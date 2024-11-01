https://ukraina.ru/20241101/1058550564.html

Шантажировать Молдавию, если Санду проиграет, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 ноября

Шантажировать Молдавию, если Санду проиграет, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 ноября - 01.11.2024 Украина.ру

Шантажировать Молдавию, если Санду проиграет, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 ноября

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев будет шантажировать Кишинёв, если Майя Санду проиграет на выборах. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-11-01T13:00

2024-11-01T13:00

2024-11-01T13:06

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О шантаже Молдавии Климкин заявил в интервью "Европейской правде"."Надо осознавать реальность: Молдавия может превратиться в российский плацдарм. Впрочем, победа пророссийского президента не означает автоматического появления пророссийского плацдарма. Сейчас Украина должна предупредить молдавских друзей, что для нас превращение Молдавии в пророссийский плацдарм – фундаментальный вызов безопасности. И во время войны у нас есть политическое и моральное право говорить об этом откровенно. Мы даже вправе напоминать им, что они получили европейскую перспективу благодаря Украине. Стояногло однозначно будет не проукраинским. Уже сейчас он отказывается называть Россию агрессором, и это мне не безразлично. Впрочем, критически важно не то, что он говорит, а то, что будет делать. Поэтому задача Украины – навязывать ему условия, пределы действий", - заявил Климкин.По его словам, Украина может надавить на Молдавию экономически."Мы можем это делать через экономику, через транзит, через поставку энергоресурсов вместо российских. Это не обязательно означает буквально шантаж. Но я не исключаю, что в какой-то момент – если мы будем испытывать реальную угрозу превращения Молдавии в российский плацдарм – нам придется прибегнуть и к классическому шантажу", - подчеркнул Климкин.Среди рычагов давления на Молдавию он развал энергоресурсы и потребительскую продукцию."Какие рычаги влияния имеет Украина? Это все энергоресурсы. Также, если вы посмотрите на полки молдавских супермаркетов, то там в основном украинские товары, потому что по соотношению цена-качество они самые лучшие, и их непросто заменить, скажем, румынскими, потому что цена будет выше, а качество, как правило, ниже", - указал экс-министр иностранных дел Украины.В то же время он указал, что попытки подобного давления могут сыграть и против Украины."Впрочем, надо понимать, что игра с таможенными тарифами – это такая себе история в отношениях между государствами-кандидатами.На нас будут показывать пальцем, сравнивать с государствами Балкан", - заявил Климкин.Коснулся экс-министр и вопроса Приднестровья, заявив, что Украину хотят принудить к военному решению этой проблемы нынешнего молдавского руководства."В случае смены власти Молдавии в Киеве действительно могут появиться голоса о том, чтобы "залезть в Приднестровье". Но это очень опасная история. Мы, конечно, говорим об угрозе российского плацдарма.Раздается мнение, что мероприятие ВСУ в Приднестровье является единственным вариантом.Но на самом деле, этим шагом мы откроем ящик Пандоры и поставим под вопрос базовые принципы международного права", - заявил Климкин.При этом он указал, что Украину могут подтолкнуть к военной операции и силы в Молдавии."Ещё одна проблема – то, что Украину могут подтолкнуть к операции в Приднестровье. И не обязательно это будет делать Россия. К сожалению, часть молдавской элиты – хоть они и не говорят об этом публично – на самом деле не верят во вступление Украины и Молдавии в ЕС, но верят, что Молдавия сможет в какой-то момент изменить реальность, присоединиться к Румынии и "экспрессом" попасть в ЕС и НАТО. Это мнение в Молдове не доминирует, но такие люди есть и имеют влияние. И возможно такое развитие событий, при котором нас попытаются спровоцировать на неприемлемые действия, чтобы этот сценарий осуществился", - отметил Климкин.Он подчеркнул, что украинскому руководству следует быть "очень и очень внимательным, решая, как поднимать ставки и выбирать меры". Ведь выбор придётся объяснять не только украинскому обществу, но и партнёрам Украины.Обстрелы и налётыУтром 1 ноября Минобороны России рассказало об отражённых накануне атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата. 36 БПЛА сбиты над территорией Курской области, 20 – над территорией Брянской области, 12 – над территорией Республики Крым, восемь – над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Орловской области и три – над территорией Белгородской области", - отмечалось в публикации.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 24 удара по этому региону России.На донецком направлении ВСУ совершили 1 обстрел, на горловском — 22 обстрела, на авдеевском — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 77 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 1 жилое домостроение, 1 автобус и 3 объекта гражданской инфраструктуры.Также, как сообщил одному из новостных агентств советник главы ДНР Игорь Кимаковский, сам он попал вчера под удар украинского беспилотника."Это было вчера. Сам цел, машина повреждена – удалось уйти (от удара). Я бы сказал, что просто повезло", – рассказал он.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины нанесли 50 ударов по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 50 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Горностаевка — 4; Каиры — 4; Подстепное — 2; Новая Збурьевка — 3; Новая Каховка — 5; Днепряны — 7; Голая Пристань — 3; Малая Лепетиха — 4; Князе-Григоровка — 11; Великая Лепетиха — 2", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Новая Маячка, Днепряны и Корсунка."Вчера в результате обстрелов ВСУ в пгт. Днепряны погиб мирный житель. В Алешках и Голой Пристани по одному человеку получили множественные ранения и контузии. Пострадавшие госпитализированы. Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Горностаевке, Казачьих Лагерях, Каирах, Корсунке, Новой Збурьевке, Новой Маячке, Подстепном, выпустив общей сложности 50 снарядов", - также сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Утром 1 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канал опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе посёлки Дубовое и Малиновка, сёла Бочковка, Журавлёвка, Мясоедово, Нечаевка, Отрадное и Щетиновка подверглись 2 артиллерийским обстрелам, в ходе которых выпущено 15 боеприпасов, и атакам 8 БПЛА. Повреждены 2 коммерческих объекта и легковой автомобиль. В Валуйском муниципальном округе по посёлкам Дальний и Уразово, а также селу Двулучное совершены атаки с помощью 3 беспилотников. В поле, недалеко от посёлка Дальний, в результате удара беспилотника по сельхозтехнике погиб сотрудник сельхозпредприятия. Ранен один мирный житель — мужчине оказана амбулаторная помощь в Валуйской ЦРБ. Повреждена сельхозтехника", - писал губернатор.В Волоконовском районе село Тишанка подверглось артиллерийскому обстрелу, в ходе которого выпущено 8 снарядов. Повреждены 4 частных дома, 2 надворные постройки, линии газо- и электроснабжения.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка, Козинка, Новостроевка-Вторая и Пороз были выпущены 18 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки с помощью 3 БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений.В Краснояружском районе по сёлам Демидовка и Староселье выпущены 9 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 2 беспилотника, один из которых сбит системой ПВО. Без последствий.В Ровеньском районе село Нагольное атаковано беспилотником самолётного типа. Повреждены один частный дом, надворная постройка и легковой автомобиль.Над Чернянским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Зиборовка, Крапивное, Красная Поляна, Новая Таволжанка, Середа и Терезовка выпущены 19 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки с помощью 5 БПЛА, 2 из которых сбиты. Повреждено остекление в 2 квартирах многоквартирного дома. Также посечены 4 легковых автомобиля", - отмечалось в сводке.В 12:06 Гладков сообщил о новой атаке ВСУ на Белгородский район."Белгородский район подвергся атакам дронов ВСУ. Ранены два мирных жителя. В посёлке Октябрьский дрон атаковал легковой автомобиль. Ранены двое: у мужчины — баротравма, осколочное ранение лица и ушибы предплечья и бедра, у женщины — баротравма и контузия. Бригады скорой медицинской помощи доставляют пострадавших в областную клиническую больницу. В транспортном средстве были повреждены лобовое стекло и правая сторона. Ещё один дрон-камикадзе атаковал припаркованный микроавтобус — автомобиль получил повреждения. В селе Ясные Зори на участке автодороги дрон нанёс удар по движущейся ГАЗели — посечён кузов. В селе Бочковка в результате атаки беспилотника повреждены веранда частного домовладения и надворная постройка", - отметил губернатор.Информация о последствиях атак уточняется.Утром 1 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал от отражённых атаках украинских беспилотников."В промежуток с 19:00 31 октября до 00:30 1 ноября в небе Курской области сбит 61 украинский БПЛА самолётного типа. Спасибо бойцам ПВО!" - написал Смирнов в своём телеграм-канале.В самом регионе идут ожесточённые бои с вторгшимися украинскими военными.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, что ждёт украинцев в наступившем месяце — в статье Дмитрия Ковалевича "Выборы у "хозяев" и усиление мобилизации. Что ожидает украинцев в ноябре".

https://ukraina.ru/20241101/1058531656.html

https://ukraina.ru/20241031/1058522572.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, вооруженные силы украины, павел климкин, вячеслав гладков, россия, молдавия, украина, алексей смирнов (губернатор)