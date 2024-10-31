https://ukraina.ru/20241031/1058513602.html

В Нацгвардии Украины объяснили, зачем нужна мобилизация 160 тысяч граждан

В Нацгвардии Украины объяснили, зачем нужна мобилизация 160 тысяч граждан - 31.10.2024 Украина.ру

В Нацгвардии Украины объяснили, зачем нужна мобилизация 160 тысяч граждан

Дополнительная мобилизация на Украине необходима, поскольку в ВСУ есть огромный дефицит качественного личного состава. Об этом 31 октября сообщили украинские СМИ, ссылаясь на военнослужащего Нацгвардии

2024-10-31T14:44

2024-10-31T14:44

2024-10-31T14:44

новости

украина

алексей гончаренко

александр литвиненко

вооруженные силы украины

нацгвардия

украина.ру

мобилизация

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058506455_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c5db1d62f41b3875595f96a41f10335d.jpg

Молодые военные подготовлены физически лучше, чем 55-летние мужчины, сказал журналистам командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины Андрей Отченаш. Потребность в людях есть абсолютно во всех подразделениях украинской армии, а не только в пехоте, отметил он.По его словам, мобилизовать нужно именно молодых людей:"Все же мобилизовать должны молодое поколение. Из-за того, что молодой воин 20-25 лет всегда будет лучше подготовлен физически, чем 55-летний дядя".В то же время в Вооруженных силах Украины есть роты с мертвыми душами. Причина тому — большие потери и коррупция. Об этом изданию РИА Новости 31 октября рассказал мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов.Более подробно ситуацию ВСУ разобрал автор издания Украина.ру Егор Леев в своем материале "Мёртвые души", ВИЧ и психические болезни и грядущие проблемы ВСУ. Главное на Украине на утро 31 октября29 октября секретарь СНБО Литвиненко сообщил, что планируется призвать 160 тысяч человек, чтобы укомплектовать части на 85%. Всего в ВСУ уже призвано свыше 1 млн 50 тыс. человек.Подробнее об этом — в материале Экономика Украины и война: асоциальные инициативы, меморандум с МВФ и мобилизация ценных специалистовРанее Верховная Рада Украины 29 октября поддержала продление сроков мобилизации и военного положения. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале.Об этом — Рада продлила срок военного положения и мобилизации на Украине — Гончаренко** Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20241029/1058424709.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, алексей гончаренко, александр литвиненко, вооруженные силы украины, нацгвардия, украина.ру, мобилизация, всу