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"Больные": Трамп высказался о тех, кто считает его "другом России"

"Больные": Трамп высказался о тех, кто считает его "другом России" - 01.11.2024 Украина.ру

"Больные": Трамп высказался о тех, кто считает его "другом России"

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое транслировалось на его канале, отреагировал на критику в свой адрес

2024-11-01T12:22

2024-11-01T12:22

2024-11-01T12:22

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"Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны", - заверил Трамп.Бывший американский лидер напомнил, что именно при нем строительство "Северного потока – 2" было заблокировано.Подробнее о высказываниях Трампа - в материале "Он гладок, как шелк": Медведев рассказал о Трампе, пригрозившем Путину на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дональд трамп, сша, германия, такер карлсон