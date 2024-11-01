Бывшего военного летчика осудили в Севастополе, а в ЛНР поймали айдаровца*, кошмарившего мирных
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Севастопольский городской суд вынес приговор жителю Севастополя, бывшему украинскому военному летчику Николаю Лозенко, завербованному СБУ. Он получил 16 лет по статье "Госизмена" за выполнение заданий украинских кураторов. Об этом 1 ноября сообщило крымское управление ФСБ РФ
"Установлено, что 53-летний житель Севастополя, бывший украинский военнослужащий-летчик, в 2018 году был завербован сотрудниками СБУ на территории Украины и с этого времени выполнял различные задания иностранного куратора", - уточняется в сообщении.
В частности, должен был вербовать бывших военнослужащих, готовых сотрудничать с украинской стороной, а также собирать и передавать необходимые СБУ данные о перемещении российской военной техники.
"Кроме того, мужчина должен был обеспечить сохранность тайника на территории Севастополя, в котором хранился тротил для организации диверсионно-террористических актов", - говорится в сообщении ведомства.
Итог - 16 лет строгого режима и штраф в размере 340 тысяч рублей.
Также в пятницу, 1 ноября, сотрудники УФСБ РФ по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали экс-боевика украинского батальона "Айдар"*, подозреваемого в преступлениях против мирных жителей республики.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность бывшего гражданина Украины, проходившего службу в украинском националистическом военизированном формировании. Установлено, что житель города Старобельска, являясь приверженцем идеологии неонацизма, принял участие в военных преступлениях против мирного населения Донбасса", - сообщили в ведомстве.
В частности, уточняется, что в августе 2014 года неонацист ворвался в жилой дом в Лисичанске, где в присутствии детей нанес хозяйке несколько ударов, связал ее и увез в неизвестном направлении, попутно похитив деньги, компьютерную технику и драгоценности. Также известно, что после боевик вымогал у супруга похищенной женщины выкуп.
Периодически в СМИ появляется информация о задержании диверсантов, иностранных наемников, а также граждан России, совершавших преступления против своей страны. По многим из этих эпизодов следователям уже удалось собрать достаточную доказательную базу, дела были переданы на рассмотрение в суды. Только за последние недели был вынесен ряд приговоров по аналогичным делам. Вот лишь некоторые из них:
* Террористическая организация, запрещенная в РФ.