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Бывшего военного летчика осудили в Севастополе, а в ЛНР поймали айдаровца*, кошмарившего мирных

Бывшего военного летчика осудили в Севастополе, а в ЛНР поймали айдаровца*, кошмарившего мирных - 01.11.2024 Украина.ру

Бывшего военного летчика осудили в Севастополе, а в ЛНР поймали айдаровца*, кошмарившего мирных

Севастопольский городской суд вынес приговор жителю Севастополя, бывшему украинскому военному летчику Николаю Лозенко, завербованному СБУ. Он получил 16 лет по статье "Госизмена" за выполнение заданий украинских кураторов. Об этом 1 ноября сообщило крымское управление ФСБ РФ

2024-11-01T17:04

2024-11-01T17:04

2024-11-01T17:04

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В частности, должен был вербовать бывших военнослужащих, готовых сотрудничать с украинской стороной, а также собирать и передавать необходимые СБУ данные о перемещении российской военной техники.Итог - 16 лет строгого режима и штраф в размере 340 тысяч рублей.Также в пятницу, 1 ноября, сотрудники УФСБ РФ по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали экс-боевика украинского батальона "Айдар"*, подозреваемого в преступлениях против мирных жителей республики."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность бывшего гражданина Украины, проходившего службу в украинском националистическом военизированном формировании. Установлено, что житель города Старобельска, являясь приверженцем идеологии неонацизма, принял участие в военных преступлениях против мирного населения Донбасса", - сообщили в ведомстве.В частности, уточняется, что в августе 2014 года неонацист ворвался в жилой дом в Лисичанске, где в присутствии детей нанес хозяйке несколько ударов, связал ее и увез в неизвестном направлении, попутно похитив деньги, компьютерную технику и драгоценности. Также известно, что после боевик вымогал у супруга похищенной женщины выкуп.Периодически в СМИ появляется информация о задержании диверсантов, иностранных наемников, а также граждан России, совершавших преступления против своей страны. По многим из этих эпизодов следователям уже удалось собрать достаточную доказательную базу, дела были переданы на рассмотрение в суды. Только за последние недели был вынесен ряд приговоров по аналогичным делам. Вот лишь некоторые из них:Присягнул Украине, но в ряды ВСУ не успел: жителя Коми осудили за госизмену и шпионажВторое пожизненное: вступившего в РДК* актера "Глухаря" снова судятЖитель Самарской области получил 13 лет колонии за госизменуАвтослесарь отправится в колонию строгого режима за попытку примкнуть к "Легиону "Свобода России"*Сразу дюжина: диверсанты, поджигавшие объекты ж/д, получили реальные тюремные сроки* Террористическая организация, запрещенная в РФ.

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новости, россия, севастополь, луганская народная республика, сбу, фсб, айдар, суд, задержание, нацисты, мирные жители