября 2024 года свершилось то, на что очень рассчитывали в Москве и о чем и слышать не хотели на коллективном Западе (в Вашингтоне, Лондоне, Берлине, Париже и т. д.) -- Индия и Китай идут к миру в Западных Гималаях.

2024-11-01T15:24

2024-11-01T15:24

2024-11-01T15:25

китай

индия

россия

генри киссинджер

си цзиньпин

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оон

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Точнее -- завершают отвод войск из спорных районов Депсанг и Демчок на границе двух стран в Восточном Ладакхе (Ладакх, — историческая и географическая область в Индии, с 2019 года является союзной территорией, отделенной от бывшего штата Джамму и Кашмир). Оттуда, где еще в 2020 году вспыхнули настоящие боестолкновения, в результате которых погибли 20 индийских солдат и несколько (по некоторым данным, 4 человека) китайских.Территориальный спор касается принадлежности почти 60 тыс. квадратных километров в северо-восточном индийском штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Но дело не в размерах, а в принципе – никто из двух крупнейших стран Евразии не хочет уступать ни пяди земли, которую считает своей.Но теперь, по данным газеты The Indian Express, военнослужащие двух стран уже закончили демонтаж временных сооружений в указанных районах и ведут проверку ликвидации этих объектов противоположной стороной с помощью беспилотников. Войска Индии и Китая поэтапно отводится на тыловые позиции в Восточном Ладакхе, которые они занимали до вооруженного конфликта в мае 2020 года, и скоро возобновят скоординированное патрулирование в районах отвода войск, которое не проводилось последние четыре года.А самое главное в этом событии то, что случилось оно после того, как о нем на саммите стран БРИКС в Казани договорились председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, которые в столице Татарстана не просто встретились, а провели официальные переговоры впервые за последние 5 лет. Более того, оба подчеркнули важность этих переговоров. Лидер КНР призвал индийского коллегу "сохранять здравое стратегическое восприятие друг друга и найти правильный путь для больших стран-соседей жить в гармонии и развиваться бок о бок". А значит, по словам товарища Си, Китай и Индия должны строить свои отношения как партнеры, а не как соперники.В ответ Нарендра Моди перед отлетом из Казани написал в соцсети Х, что "отношения между Индией и Китаем важны для народов обеих стран, а также для регионального и глобального мира и стабильности".И в мире, движущемся сегодня от монополярности во главе с одним гегемоном – США к многополярности, когда бал правит равноправие, постепенно укрепляются и играют главенствующую роль новые геополитические реалии.Во-первых, сбывается еще один самый страшный сон, который переходит от одной американской администрации к другой и будоражит умы вашингтонских чиновников самого разного уровня.Сначала говорили о том, самое страшное, что снится президенту США Бараку Обаме, -- это Китай, принявший ислам. При этом президенте США объявили своим самым главным врагом международный исламский терроризм.При президента Дональде Трампе и Джо Байдене пугались во сне до бреда наяву сближением России и Китая, понимая, что если в военно-политическом союзе объединятся самая мощная ядерная держава и самый мощный экономический потенциал, то мировому гегемонизму США – точно кирдык (или как там окончательный капец звучит по-китайски).И вот теперь США, а за ними и весь коллективный Запад возвращаются к предупредительным сновидениям год назад ушедшего в лучший из миров экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который видел главную и непреходящую угрозу США в замирении и сотрудничестве Китая и Индии, неподконтрольных Америке и вообще Западу.Две мощнейшие в экономическом плане страны мира, в которых живет почти половина населения планеты и которые сами решают свои проблемы, -- это вам не фунт изюма, отжатый у турецких или ближневосточных барыг на рынке при помощи авианосцев. Если Пекин и Нью-Дели начнут решать свои проблемы без оглядки на Вашингтон, то, спрашивается, зачем же он (Вашингтон) тогда нужен китайцам и индусам. А, разумеется, нужен, он как зайцу стоп-сигнал, и россиянам. Поэтому поддерживать межгосударственные противоречия между этим странами – вот, по Киссинджеру, одна из главных задач стран Запада и любой администрации в США на все времена.И потому, во-вторых, с урегулированием китайско-индийских отношений и при сохранении американо-российского противостояния и противоборства в геометрической прогрессии возрастает роль того, что агентство Bloomberg уже назвало "геополитическим нейтралитетом", при котором многим странам мира становится выгодным "не выбирать чью-либо сторону".Геополитический нейтралитет – это наследник так называемого Движения неприсоединения, которое возникло в 1961 году на Белградской конференции и объединило 120 государств планеты. То есть уже тогда составило то, что сегодня называется "мировым большинством", которое как до распада СССР и соцлагеря не хотело присоединяться ни к НАТО, ни к Организации Варшавского договора, так и сейчас, когда одна холодная война закончилась, но маячит вторая, выжидает. Не желая принимать чью-либо сторону в схватке Вашингтона, Москвы и лавирующего между ними Пекина.Для стран мирового большинства это выгодно со всех точек зрения. Но в первую очередь экономически ими движет желание получать свои ништячки с двух сторон. Как пишет Bloomberg, "помимо возглавляемого США западного блока и еще одного, в котором доминируют Россия и Китай, в отдельную группу "новых нейтралов" выбилось около 101 государства. Члены этой неформальной группы делают ставку на то, что смогут привлечь инвестиции с обеих сторон и получить экономическую выгоду, если не будут выбирать чью-либо сторону".В-третьих, очевидно, что геополитический нейтралитет объективно выгоден России. С его помощью она может урегулировать отношения между Китаем и Индией. А также подточить и свести на нет, в ранг обычных партнеров, могущество Запада. Потому-то Россия и возглавила сегодня борьбу за многополярный мир без гегемонизма и превосходства запада и его "золотого миллиарда".И когда лидеры Китая и Индии Си и Моди встретились и провели переговоры в Казани по мирному урегулированию своих территориальных споров, то все объективные наблюдатели провозгласили это "победой Владимира Путина".Москва сознательно шла к этому, накануне саммита многократно призывая Дели и Пекин урегулировать двусторонние проблемы без вмешательства внешних сил. И России удалось это сделать. Гонконгская газета South China Morning Post в связи с этим вещала: "КНР и Индия наконец образумились и договорились покончить с продолжавшимися четыре года столкновениями на границе. По меньшей мере — сейчас. Однако выбор времени для этой разрядки, которая произошла во время проводимого Россией мероприятия накануне предстоящих на следующей неделе президентских выборов в США, весьма любопытен".Очень даже любопытен: ибо не Вашингтон все улаживает, а Москва.Вот получается также, что именно Россия нашла такой механизм, который помогает сглаживать и урегулировать противоречия на новых принципах межгосударственного общения. Это БРИКС. Впервые идею объединения усилий России, Индии и Китая против западного давления в 1998 году выдвинул тогдашний российский премьер Евгений Примаков. Потом, в 2001 году, стараниями британского аналитика Джима О’Нила впервые появилось сокращение БРИКС (BRICS) -- в аналитической записке банка "Goldman Sachs" Building Better Global Economic BRICs (Строим лучшую мировую экономику).В 2003 году появился формат РИК – Россия Индия Китай, а через три года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая появилась и организация БРИКС. В 2010 году к ней присоединилась Южно-Африканская Республика (ЮАР). В прошлом году в БРИКС вошли Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и застывшая на пороге полноценного членства Саудовская Аравия, и в Казани состоялся уже XVI по счету саммит организации. Он и принес замирение-сближение Индии и Китая, что стало едва ли не главной сенсацией саммита в Казани.Директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник по этому поводу сказал четко: "Напряженность между двумя крупнейшими по населению государствами мира, которые вели несколько войн за свои спорные сопредельные территории, не позволяла странам Юга выступить единым фронтом. Однако ослабление напряженности в отношениях между Индией и Китаем открывает путь к новому объединенному глобальному большинству".Более того, БРИКС – это в первую очередь территория экономического сотрудничества. Но в Казани она сделала шаг к тому, чтобы урегулировать и быть гарантом решения чисто политических и геополитических проблем. Это новое и главное в деятельности и характере организации.Российская газета "КоммерсантЪ" цитирует известного индийского эксперта, члена консультативного совета Центра геоэкономики Глобального Юга Атула Аниджи, который об этом сказал: "Невозможно не обращать внимания на такие вещи, как пограничные трения между Индией и Китаем — двумя странами, которые являются ключевыми игроками БРИКС. Аналогичным образом, несмотря на недавнее потепление в отношениях, Иран и Саудовская Аравия ведут "заочную" войну в Йемене. На Африканском континенте отношения между Египтом и Эфиопией — двумя новыми государствами-членами — напряжены из-за грандиозной плотины на Ниле. Из этого следует только один вывод: БРИКС нуждается во внутреннем механизме, который будет устранять напряженность между странами-членами".То есть индус прямо поставил задачу, которая логично вытекает из всей истории БРИКС -- для успешного развития этой организации ей нужно найти механизм снижения геополитической напряженности как между странами-членами, так и в прилегающих регионах.А напряженность есть. Как в самой БРИКС (уже обозначенные и всем известные Индия – Китай, Иран – Саудовская Аравия, Египет – Эфиопия), так и по ее границам: Бразилия и слышать пока не хочет о членстве в организации Венесуэлы. Иран конфликтует с Ираком и Турцией. Индия имеет непреходящие "терки" с Пакистаном. Соседи по югу Африки опасаются чрезмерного усиления ЮАР, с которой в регионе мало кто может сравниться экономически, на Китай точат зубы не только Тайвань, но и Южная Корея, Япония и даже Филиппины. Ну а коллективный Запад уже Украину натравил на Россию и готов вообще поджечь российскую границу по всему ее периметру.Много "черных кошек" бегают и между соседями 13 государств, которые стали партнерами БРИКС. А это Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.Перед стартом саммита в Казани в интервью ТАСС президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд прогнозировала: "БРИКС может поучаствовать в урегулировании крупных конфликтов, это объединение уже доказало свою способность преодолевать трудные вызовы".И не зря генсек ООН Антониу Гутерриш приезжал на саммит БРИКС в Казань. Он не может не понимать, что в Татарстане рождается (родился?) прообраз главного конкурента его "хозяйству".ООН сегодня все реже и реже справляется с ролью гаранта стабильности и безопасности в международных потенциальных горячих точках. ООН заточена под мир, в котором триггером является противостояние политическое и экономическое, глобально "подкармливаемое" Западом и США в своих интересах. А БРИКС формируется на новых основах единой и неделимой безопасности, демократии, равноправия и справедливости, а значит, при непротивлении сторон может быть новым гарантом. И развития, и стабильности, и мира.Мирный Ладакх на границе Индии и Китая – тому свидетельство. И России, БРИКС, всем остальным странам это выгодно. Потому что исчезает один погонщик-гегемон, а пример урегулирования без него – перед глазами.О том, как БРИК собирается решать некоторые экономические проблемы - в интервью Гаджи Алимусаевп: Запад может доиграться — РФ и БРИКС создадут новую финансовую систему

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индия

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китай, индия, россия, генри киссинджер, си цзиньпин, барак обама (старший), брикс, оон, bloomberg, эксклюзив