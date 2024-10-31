В Нацгвардии Украины объяснили, зачем нужна мобилизация 160 тысяч граждан
Фото: Сайт Нацгвардии Украины
Дополнительная мобилизация на Украине необходима, поскольку в ВСУ есть огромный дефицит качественного личного состава. Об этом 31 октября сообщили украинские СМИ, ссылаясь на военнослужащего Нацгвардии
Молодые военные подготовлены физически лучше, чем 55-летние мужчины, сказал журналистам командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины Андрей Отченаш.
Потребность в людях есть абсолютно во всех подразделениях украинской армии, а не только в пехоте, отметил он.
"Нужно мобилизовать именно такое количество (160 тыс. - Ред.) людей для того, чтобы они имели время подготовиться и имели время выйти на позиции уже готовыми к бою", — прокомментировал нацгвардеец.
По его словам, мобилизовать нужно именно молодых людей:
"Все же мобилизовать должны молодое поколение. Из-за того, что молодой воин 20-25 лет всегда будет лучше подготовлен физически, чем 55-летний дядя".
В то же время в Вооруженных силах Украины есть роты с мертвыми душами. Причина тому — большие потери и коррупция. Об этом изданию РИА Новости 31 октября рассказал мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов.
Более подробно ситуацию ВСУ разобрал автор издания Украина.ру Егор Леев в своем материале "Мёртвые души", ВИЧ и психические болезни и грядущие проблемы ВСУ. Главное на Украине на утро 31 октября
29 октября секретарь СНБО Литвиненко сообщил, что планируется призвать 160 тысяч человек, чтобы укомплектовать части на 85%. Всего в ВСУ уже призвано свыше 1 млн 50 тыс. человек.
Подробнее об этом — в материале Экономика Украины и война: асоциальные инициативы, меморандум с МВФ и мобилизация ценных специалистов
Ранее Верховная Рада Украины 29 октября поддержала продление сроков мобилизации и военного положения. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов