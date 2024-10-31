В Нацгвардии Украины объяснили, зачем нужна мобилизация 160 тысяч граждан - 31.10.2024 Украина.ру
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В Нацгвардии Украины объяснили, зачем нужна мобилизация 160 тысяч граждан
В Нацгвардии Украины объяснили, зачем нужна мобилизация 160 тысяч граждан - 31.10.2024 Украина.ру
В Нацгвардии Украины объяснили, зачем нужна мобилизация 160 тысяч граждан
Дополнительная мобилизация на Украине необходима, поскольку в ВСУ есть огромный дефицит качественного личного состава. Об этом 31 октября сообщили украинские СМИ, ссылаясь на военнослужащего Нацгвардии
2024-10-31T14:44
2024-10-31T14:44
новости
украина
алексей гончаренко
александр литвиненко
вооруженные силы украины
нацгвардия
украина.ру
мобилизация
всу
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Молодые военные подготовлены физически лучше, чем 55-летние мужчины, сказал журналистам командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины Андрей Отченаш. Потребность в людях есть абсолютно во всех подразделениях украинской армии, а не только в пехоте, отметил он.По его словам, мобилизовать нужно именно молодых людей:"Все же мобилизовать должны молодое поколение. Из-за того, что молодой воин 20-25 лет всегда будет лучше подготовлен физически, чем 55-летний дядя".В то же время в Вооруженных силах Украины есть роты с мертвыми душами. Причина тому — большие потери и коррупция. Об этом изданию РИА Новости 31 октября рассказал мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов.Более подробно ситуацию ВСУ разобрал автор издания Украина.ру Егор Леев в своем материале "Мёртвые души", ВИЧ и психические болезни и грядущие проблемы ВСУ. Главное на Украине на утро 31 октября29 октября секретарь СНБО Литвиненко сообщил, что планируется призвать 160 тысяч человек, чтобы укомплектовать части на 85%. Всего в ВСУ уже призвано свыше 1 млн 50 тыс. человек.Подробнее об этом — в материале Экономика Украины и война: асоциальные инициативы, меморандум с МВФ и мобилизация ценных специалистовРанее Верховная Рада Украины 29 октября поддержала продление сроков мобилизации и военного положения. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале.Об этом — Рада продлила срок военного положения и мобилизации на Украине — Гончаренко** Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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новости, украина, алексей гончаренко, александр литвиненко, вооруженные силы украины, нацгвардия, украина.ру, мобилизация, всу
Новости, Украина, Алексей Гончаренко, Александр Литвиненко, Вооруженные силы Украины, Нацгвардия, Украина.ру, мобилизация, ВСУ

В Нацгвардии Украины объяснили, зачем нужна мобилизация 160 тысяч граждан

14:44 31.10.2024
 
Фото: Сайт Нацгвардии Украины
Фото: Сайт Нацгвардии Украины
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Дополнительная мобилизация на Украине необходима, поскольку в ВСУ есть огромный дефицит качественного личного состава. Об этом 31 октября сообщили украинские СМИ, ссылаясь на военнослужащего Нацгвардии
Молодые военные подготовлены физически лучше, чем 55-летние мужчины, сказал журналистам командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины Андрей Отченаш.
Потребность в людях есть абсолютно во всех подразделениях украинской армии, а не только в пехоте, отметил он.

"Нужно мобилизовать именно такое количество (160 тыс. - Ред.) людей для того, чтобы они имели время подготовиться и имели время выйти на позиции уже готовыми к бою", — прокомментировал нацгвардеец.

По его словам, мобилизовать нужно именно молодых людей:
"Все же мобилизовать должны молодое поколение. Из-за того, что молодой воин 20-25 лет всегда будет лучше подготовлен физически, чем 55-летний дядя".
В то же время в Вооруженных силах Украины есть роты с мертвыми душами. Причина тому — большие потери и коррупция. Об этом изданию РИА Новости 31 октября рассказал мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов.
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29 октября секретарь СНБО Литвиненко сообщил, что планируется призвать 160 тысяч человек, чтобы укомплектовать части на 85%. Всего в ВСУ уже призвано свыше 1 млн 50 тыс. человек.
Подробнее об этом — в материале Экономика Украины и война: асоциальные инициативы, меморандум с МВФ и мобилизация ценных специалистов
Ранее Верховная Рада Украины 29 октября поддержала продление сроков мобилизации и военного положения. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале.
Об этом — Рада продлила срок военного положения и мобилизации на Украине — Гончаренко*
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
 
НовостиУкраинаАлексей ГончаренкоАлександр ЛитвиненкоВооруженные силы УкраиныНацгвардияУкраина.румобилизацияВСУ
 
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