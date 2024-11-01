https://ukraina.ru/20241101/1058528709.html
Едут танки, а не комбайны: Ищенко объяснил, почему невозможно "тайно" перебросить группировку из КНДР
Едут танки, а не комбайны: Ищенко объяснил, почему невозможно "тайно" перебросить группировку из КНДР - 01.11.2024 Украина.ру
Едут танки, а не комбайны: Ищенко объяснил, почему невозможно "тайно" перебросить группировку из КНДР
Хотя военная техника КНДР имеет советские корни, но все равно она другая. Человека, который привык водить танк Т-55, невозможно сразу же пересадить в танк Т-90. Быстро и незаметно заменить российскую технику на северокорейскую тоже невозможно. Об этом обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-11-01T04:15
2024-11-01T04:15
2024-11-01T04:15
новости
кндр
россия
ростислав ищенко
танки
военная техника
техника
северная корея
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детали
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Россия и КНДР на фоне слухов об отправке северокорейских военнослужащих на СВО ратифицировали договор о стратегическом всеобъемлющем партнерстве. Южная Корея утверждает, что якобы отправленная в Россию группировка составляет 12 тысяч человек.По мнению эксперта, перевезти 12 тысяч человек самолетами невозможно – в аэропортах их тут же увидят. Даже если военнослужащие будут прибывать на военные базы, то на этих базах есть персонал. Кто-то обязательно их сфотографирует и перешлет фото, отметил обозреватель.То же самое касается железной дороги. Такие группировки перевозят эшелоны, которые пропускаются вне очереди. Они проходят через большое количество станций, где полно диспетчеров. В конце концов, солдаты не смогут сидеть взаперти, подчеркнул Ищенко.Хотя военная техника северокорейцев имеет советские корни, но все равно она другая. Человека, который привык водить танк Т-55, невозможно сразу же пересадить на Т-90, добавил Ищенко."Быстро и незаметно заменить российскую технику на северокорейскую тоже невозможно. Техника стоит на платформе. Ты можешь накрыть ее брезентом, но всем же видно, что едут танки, а не комбайны", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала на сайте Украина.руО том, зачем Запад запустил информационную кампанию о якобы решении КНДР отправить на СВО отряды спецназа — в интервью Евгения Кима: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракеты на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241031/1058487986.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кндр, россия, ростислав ищенко, танки, военная техника, техника, северная корея, сво, детали, спецоперация
Новости, КНДР, Россия, Ростислав Ищенко, танки, военная техника, техника, Северная Корея, СВО, детали, Спецоперация
Едут танки, а не комбайны: Ищенко объяснил, почему невозможно "тайно" перебросить группировку из КНДР
Хотя военная техника КНДР имеет советские корни, но все равно она другая. Человека, который привык водить танк Т-55, невозможно сразу же пересадить в танк Т-90. Быстро и незаметно заменить российскую технику на северокорейскую тоже невозможно. Об этом обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
Россия и КНДР на фоне слухов об отправке северокорейских военнослужащих на СВО ратифицировали договор о стратегическом всеобъемлющем партнерстве. Южная Корея утверждает, что якобы отправленная в Россию группировка составляет 12 тысяч человек.
По мнению эксперта, перевезти 12 тысяч человек самолетами невозможно – в аэропортах их тут же увидят. Даже если военнослужащие будут прибывать на военные базы, то на этих базах есть персонал. Кто-то обязательно их сфотографирует и перешлет фото, отметил обозреватель.
То же самое касается железной дороги. Такие группировки перевозят эшелоны, которые пропускаются вне очереди. Они проходят через большое количество станций, где полно диспетчеров. В конце концов, солдаты не смогут сидеть взаперти, подчеркнул Ищенко.
"Как только мы начинаем перебрасывать какую-то бригаду с Дальнего Востока
, американская спутниковая разведка тут же сообщает, кто выехал и куда едет. Бригада же не едет просто с автоматами. Она везет с собой технику", — подчеркнул эксперт.
Хотя военная техника северокорейцев имеет советские корни, но все равно она другая. Человека, который привык водить танк Т-55, невозможно сразу же пересадить на Т-90, добавил Ищенко.
"Быстро и незаметно заменить российскую технику на северокорейскую тоже невозможно. Техника стоит на платформе. Ты можешь накрыть ее брезентом, но всем же видно, что едут танки, а не комбайны", — заключил собеседник издания.
О том, зачем Запад запустил информационную кампанию о якобы решении КНДР отправить на СВО отряды спецназа — в интервью Евгения Кима: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракеты на сайте Украина.ру