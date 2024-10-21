"Он гладок, как шелк": Медведев рассказал о Трампе, пригрозившем Путину
© Andrew Harnik/AP
© Andrew Harnik/AP
Кандидат в президенты США Дональд Трамп не мог в приватной беседе заявить российскому лидеру, что ударит по Москве, потому что прекрасно отдает себе отчет в том, что за этим последует. Об этом в соцсети Х на английском языке написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
"Трамп увлекся. Неужели он действительно говорил об "ударе по чертовой Москве"? Конечно, нет. В переговорах он вообще гладок, как шелк. И на такие слова есть только один ответ: по вашему гребаному Вашингтону тоже будет удар. В целом у нас с ним отношения достаточно теплые", - написал Медведев.
В понедельник, 21 октября, американская газета The Wall Street Journal опубликовала интервью с Трампом, в котором он заявил, что якобы угрожал Путину ударить по Москве, если он будет "гоняться за Украиной".
"Владимир, если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу удар такой силы, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо в центр гребаной Москвы. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора", - процитировал Трамп слова, которые сказал Путину.
Трамп добавил, что Путин ответил на это фразой no way, что в переводе на русский значит "ни за что". Кандидат в президенты США не уточнил, при каких обстоятельствах состоялся этот диалог. При этом он добавил, что у него с Путиным сложились хорошие дружеские отношения.
10:43"Прямо в центр Москвы". Трамп заявил, что угрожал Путину ударом возмездия за УкраинуКандидат в президенты США Дональд Трамп угрожал президенту России Владимиру Путину ударить по Москве, если он будет "гоняться за Украиной". Об этом Трамп рассказал на днях в интервью американской газете The Wall Street Journal (WSJ)
Реагируя на это заявление Трампа, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в отличие от многих западных политиков, Кремль придерживается правила о неразглашении содержания разговоров, ведущихся на высшем уровне.
"К нашему сожалению, целый ряд лидеров такой позиции не придерживается, информационную гигиену не соблюдают. Это на их совести. Конечно, сейчас звучит очень много горячих и весьма эмоциональных заявлений от США в рамках избирательной кампании, особенно в ее финальной стадии", - сказал Песков.
13:07"Гигиену не соблюдают": Песков объяснил признание Трампа об угрозах ПутинуВ отличие от многих западных политиков, Кремль придерживается правила о неразглашении содержания разговоров, ведущихся на высшем уровне. Однако признание кандидата в американские лидера Дональда Трампа накануне президентских выборов в его стране не было неожиданностью
Интересно, что в конце сентября экс-президент США публично раскритиковал Владимира Зеленского назвав его "величайшим продавцом в истории", и заявив, что теперь будет подходить к политике в отношении Украины и Зеленского "по-другому".
Тогда же кандидат в американские лидеры заявил, что "Украины больше нет", а виной тому оказалось нежелание Владимира Зеленского в 2022 году заключить "плохую сделку".