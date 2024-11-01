Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронт - 01.11.2024 Украина.ру
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Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронт
Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронт - 01.11.2024 Украина.ру
Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронт
Один из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин пожаловался YouTube-каналу "РозмовакаА", что весь фронт горит, и ситуация не на стороне ВСУ
2024-11-01T12:52
2024-11-01T12:52
новости
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"азов"
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вооруженные силы украины
фронт
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Помимо того, украинский телеканал ТСН отметил, что в ближайшее время на юге Украины может возникнуть еще одна угроза - наступательные действия ВС РФ в пределах Запорожской области.Ровно год назад, в ноябре 2023-го, Жорин утверждал, что даже выход на границы 1991 года не "успокоит" украинских неонацистов, уточнив, что только "уничтожение России может дать нам существенную передышку для того, чтобы действительно выдохнуть, и сказать, что мы можем себе позволить пожить спокойно".Жорин, причастный к пыткам и убийствам мирных жителей Донбасса, подчеркнул тогда, что Киеву "надо разжигать межнациональную рознь внутри России", что "позволит украинцам остаться в стороне, а отправлять на смерть других".ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Горняк, Катериновка и Доброволье.Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Бойцы ВС РФ подняли российские флаги в поселке Кураховка, который находится на подступе к городу Курахово. Также известно о стремительном продвижении российских сил в направлении к Купянску.Еще по теме: Голубь войны или примета мира: Рогов сообщил о срочном визите Сырского на запорожский фронт.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20231111/1050948558.html
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новости, россия, запорожская область, украина, владимир рогов, александр сырский, "азов", нацкорпус, вооруженные силы украины, фронт, нацисты
Новости, Россия, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов, Александр Сырский, "Азов", Нацкорпус, Вооруженные силы Украины, фронт, нацисты

Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронт

12:52 01.11.2024
 
© Фокус Фото: Максим Жорин
Фото: Максим Жорин
© Фокус
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Один из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин пожаловался YouTube-каналу "РозмовакаА", что весь фронт горит, и ситуация не на стороне ВСУ

"Сейчас преимущество не на нашей стороне. Это касается абсолютно всех направлений. Россияне давят и накапливают силы. На линии фронта нет ни одного спокойного участка. Несколько месяцев назад можно было [такое] говорить, сейчас таких направлений нет - некуда менять, чтобы было немного спокойнее. В некоторых случаях это очень критично выглядит. Например, Покровское и Торецкое направления. Там совсем плохие дела", - посетовал Жорин.

Помимо того, украинский телеканал ТСН отметил, что в ближайшее время на юге Украины может возникнуть еще одна угроза - наступательные действия ВС РФ в пределах Запорожской области.
Ровно год назад, в ноябре 2023-го, Жорин утверждал, что даже выход на границы 1991 года не "успокоит" украинских неонацистов, уточнив, что только "уничтожение России может дать нам существенную передышку для того, чтобы действительно выдохнуть, и сказать, что мы можем себе позволить пожить спокойно".
Жорин, причастный к пыткам и убийствам мирных жителей Донбасса, подчеркнул тогда, что Киеву "надо разжигать межнациональную рознь внутри России", что "позволит украинцам остаться в стороне, а отправлять на смерть других".
11 ноября 2023, 18:08
Экс-командир "Азова"*: выход Киева на границы 1991 года не "успокоит" украинских нацистовОдин из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин заявил, что даже выход на границы 1991 года не "успокоит" украинских нацистов
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Горняк, Катериновка и Доброволье.
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Бойцы ВС РФ подняли российские флаги в поселке Кураховка, который находится на подступе к городу Курахово. Также известно о стремительном продвижении российских сил в направлении к Купянску.
Подготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Вчера, 12:22
В ВСУ признали потерю Кураховки, ВС РФ стремительно продвигаются к КупянскуРоссийская армия "фактически заняла" Кураховку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 октября написал в своем телеграм-канале лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". Также продвижение ВС РФ подтвердил украинский аналитический проект "Deep State", работающий на Главное управление разведки (ГУР)
Еще по теме: Голубь войны или примета мира: Рогов сообщил о срочном визите Сырского на запорожский фронт.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
НовостиРоссияЗапорожская областьУкраинаВладимир РоговАлександр Сырский"Азов"НацкорпусВооруженные силы Украиныфронтнацисты
 
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