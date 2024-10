https://ukraina.ru/20241021/1058248463.html

"Он гладок, как шелк": Медведев рассказал о Трампе, пригрозившем Путину

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не мог в приватной беседе заявить российскому лидеру, что ударит по Москве, потому что прекрасно отдает себе отчет в том, что за этим последует. Об этом в соцсети Х на английском языке написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2024-10-21T14:23

В понедельник, 21 октября, американская газета The Wall Street Journal опубликовала интервью с Трампом, в котором он заявил, что якобы угрожал Путину ударить по Москве, если он будет "гоняться за Украиной"."Владимир, если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу удар такой силы, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо в центр гребаной Москвы. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора", - процитировал Трамп слова, которые сказал Путину.Трамп добавил, что Путин ответил на это фразой no way, что в переводе на русский значит "ни за что". Кандидат в президенты США не уточнил, при каких обстоятельствах состоялся этот диалог. При этом он добавил, что у него с Путиным сложились хорошие дружеские отношения.Реагируя на это заявление Трампа, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в отличие от многих западных политиков, Кремль придерживается правила о неразглашении содержания разговоров, ведущихся на высшем уровне."К нашему сожалению, целый ряд лидеров такой позиции не придерживается, информационную гигиену не соблюдают. Это на их совести. Конечно, сейчас звучит очень много горячих и весьма эмоциональных заявлений от США в рамках избирательной кампании, особенно в ее финальной стадии", - сказал Песков.Интересно, что в конце сентября экс-президент США публично раскритиковал Владимира Зеленского назвав его "величайшим продавцом в истории", и заявив, что теперь будет подходить к политике в отношении Украины и Зеленского "по-другому".Тогда же кандидат в американские лидеры заявил, что "Украины больше нет", а виной тому оказалось нежелание Владимира Зеленского в 2022 году заключить "плохую сделку".Подробности здесь: "Украины больше нет": Трамп обвинил Зеленского в нежелании вовремя "немного сдаться".

