Песков отверг обвинения о вмешательстве в выборы в Молдавии - 01.11.2024 Украина.ру
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Песков отверг обвинения о вмешательстве в выборы в Молдавии
Песков отверг обвинения о вмешательстве в выборы в Молдавии - 01.11.2024 Украина.ру
Песков отверг обвинения о вмешательстве в выборы в Молдавии
Россия никак не вмешивается в выборную кампанию в Молдавии. Об этом заявил 1 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-11-01T13:33
2024-11-01T13:35
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"Мы решительно отвергаем любые обвинения в том, что мы каким-то образом в это (выборы в Молдавии - ред.) вмешиваемся. Мы этого не делаем", - сказал официальный представитель Кремля.Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Действующий президент Майя Санду набрала 42,45 процента голосов, на втором месте оказался - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98 процента. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.На следующий же день официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что в Европейской комиссии считают, что на президентских выборах в Молдавии якобы имело место вмешательство. По его словам, процедура вотирования "проходила в условиях... запугивания со стороны России и ее прокси".Подробнее об обстановке в стране - в материале "Молдавия рискует потерять последние остатки суверенитета" - вице-спикер парламента республики на сайте Украина.ру.
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новости, молдавия, дмитрий песков, россия, кремль, ес, снг
Новости, Молдавия, Дмитрий Песков, Россия, Кремль, ЕС, СНГ

Песков отверг обвинения о вмешательстве в выборы в Молдавии

13:33 01.11.2024 (обновлено: 13:35 01.11.2024)
 
© РИА Новости . Дмитрий Осматеско / Перейти в фотобанкВыборы президента и референдум о евроинтеграции в Молдавии
Выборы президента и референдум о евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Дмитрий Осматеско
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Россия никак не вмешивается в выборную кампанию в Молдавии. Об этом заявил 1 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Мы решительно отвергаем любые обвинения в том, что мы каким-то образом в это (выборы в Молдавии - ред.) вмешиваемся. Мы этого не делаем", - сказал официальный представитель Кремля.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Действующий президент Майя Санду набрала 42,45 процента голосов, на втором месте оказался - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98 процента. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября.
Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
На следующий же день официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что в Европейской комиссии считают, что на президентских выборах в Молдавии якобы имело место вмешательство. По его словам, процедура вотирования "проходила в условиях... запугивания со стороны России и ее прокси".
Подробнее об обстановке в стране - в материале "Молдавия рискует потерять последние остатки суверенитета" - вице-спикер парламента республики на сайте Украина.ру.
 
НовостиМолдавияДмитрий ПесковРоссияКремльЕССНГ
 
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