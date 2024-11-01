"Больные": Трамп высказался о тех, кто считает его "другом России" - 01.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241101/1058545502.html
"Больные": Трамп высказался о тех, кто считает его "другом России"
"Больные": Трамп высказался о тех, кто считает его "другом России" - 01.11.2024 Украина.ру
"Больные": Трамп высказался о тех, кто считает его "другом России"
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое транслировалось на его канале, отреагировал на критику в свой адрес
2024-11-01T12:22
2024-11-01T12:22
новости
россия
дональд трамп
сша
германия
такер карлсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058545640_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_dd8b6aea88855e37f45150e64f846203.jpg
"Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны", - заверил Трамп.Бывший американский лидер напомнил, что именно при нем строительство "Северного потока – 2" было заблокировано.Подробнее о высказываниях Трампа - в материале "Он гладок, как шелк": Медведев рассказал о Трампе, пригрозившем Путину на сайте Украина.ру.
россия
сша
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058545640_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_4b79197c3dcbeb4ff5b59691f5f2b480.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, дональд трамп, сша, германия, такер карлсон
Новости, Россия, Дональд Трамп, США, Германия, Такер Карлсон

"Больные": Трамп высказался о тех, кто считает его "другом России"

12:22 01.11.2024
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Читать в
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое транслировалось на его канале, отреагировал на критику в свой адрес
"Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны", - заверил Трамп.
Бывший американский лидер напомнил, что именно при нем строительство "Северного потока – 2" было заблокировано.
"Это самый большой газопровод в мире, простирающийся от России до Германии. Я уничтожил его. Никто не мог этого сделать, кроме меня. Я остановил его (строительство)", - добавил политик.
Подробнее о высказываниях Трампа - в материале "Он гладок, как шелк": Медведев рассказал о Трампе, пригрозившем Путину на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДональд ТрампСШАГерманияТакер Карлсон
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:33СБУ арестовала экс-депутата Сумской области, обвинив в шпионаже на РФ
12:31Поняли немецкую бюрократию: в Германии провалилась "турбо-программа" по трудоустройству украинцев
12:28Гастролирует по США и сдает украинских фанатов ТЦК. Чем занят лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук
12:22"Больные": Трамп высказался о тех, кто считает его "другом России"
12:10Без РФ никуда: в интервью Карлсону Трамп поднял тему России и приписал себе убийство "Северных потоков"
11:27"Самое больное место": Аксёнов назвал сумму, которую регион получил с продажи имущества врагов России
11:14Обрушение фронта, зеленско-американские отношения и российская угроза для молдавского выбора - Ищенко
10:57"Безответственная провокация": МИД Украины пожаловался партнерам на запуск ракеты КНДР
10:36В России ввели электронную систему подтверждения статуса участника СВО
10:24Депутат Госдумы Шеремет предложил завести дело на Байдена
10:24Зеленский придумал еще одну новую цель для старой авантюры ВСУ в Курской области
10:06Блинкен не увидел солдат КНДР на СВО, но заявил, что очень ждет их
09:57ПВО за ночь сбила больше 80 украинских дронов над регионами России - Минобороны
09:30Патрушев призвал повысить защиту судостроительных предприятий Крыма от атак ВСУ
08:49Константинов высказался насчет завершения конфликта на Украине
08:29Военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение — Лавров
08:23Прощальное видеообращение Зеленского. Главное на Украине на утро 1 ноября
08:10Главное за ночь 1 ноября
08:00Исторические мифы: Чёрное море и древние укры
07:54Россия нарастила поставки зерна в Индонезию до рекорда
Лента новостейМолния