https://ukraina.ru/20241101/1058554300.html
Ладакх – не наш, но мирный. Геополитический нейтралитет в пользу БРИКС и России
Ладакх – не наш, но мирный. Геополитический нейтралитет в пользу БРИКС и России - 01.11.2024 Украина.ру
Ладакх – не наш, но мирный. Геополитический нейтралитет в пользу БРИКС и России
К началу ноября 2024 года свершилось то, на что очень рассчитывали в Москве и о чем и слышать не хотели на коллективном Западе (в Вашингтоне, Лондоне, Берлине, Париже и т. д.) -- Индия и Китай идут к миру в Западных Гималаях.
2024-11-01T15:24
2024-11-01T15:24
2024-11-01T15:25
китай
индия
россия
генри киссинджер
си цзиньпин
барак обама (старший)
брикс
оон
bloomberg
эксклюзив
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058554809_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_72955f86ff5301ce90e250fe33796304.jpg
Точнее -- завершают отвод войск из спорных районов Депсанг и Демчок на границе двух стран в Восточном Ладакхе (Ладакх, — историческая и географическая область в Индии, с 2019 года является союзной территорией, отделенной от бывшего штата Джамму и Кашмир). Оттуда, где еще в 2020 году вспыхнули настоящие боестолкновения, в результате которых погибли 20 индийских солдат и несколько (по некоторым данным, 4 человека) китайских.Территориальный спор касается принадлежности почти 60 тыс. квадратных километров в северо-восточном индийском штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Но дело не в размерах, а в принципе – никто из двух крупнейших стран Евразии не хочет уступать ни пяди земли, которую считает своей.Но теперь, по данным газеты The Indian Express, военнослужащие двух стран уже закончили демонтаж временных сооружений в указанных районах и ведут проверку ликвидации этих объектов противоположной стороной с помощью беспилотников. Войска Индии и Китая поэтапно отводится на тыловые позиции в Восточном Ладакхе, которые они занимали до вооруженного конфликта в мае 2020 года, и скоро возобновят скоординированное патрулирование в районах отвода войск, которое не проводилось последние четыре года.А самое главное в этом событии то, что случилось оно после того, как о нем на саммите стран БРИКС в Казани договорились председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, которые в столице Татарстана не просто встретились, а провели официальные переговоры впервые за последние 5 лет. Более того, оба подчеркнули важность этих переговоров. Лидер КНР призвал индийского коллегу "сохранять здравое стратегическое восприятие друг друга и найти правильный путь для больших стран-соседей жить в гармонии и развиваться бок о бок". А значит, по словам товарища Си, Китай и Индия должны строить свои отношения как партнеры, а не как соперники.В ответ Нарендра Моди перед отлетом из Казани написал в соцсети Х, что "отношения между Индией и Китаем важны для народов обеих стран, а также для регионального и глобального мира и стабильности".И в мире, движущемся сегодня от монополярности во главе с одним гегемоном – США к многополярности, когда бал правит равноправие, постепенно укрепляются и играют главенствующую роль новые геополитические реалии.Во-первых, сбывается еще один самый страшный сон, который переходит от одной американской администрации к другой и будоражит умы вашингтонских чиновников самого разного уровня.Сначала говорили о том, самое страшное, что снится президенту США Бараку Обаме, -- это Китай, принявший ислам. При этом президенте США объявили своим самым главным врагом международный исламский терроризм.При президента Дональде Трампе и Джо Байдене пугались во сне до бреда наяву сближением России и Китая, понимая, что если в военно-политическом союзе объединятся самая мощная ядерная держава и самый мощный экономический потенциал, то мировому гегемонизму США – точно кирдык (или как там окончательный капец звучит по-китайски).И вот теперь США, а за ними и весь коллективный Запад возвращаются к предупредительным сновидениям год назад ушедшего в лучший из миров экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который видел главную и непреходящую угрозу США в замирении и сотрудничестве Китая и Индии, неподконтрольных Америке и вообще Западу.Две мощнейшие в экономическом плане страны мира, в которых живет почти половина населения планеты и которые сами решают свои проблемы, -- это вам не фунт изюма, отжатый у турецких или ближневосточных барыг на рынке при помощи авианосцев. Если Пекин и Нью-Дели начнут решать свои проблемы без оглядки на Вашингтон, то, спрашивается, зачем же он (Вашингтон) тогда нужен китайцам и индусам. А, разумеется, нужен, он как зайцу стоп-сигнал, и россиянам. Поэтому поддерживать межгосударственные противоречия между этим странами – вот, по Киссинджеру, одна из главных задач стран Запада и любой администрации в США на все времена.И потому, во-вторых, с урегулированием китайско-индийских отношений и при сохранении американо-российского противостояния и противоборства в геометрической прогрессии возрастает роль того, что агентство Bloomberg уже назвало "геополитическим нейтралитетом", при котором многим странам мира становится выгодным "не выбирать чью-либо сторону".Геополитический нейтралитет – это наследник так называемого Движения неприсоединения, которое возникло в 1961 году на Белградской конференции и объединило 120 государств планеты. То есть уже тогда составило то, что сегодня называется "мировым большинством", которое как до распада СССР и соцлагеря не хотело присоединяться ни к НАТО, ни к Организации Варшавского договора, так и сейчас, когда одна холодная война закончилась, но маячит вторая, выжидает. Не желая принимать чью-либо сторону в схватке Вашингтона, Москвы и лавирующего между ними Пекина.Для стран мирового большинства это выгодно со всех точек зрения. Но в первую очередь экономически ими движет желание получать свои ништячки с двух сторон. Как пишет Bloomberg, "помимо возглавляемого США западного блока и еще одного, в котором доминируют Россия и Китай, в отдельную группу "новых нейтралов" выбилось около 101 государства. Члены этой неформальной группы делают ставку на то, что смогут привлечь инвестиции с обеих сторон и получить экономическую выгоду, если не будут выбирать чью-либо сторону".В-третьих, очевидно, что геополитический нейтралитет объективно выгоден России. С его помощью она может урегулировать отношения между Китаем и Индией. А также подточить и свести на нет, в ранг обычных партнеров, могущество Запада. Потому-то Россия и возглавила сегодня борьбу за многополярный мир без гегемонизма и превосходства запада и его "золотого миллиарда".И когда лидеры Китая и Индии Си и Моди встретились и провели переговоры в Казани по мирному урегулированию своих территориальных споров, то все объективные наблюдатели провозгласили это "победой Владимира Путина".Москва сознательно шла к этому, накануне саммита многократно призывая Дели и Пекин урегулировать двусторонние проблемы без вмешательства внешних сил. И России удалось это сделать. Гонконгская газета South China Morning Post в связи с этим вещала: "КНР и Индия наконец образумились и договорились покончить с продолжавшимися четыре года столкновениями на границе. По меньшей мере — сейчас. Однако выбор времени для этой разрядки, которая произошла во время проводимого Россией мероприятия накануне предстоящих на следующей неделе президентских выборов в США, весьма любопытен".Очень даже любопытен: ибо не Вашингтон все улаживает, а Москва.Вот получается также, что именно Россия нашла такой механизм, который помогает сглаживать и урегулировать противоречия на новых принципах межгосударственного общения. Это БРИКС. Впервые идею объединения усилий России, Индии и Китая против западного давления в 1998 году выдвинул тогдашний российский премьер Евгений Примаков. Потом, в 2001 году, стараниями британского аналитика Джима О’Нила впервые появилось сокращение БРИКС (BRICS) -- в аналитической записке банка "Goldman Sachs" Building Better Global Economic BRICs (Строим лучшую мировую экономику).В 2003 году появился формат РИК – Россия Индия Китай, а через три года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая появилась и организация БРИКС. В 2010 году к ней присоединилась Южно-Африканская Республика (ЮАР). В прошлом году в БРИКС вошли Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и застывшая на пороге полноценного членства Саудовская Аравия, и в Казани состоялся уже XVI по счету саммит организации. Он и принес замирение-сближение Индии и Китая, что стало едва ли не главной сенсацией саммита в Казани.Директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник по этому поводу сказал четко: "Напряженность между двумя крупнейшими по населению государствами мира, которые вели несколько войн за свои спорные сопредельные территории, не позволяла странам Юга выступить единым фронтом. Однако ослабление напряженности в отношениях между Индией и Китаем открывает путь к новому объединенному глобальному большинству".Более того, БРИКС – это в первую очередь территория экономического сотрудничества. Но в Казани она сделала шаг к тому, чтобы урегулировать и быть гарантом решения чисто политических и геополитических проблем. Это новое и главное в деятельности и характере организации.Российская газета "КоммерсантЪ" цитирует известного индийского эксперта, члена консультативного совета Центра геоэкономики Глобального Юга Атула Аниджи, который об этом сказал: "Невозможно не обращать внимания на такие вещи, как пограничные трения между Индией и Китаем — двумя странами, которые являются ключевыми игроками БРИКС. Аналогичным образом, несмотря на недавнее потепление в отношениях, Иран и Саудовская Аравия ведут "заочную" войну в Йемене. На Африканском континенте отношения между Египтом и Эфиопией — двумя новыми государствами-членами — напряжены из-за грандиозной плотины на Ниле. Из этого следует только один вывод: БРИКС нуждается во внутреннем механизме, который будет устранять напряженность между странами-членами".То есть индус прямо поставил задачу, которая логично вытекает из всей истории БРИКС -- для успешного развития этой организации ей нужно найти механизм снижения геополитической напряженности как между странами-членами, так и в прилегающих регионах.А напряженность есть. Как в самой БРИКС (уже обозначенные и всем известные Индия – Китай, Иран – Саудовская Аравия, Египет – Эфиопия), так и по ее границам: Бразилия и слышать пока не хочет о членстве в организации Венесуэлы. Иран конфликтует с Ираком и Турцией. Индия имеет непреходящие "терки" с Пакистаном. Соседи по югу Африки опасаются чрезмерного усиления ЮАР, с которой в регионе мало кто может сравниться экономически, на Китай точат зубы не только Тайвань, но и Южная Корея, Япония и даже Филиппины. Ну а коллективный Запад уже Украину натравил на Россию и готов вообще поджечь российскую границу по всему ее периметру.Много "черных кошек" бегают и между соседями 13 государств, которые стали партнерами БРИКС. А это Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.Перед стартом саммита в Казани в интервью ТАСС президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд прогнозировала: "БРИКС может поучаствовать в урегулировании крупных конфликтов, это объединение уже доказало свою способность преодолевать трудные вызовы".И не зря генсек ООН Антониу Гутерриш приезжал на саммит БРИКС в Казань. Он не может не понимать, что в Татарстане рождается (родился?) прообраз главного конкурента его "хозяйству".ООН сегодня все реже и реже справляется с ролью гаранта стабильности и безопасности в международных потенциальных горячих точках. ООН заточена под мир, в котором триггером является противостояние политическое и экономическое, глобально "подкармливаемое" Западом и США в своих интересах. А БРИКС формируется на новых основах единой и неделимой безопасности, демократии, равноправия и справедливости, а значит, при непротивлении сторон может быть новым гарантом. И развития, и стабильности, и мира.Мирный Ладакх на границе Индии и Китая – тому свидетельство. И России, БРИКС, всем остальным странам это выгодно. Потому что исчезает один погонщик-гегемон, а пример урегулирования без него – перед глазами.О том, как БРИК собирается решать некоторые экономические проблемы - в интервью Гаджи Алимусаевп: Запад может доиграться — РФ и БРИКС создадут новую финансовую систему
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Владимир Скачко
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китай, индия, россия, генри киссинджер, си цзиньпин, барак обама (старший), брикс, оон, bloomberg, эксклюзив
Точнее -- завершают отвод войск из спорных районов Депсанг и Демчок на границе двух стран в Восточном Ладакхе (Ладакх, — историческая и географическая область в Индии, с 2019 года является союзной территорией, отделенной от бывшего штата Джамму и Кашмир). Оттуда, где еще в 2020 году вспыхнули настоящие боестолкновения, в результате которых погибли 20 индийских солдат и несколько (по некоторым данным, 4 человека) китайских.
Территориальный спор касается принадлежности почти 60 тыс. квадратных километров в северо-восточном индийском штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Но дело не в размерах, а в принципе – никто из двух крупнейших стран Евразии
не хочет уступать ни пяди земли, которую считает своей.
Но теперь, по данным газеты The Indian Express, военнослужащие двух стран уже закончили демонтаж временных сооружений в указанных районах и ведут проверку ликвидации этих объектов противоположной стороной с помощью беспилотников. Войска Индии и Китая поэтапно отводится на тыловые позиции в Восточном Ладакхе, которые они занимали до вооруженного конфликта в мае 2020 года, и скоро возобновят скоординированное патрулирование в районах отвода войск, которое не проводилось последние четыре года.
А самое главное в этом событии то, что случилось оно после того, как о нем на саммите стран БРИКС в Казани
договорились председатель КНР Си Цзиньпин
и премьер-министр Индии Нарендра Моди, которые в столице Татарстана
не просто встретились, а провели официальные переговоры впервые за последние 5 лет. Более того, оба подчеркнули важность этих переговоров. Лидер КНР призвал индийского коллегу "сохранять здравое стратегическое восприятие друг друга и найти правильный путь для больших стран-соседей жить в гармонии и развиваться бок о бок". А значит, по словам товарища Си, Китай и Индия должны строить свои отношения как партнеры, а не как соперники.
В ответ Нарендра Моди перед отлетом из Казани написал в соцсети Х, что "отношения между Индией и Китаем важны для народов обеих стран, а также для регионального и глобального мира и стабильности".
И в мире, движущемся сегодня от монополярности во главе с одним гегемоном – США
к многополярности, когда бал правит равноправие, постепенно укрепляются и играют главенствующую роль новые геополитические реалии.
Во-первых, сбывается еще один самый страшный сон, который переходит от одной американской администрации к другой и будоражит умы вашингтонских чиновников самого разного уровня.
Сначала говорили о том, самое страшное, что снится президенту США Бараку Обаме
, -- это Китай, принявший ислам. При этом президенте США объявили своим самым главным врагом международный исламский терроризм.
При президента Дональде Трампе
и Джо Байдене
пугались во сне до бреда наяву сближением России и Китая, понимая, что если в военно-политическом союзе объединятся самая мощная ядерная держава и самый мощный экономический потенциал, то мировому гегемонизму США – точно кирдык (или как там окончательный капец звучит по-китайски).
И вот теперь США, а за ними и весь коллективный Запад возвращаются к предупредительным сновидениям год назад ушедшего в лучший из миров экс-госсекретаря США Генри Киссинджера
, который видел главную и непреходящую угрозу США в замирении и сотрудничестве Китая и Индии, неподконтрольных Америке
и вообще Западу.
Две мощнейшие в экономическом плане страны мира, в которых живет почти половина населения планеты и которые сами решают свои проблемы, -- это вам не фунт изюма, отжатый у турецких или ближневосточных барыг на рынке при помощи авианосцев. Если Пекин
и Нью-Дели начнут решать свои проблемы без оглядки на Вашингтон, то, спрашивается, зачем же он (Вашингтон) тогда нужен китайцам и индусам. А, разумеется, нужен, он как зайцу стоп-сигнал, и россиянам. Поэтому поддерживать межгосударственные противоречия между этим странами – вот, по Киссинджеру, одна из главных задач стран Запада и любой администрации в США на все времена.
И потому, во-вторых, с урегулированием китайско-индийских отношений и при сохранении американо-российского противостояния и противоборства в геометрической прогрессии возрастает роль того, что агентство Bloomberg
уже назвало "геополитическим нейтралитетом", при котором многим странам мира становится выгодным "не выбирать чью-либо сторону".
Геополитический нейтралитет – это наследник так называемого Движения неприсоединения, которое возникло в 1961 году на Белградской конференции и объединило 120 государств планеты. То есть уже тогда составило то, что сегодня называется "мировым большинством", которое как до распада СССР
и соцлагеря не хотело присоединяться ни к НАТО
, ни к Организации Варшавского договора, так и сейчас, когда одна холодная война закончилась, но маячит вторая, выжидает. Не желая принимать чью-либо сторону в схватке Вашингтона, Москвы и лавирующего между ними Пекина.
Для стран мирового большинства это выгодно со всех точек зрения. Но в первую очередь экономически ими движет желание получать свои ништячки с двух сторон. Как пишет Bloomberg, "помимо возглавляемого США западного блока и еще одного, в котором доминируют Россия и Китай, в отдельную группу "новых нейтралов" выбилось около 101 государства. Члены этой неформальной группы делают ставку на то, что смогут привлечь инвестиции с обеих сторон и получить экономическую выгоду, если не будут выбирать чью-либо сторону".
В-третьих, очевидно, что геополитический нейтралитет объективно выгоден России. С его помощью она может урегулировать отношения между Китаем и Индией. А также подточить и свести на нет, в ранг обычных партнеров, могущество Запада. Потому-то Россия и возглавила сегодня борьбу за многополярный мир без гегемонизма и превосходства запада и его "золотого миллиарда".
И когда лидеры Китая и Индии Си и Моди встретились и провели переговоры в Казани по мирному урегулированию своих территориальных споров, то все объективные наблюдатели провозгласили это "победой Владимира Путина
".
Москва сознательно шла к этому, накануне саммита многократно призывая Дели и Пекин урегулировать двусторонние проблемы без вмешательства внешних сил. И России удалось это сделать. Гонконгская газета South China Morning Post в связи с этим вещала: "КНР и Индия наконец образумились и договорились покончить с продолжавшимися четыре года столкновениями на границе. По меньшей мере — сейчас. Однако выбор времени для этой разрядки, которая произошла во время проводимого Россией мероприятия накануне предстоящих на следующей неделе президентских выборов в США, весьма любопытен".
Очень даже любопытен: ибо не Вашингтон все улаживает, а Москва.
Вот получается также, что именно Россия нашла такой механизм, который помогает сглаживать и урегулировать противоречия на новых принципах межгосударственного общения. Это БРИКС. Впервые идею объединения усилий России, Индии и Китая против западного давления в 1998 году выдвинул тогдашний российский премьер Евгений Примаков
. Потом, в 2001 году, стараниями британского аналитика Джима О’Нила впервые появилось сокращение БРИКС (BRICS) -- в аналитической записке банка "Goldman Sachs" Building Better Global Economic BRICs (Строим лучшую мировую экономику).
В 2003 году появился формат РИК
– Россия Индия Китай, а через три года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ
) с участием министров экономики Бразилии
, России, Индии, Китая появилась и организация БРИКС. В 2010 году к ней присоединилась Южно-Африканская Республика (ЮАР
). В прошлом году в БРИКС вошли Египет
, Эфиопия
, Иран
, Объединенные Арабские Эмираты и застывшая на пороге полноценного членства Саудовская Аравия
, и в Казани состоялся уже XVI по счету саммит организации. Он и принес замирение-сближение Индии и Китая, что стало едва ли не главной сенсацией саммита в Казани.
Директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник по этому поводу сказал четко: "Напряженность между двумя крупнейшими по населению государствами мира, которые вели несколько войн за свои спорные сопредельные территории, не позволяла странам Юга выступить единым фронтом. Однако ослабление напряженности в отношениях между Индией и Китаем открывает путь к новому объединенному глобальному большинству".
Более того, БРИКС – это в первую очередь территория экономического сотрудничества. Но в Казани она сделала шаг к тому, чтобы урегулировать и быть гарантом решения чисто политических и геополитических проблем. Это новое и главное в деятельности и характере организации.
Российская газета "КоммерсантЪ" цитирует известного индийского эксперта, члена консультативного совета Центра геоэкономики Глобального Юга Атула Аниджи, который об этом сказал: "Невозможно не обращать внимания на такие вещи, как пограничные трения между Индией и Китаем — двумя странами, которые являются ключевыми игроками БРИКС. Аналогичным образом, несмотря на недавнее потепление в отношениях, Иран и Саудовская Аравия ведут "заочную" войну в Йемене
. На Африканском континенте отношения между Египтом и Эфиопией — двумя новыми государствами-членами — напряжены из-за грандиозной плотины на Ниле. Из этого следует только один вывод: БРИКС нуждается во внутреннем механизме, который будет устранять напряженность между странами-членами".
То есть индус прямо поставил задачу, которая логично вытекает из всей истории БРИКС -- для успешного развития этой организации ей нужно найти механизм снижения геополитической напряженности как между странами-членами, так и в прилегающих регионах.
А напряженность есть. Как в самой БРИКС (уже обозначенные и всем известные Индия – Китай, Иран – Саудовская Аравия, Египет – Эфиопия), так и по ее границам: Бразилия и слышать пока не хочет о членстве в организации Венесуэлы
. Иран конфликтует с Ираком
и Турцией
. Индия имеет непреходящие "терки" с Пакистаном
. Соседи по югу Африки
опасаются чрезмерного усиления ЮАР, с которой в регионе мало кто может сравниться экономически, на Китай точат зубы не только Тайвань
, но и Южная Корея
, Япония
и даже Филиппины
. Ну а коллективный Запад уже Украину
натравил на Россию и готов вообще поджечь российскую границу по всему ее периметру.
Много "черных кошек" бегают и между соседями 13 государств, которые стали партнерами БРИКС. А это Турция, Казахстан
, Узбекистан
, Алжир
, Белоруссия
, Боливия
, Куба
, Индонезия
, Малайзия
, Нигерия
, Таиланд
, Уганда и Вьетнам
.
Перед стартом саммита в Казани в интервью ТАСС
президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд прогнозировала: "БРИКС может поучаствовать в урегулировании крупных конфликтов, это объединение уже доказало свою способность преодолевать трудные вызовы".
И не зря генсек ООН
Антониу Гутерриш приезжал на саммит БРИКС в Казань. Он не может не понимать, что в Татарстане рождается (родился?) прообраз главного конкурента его "хозяйству".
ООН сегодня все реже и реже справляется с ролью гаранта стабильности и безопасности в международных потенциальных горячих точках. ООН заточена под мир, в котором триггером является противостояние политическое и экономическое, глобально "подкармливаемое" Западом и США в своих интересах. А БРИКС формируется на новых основах единой и неделимой безопасности, демократии, равноправия и справедливости, а значит, при непротивлении сторон может быть новым гарантом. И развития, и стабильности, и мира.
Мирный Ладакх на границе Индии и Китая – тому свидетельство. И России, БРИКС, всем остальным странам это выгодно. Потому что исчезает один погонщик-гегемон, а пример урегулирования без него – перед глазами.
О том, как БРИК собирается решать некоторые экономические проблемы - в интервью Гаджи Алимусаевп: Запад может доиграться — РФ и БРИКС создадут новую финансовую систему