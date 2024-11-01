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"Больные": Трамп высказался о тех, кто считает его "другом России"
"Больные": Трамп высказался о тех, кто считает его "другом России" - 01.11.2024 Украина.ру
"Больные": Трамп высказался о тех, кто считает его "другом России"
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое транслировалось на его канале, отреагировал на критику в свой адрес
2024-11-01T12:22
2024-11-01T12:22
2024-11-01T12:22
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"Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны", - заверил Трамп.Бывший американский лидер напомнил, что именно при нем строительство "Северного потока – 2" было заблокировано.Подробнее о высказываниях Трампа - в материале "Он гладок, как шелк": Медведев рассказал о Трампе, пригрозившем Путину на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, дональд трамп, сша, германия, такер карлсон
Новости, Россия, Дональд Трамп, США, Германия, Такер Карлсон
"Больные": Трамп высказался о тех, кто считает его "другом России"
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое транслировалось на его канале, отреагировал на критику в свой адрес
"Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны", - заверил Трамп.
Бывший американский лидер напомнил, что именно при нем строительство "Северного потока – 2
" было заблокировано.
"Это самый большой газопровод в мире, простирающийся от России до Германии. Я уничтожил его. Никто не мог этого сделать, кроме меня. Я остановил его (строительство)", - добавил политик.