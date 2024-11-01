https://ukraina.ru/20241101/1058528709.html

Едут танки, а не комбайны: Ищенко объяснил, почему невозможно "тайно" перебросить группировку из КНДР

Едут танки, а не комбайны: Ищенко объяснил, почему невозможно "тайно" перебросить группировку из КНДР - 01.11.2024 Украина.ру

Едут танки, а не комбайны: Ищенко объяснил, почему невозможно "тайно" перебросить группировку из КНДР

Хотя военная техника КНДР имеет советские корни, но все равно она другая. Человека, который привык водить танк Т-55, невозможно сразу же пересадить в танк Т-90. Быстро и незаметно заменить российскую технику на северокорейскую тоже невозможно. Об этом обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-11-01T04:15

2024-11-01T04:15

2024-11-01T04:15

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Россия и КНДР на фоне слухов об отправке северокорейских военнослужащих на СВО ратифицировали договор о стратегическом всеобъемлющем партнерстве. Южная Корея утверждает, что якобы отправленная в Россию группировка составляет 12 тысяч человек.По мнению эксперта, перевезти 12 тысяч человек самолетами невозможно – в аэропортах их тут же увидят. Даже если военнослужащие будут прибывать на военные базы, то на этих базах есть персонал. Кто-то обязательно их сфотографирует и перешлет фото, отметил обозреватель.То же самое касается железной дороги. Такие группировки перевозят эшелоны, которые пропускаются вне очереди. Они проходят через большое количество станций, где полно диспетчеров. В конце концов, солдаты не смогут сидеть взаперти, подчеркнул Ищенко.Хотя военная техника северокорейцев имеет советские корни, но все равно она другая. Человека, который привык водить танк Т-55, невозможно сразу же пересадить на Т-90, добавил Ищенко."Быстро и незаметно заменить российскую технику на северокорейскую тоже невозможно. Техника стоит на платформе. Ты можешь накрыть ее брезентом, но всем же видно, что едут танки, а не комбайны", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала на сайте Украина.руО том, зачем Запад запустил информационную кампанию о якобы решении КНДР отправить на СВО отряды спецназа — в интервью Евгения Кима: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракеты на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241031/1058487986.html

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новости, кндр, россия, ростислав ищенко, танки, военная техника, техника, северная корея, сво, детали, спецоперация