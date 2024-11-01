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Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронт

Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронт - 01.11.2024 Украина.ру

Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронт

Один из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин пожаловался YouTube-каналу "РозмовакаА", что весь фронт горит, и ситуация не на стороне ВСУ

2024-11-01T12:52

2024-11-01T12:52

2024-11-01T12:52

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Помимо того, украинский телеканал ТСН отметил, что в ближайшее время на юге Украины может возникнуть еще одна угроза - наступательные действия ВС РФ в пределах Запорожской области.Ровно год назад, в ноябре 2023-го, Жорин утверждал, что даже выход на границы 1991 года не "успокоит" украинских неонацистов, уточнив, что только "уничтожение России может дать нам существенную передышку для того, чтобы действительно выдохнуть, и сказать, что мы можем себе позволить пожить спокойно".Жорин, причастный к пыткам и убийствам мирных жителей Донбасса, подчеркнул тогда, что Киеву "надо разжигать межнациональную рознь внутри России", что "позволит украинцам остаться в стороне, а отправлять на смерть других".ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Горняк, Катериновка и Доброволье.Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Бойцы ВС РФ подняли российские флаги в поселке Кураховка, который находится на подступе к городу Курахово. Также известно о стремительном продвижении российских сил в направлении к Купянску.Еще по теме: Голубь войны или примета мира: Рогов сообщил о срочном визите Сырского на запорожский фронт.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20231111/1050948558.html

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новости, россия, запорожская область, украина, владимир рогов, александр сырский, "азов", нацкорпус, вооруженные силы украины, фронт, нацисты