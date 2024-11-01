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Песков отверг обвинения о вмешательстве в выборы в Молдавии

Песков отверг обвинения о вмешательстве в выборы в Молдавии - 01.11.2024 Украина.ру

Песков отверг обвинения о вмешательстве в выборы в Молдавии

Россия никак не вмешивается в выборную кампанию в Молдавии. Об этом заявил 1 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2024-11-01T13:33

2024-11-01T13:33

2024-11-01T13:35

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"Мы решительно отвергаем любые обвинения в том, что мы каким-то образом в это (выборы в Молдавии - ред.) вмешиваемся. Мы этого не делаем", - сказал официальный представитель Кремля.Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Действующий президент Майя Санду набрала 42,45 процента голосов, на втором месте оказался - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98 процента. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.На следующий же день официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что в Европейской комиссии считают, что на президентских выборах в Молдавии якобы имело место вмешательство. По его словам, процедура вотирования "проходила в условиях... запугивания со стороны России и ее прокси".Подробнее об обстановке в стране - в материале "Молдавия рискует потерять последние остатки суверенитета" - вице-спикер парламента республики на сайте Украина.ру.

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новости, молдавия, дмитрий песков, россия, кремль, ес, снг