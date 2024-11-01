Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронт
© Фокус Фото: Максим Жорин
© Фокус
Один из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин пожаловался YouTube-каналу "РозмовакаА", что весь фронт горит, и ситуация не на стороне ВСУ
"Сейчас преимущество не на нашей стороне. Это касается абсолютно всех направлений. Россияне давят и накапливают силы. На линии фронта нет ни одного спокойного участка. Несколько месяцев назад можно было [такое] говорить, сейчас таких направлений нет - некуда менять, чтобы было немного спокойнее. В некоторых случаях это очень критично выглядит. Например, Покровское и Торецкое направления. Там совсем плохие дела", - посетовал Жорин.
Помимо того, украинский телеканал ТСН отметил, что в ближайшее время на юге Украины может возникнуть еще одна угроза - наступательные действия ВС РФ в пределах Запорожской области.
Ровно год назад, в ноябре 2023-го, Жорин утверждал, что даже выход на границы 1991 года не "успокоит" украинских неонацистов, уточнив, что только "уничтожение России может дать нам существенную передышку для того, чтобы действительно выдохнуть, и сказать, что мы можем себе позволить пожить спокойно".
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Вчера, 12:22В ВСУ признали потерю Кураховки, ВС РФ стремительно продвигаются к КупянскуРоссийская армия "фактически заняла" Кураховку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 октября написал в своем телеграм-канале лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". Также продвижение ВС РФ подтвердил украинский аналитический проект "Deep State", работающий на Главное управление разведки (ГУР)
* Запрещенная в России террористическая организация.